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Американські ветерани йдуть воюювати за Україну добровольцями
Коли Метью Паркер, американський ветеран, який 22 роки прослужив в Армії (Сухопутні війська ЗС США - прим. ГА) США, почув, що російські війська вторглися в Україну, він подумав про американського солдата українського походження, який служив разом із ним у військах США в Іраку, і вирішив, що хоче допомогти українцям захищати свою Батьківщину.
"Вони можуть відправити мене туди, де я буду потрібен...у них буде вибір: вони можуть поставити мене в бій або використовувати як інструктора, але ми раді допомогти в будь-якому випадку".Метью Паркер, американський ветеран із 22-річним досвідом в армії США
"Зі мною в Іраку був солдат родом з України", - розповів він "Голосу Америки" про своє рішення приєднатися до того, що вважає боротьбою за справедливість і дружбу. "Він став американським громадянином, пішов в Армію США і розповів мені про свій дім. Він розповів мені про свою родину та про те, як вони пишаються. Пам’ятаю, як він розповідав мені про свою молодшу сестричку".
"Тепер… хочеться думати, що, їдучи в Україну, я, можливо, захищаю його матір, або його молодшу сестричку, чи його дім. Можливо, таким чином я трохи віддячу йому за його службу".
Паркер, який воював у Боснії та в Іраку, не єдиний.
Представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії. Висловили бажання і в інших країнах. Переважно люди із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.
В емоційному відео, опублікованому в четвер на його Telegram-каналі, президент України Володимир Зеленський згадав про "міжнародний легіон" із 16 000 іноземних добровольців, які, за його словами, просять "приєднатися до захисту України, Європи та світу".
"Нам нічого втрачати, крім власної свободи", – сказав президент.
Месідж послання Зеленського вгадується і у дописі Збройних сил України у Facebook, де наголошується, що там шукають людей з бойовим досвідом, які "стоятимуть разом з Україною проти [російського] вторгнення". Уряд вже тимчасово скасував візові вимоги для волонтерів.
Паркер, чоловік із сивиною у волоссі, батько чотирьох дорослих дітей, ухвалив рішення воювати за Україну ще до звернення Зеленського.
Спочатку він і 12-ро ветеранів, з якими він служив протягом багатьох років, планували сісти на літак до Польщі, дістатися до українського кордону та приєднатись до загонів територіальної оборони.
Ситуація спростилась після того, як Зеленський закликав до формування міжнародного легіону, а український уряд створив процедуру для людей, які хочуть допомогти.
"Якби така процедура буда відсутня, нам би довелося вирішувати усе на кордоні. Не знаючи мови і намагаючись когось переконати. Але тепер, вони знатимуть про наш досвід. Вони знатимуть про нашу підготовку. Вони можуть відправити нас туди, де ми їм потрібні, – сказав він.
Паркер, уродженець американського штату Південна Кароліна, сказав, що в роки служби в Армії США був інструктором, а також бойовим командиром, керував солдатами в бойових ситуаціях.
"Вони можуть відправити мене туди, де я буду потрібен", – каже Метью. "Або вони можуть залишити мене як інструктора з легіоном, щоб навчати українців користуватися різними системами озброєння. Таким чином у них буде вибір: вони можуть поставити мене в бій або використовувати як інструктора, але ми раді допомогти в будь-якому випадку".
Для Паркера боротьба в Україні – це більше, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато волонтерів, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.
"Те, з чим воюють українці, — це типові бандити, вони воюють з тим, хто не поважає міжнародне право, хто не піклується про жінок і дітей. Ми і раніше воювали з таким типом людей", — сказав Паркер.
"Ми перешкоджаємо цим бандитам заподіяти біль жінкам і дітям".
Інший колишній бойовий побратим Паркера був з Грузії, де Росія влаштувала подібну війну в 2008-му році.
"Поряд зі мною також служили солдати з Грузії, в Іраку. І я знаю, що було з ними, коли на їхню країну нападали. Тепер у нас є ще одна вільна країна, подібна до Грузії, яка також ж жертвою нападу", – сказав він.
Паркер каже, що залишає свій бізнес у штаті Південна Кароліна, де він проводить тренінги з безпеки, а також свою сім'ю та трьох собак і вже наступного тижня прямує в Україну.
"Президент Росії Володимир Путін "вже захопив Крим", — сказав він. "Чого не можна було допускати. Це була слабкість міжнародної спільноти. Йому не можна дозволити захопити решту України".
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Блінкен та Кулеба заявили про впевненість у перемозі України, висловились про її ціну
Безпекова, гуманітарна, економічна підтримка України з боку світової спільноти зростатиме. Про це спілкуючись із ЗМІ разом з міністром закордонних справ України Дмитро Кулебою у суботу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Державний департамент США.
"І тиск на Росію, який є не лише безпрецедентним, який не лише створює дуже, дуже конкретні наслідки для Росії, цей тиск також не лише продовжуватиметься - він зростатиме доки ця війна, війна за вибором, не завершиться", - заявив Блінкен.
