Купувати речі, навівши на них камеру – нова розробка Snapchat спільно з Amazon

Snapchat співпрацює з Amazon, щоб надати користувачам соціально-медійного додатку Snapchat можливість купувати продукти на основі того, що вони бачать через об'єктиви камер своїх смартфонів, повідомляє видання Bloomberg.

Люди зможуть направляти камеру Snapchat на продукт, який вони бачать у реальному світі, щоб просканувати його зображення чи штрих-код. Якщо Amazon розпізнає цей товар, він надасть посилання для його придбання на додатку або веб-сайті Amazon.

Інструмент для покупок, який наразі доступний лише для невеликої групи користувачів у США, може в кінцевому підсумку стати ще одним джерелом доходу для компанії Snap, акції якої після оголошення зросли на 0,6%, змінивши попередню спадну тенденцію. Компанія, що базується в Лос-Анджелесі, повідомляла про низький ріст доходів та кількості користувачів за останні кілька кварталів.

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