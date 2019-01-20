Відео: Двоє людей загинули через пожежу на гірськолижному курорті Куршевель

Двоє людей загинули, близько 20 – були поранені внаслідок пожежі, що сталася вранці 20 січня на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах, повідомляє місцева влада.

Участь у гасінні пожежі брали близько 70 рятувальників. Про причину займання і про особи загиблих наразі не повідомляють.

За даними влади, пожежа сталася у будівлі, де жили сезонні працівники, зокрема іноземці. Через пожежу 60 людей евакуювали.

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