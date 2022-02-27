США про українсько-російські переговори: “Побачимо, що з того вийде” 

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у неділю в ефірі CNN прокоментувала новину про намір України та Росії провести переговори на білоруському кордоні.

“Це рішення, яке ухвалив український уряд, і ми чекаємо, щоб побачити, що вийде з цих переговорів. Як ви знаєте, ми покладались на дипломатію з росіянами впродовж всього цього процесу, ми сподівались, що Путін знайде спосіб, щоб сісти за стіл переговорів. Але на жаль він обрав агресію замість дипломатії. Це спроба українців знайти шлях до столу переговорів”, - сказала Лінда Томас-Грінфілд. Відео цього інтерв'ю канал CNN опублікував у Твітері.

На питання ведучої CNN, чи США підтримують рішення президента Зеленського погодитись на переговори з росіянами, дипломатка відповіла:

“Ми завжди показували, що ми хочемо знайти дипломатичне рішення. Але Росія обрала конфронтацію. То ж ці дипломатичні зусилля - це ще одна спроба привести Росію за стіл переговорів”.

У неділю, 27 лютого, Офіс президента України повідомив, що делегації від України та Росії мають намір зустрітися на кордоні з Білоруссю біля річки Прип'ять.

За даними українських ЗМІ, сторону України на переговорах представлятиме заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

В матеріалі використані джерела CNN та ОП України