Між тим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконання, що Україна "у будь-якому разі" переможе у війні.
"Питання у ціні, ціні перемоги. І якщо наші партнери продовжуватимуть ухвалювати рішучі, системні рішення щодо посилення економічного та політичного тиску щодо України, якщо вони будуть продовжувати постачати нам необхідні озброєння, ціна буде меншою", - заявив Кулеба.
Говорячи про ціну перемоги України, Блінкен заявив, що США прагнуть, щоб її ціна була якнайменшою, а перемогу було здобуто якнайшвидше.
"Але ми у цьому разом з Україною, так чи інакше. У короткостроковій перспективі, у середньостроковій, у довгостроковій. Ми у цьому разом. Ми матимемо успіх разом. Україна переможе", - заявив Блінкен.
Блінкену поставили запитання про прохання України надати бойові літаки. У відповідь американський посадовець заявив, що робота та переговори проводяться щодо "всього".
"Зрештою, їх [українців] сила, їх рішучість, їх відданість, за підтримки США та підтримки світу - переможе", - заявив Блінкен.
Як повідомляє "Укрінформ", міністр закордонних справ України заявив у суботу, що мав продуктивну розмову з Блінкеном. За його словами, розмова стосувалась ефективності санкцій, а також майбутніх кроків щодо постачання Україні необхідного озброєння і застосування додаткових санкцій проти Росії.
Як повідомляв "Голос Америки", раніше у Пентагоні заявили, що поки відсутні докази того, що Росія чинить перепони надходженню до України безпекової допомоги.
Як повідомляв кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, у США поінформовані про заперечення Росії щодо надання Заходом безпекової підтримки Україн. При цьому у Пентагоні відмовляються спекулюувати, чому Росія поки не створює перепон безпековій допомозі.
Раніше у МЗС Росії заявили, що поставки західних озброєнь "призведуть до ще більших втрат України". У Кремі також заявили, що це призведе до поширення цих озброєнь в країнах Європи.
У статті використано матеріали Lenta.ru, "Укрінформ".
Фінляндія зміцнює партнерство із США та НАТО на тлі війни РФ проти України
Президент США Джо Байден зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нійністе, у Вашингтоні, в п’ятницю, 4-го березня, 2022 р. Як повідомляють на сайті Білого Дому, лідери обговорили зміцнення двосторонніх відносин та забезпечення оборони і стримування у Північній Європі.
"Це не тільки напад на Україну, це напад на безпеку Європи та на глобальний мир і стабільність".Джо Байден, президент США
"Фінляндія є важливим партнером Сполучених Штатів, сильним партнером у сфері оборони та партнером НАТО. Особливо у зміцненні безпеки в районі Балтійського моря", - заявив президент США, під час формальної частини зустрічі із лідером Фінляндії.
Важливою темою Білий Дім назвав трансатлантичну координацію для притягнення Росії до відповідальності за її військове вторгнення в Україну. Обговорили й безпекову та гуманітарну допомогу Україні.
"Це не тільки напад на Україну, це напад на безпеку Європи та на глобальний мир і стабільність.
Ми прагнемо допомогти Україні, захистити себе і підтримати гуманітарні потреби України та її народу. Ми скоординовані у всьому: від санкцій до контролю за експортом і ширших глобальних питань енергетики, безпеки, клімату та прав людини", - наголосив американський лідер.
"Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО матиме серйозні військово-політичні наслідки, які вимагатимуть кроків у відповідь від нашої країни"Марія Захарова, офіційна представниця МЗС РФ
Президенти взяли на себе зобов’язання розпочати процес, який зміцнить співробітництво між США та Фінляндією у сфері безпеки. А також обговорили важливість політики відкритих дверей НАТО.
Нагадаємо, що наразі Фінляндія є єдиною країною Євросоюзу із власними кордонами з РФ, яка немає членства в НАТО.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував Швеції та Фінляндії взяти участь у віртуальному екстреному саміті, присвяченому російській війні в Україні.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вже заявила на засіданні місцевого парламенту, що країна готова приєднатися до НАТО, якщо постане питання національної безпеки.
В МЗС РФ прокоментували ймовірне членство Фінляндії та Швеції в НАТО. За словами речниці відомства Марії Захарової, таке рішення потягне “серйозні військово-політичні наслідки”.
"Очевидно, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, яке є насамперед, як ви чудово розумієте, військовим блоком, матиме серйозні військово-політичні наслідки, які вимагатимуть кроків у відповідь від нашої країни (РФ)", - заявила Захарова під час брифінгу.
У статті використано матеріали "Газета.ру".
Редакція The Washington Post закликала Байдена прийняти біженців з України
Білий дім повинен запропонувати прийняти біженців з України у США. До цього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликала редакційна стаття видання The Washington Post.
Редакційний матеріал відзначає, що для реалізації цього кроку президенту США не потрібна підтримка Конгресу.
"Це ще один спосіб справді підтримати хоробрих та працелюбних людей України і наших союзників у світі. Такий крок також надав би більше робітників для економіки США", - пише видання.
У виданні закликали США прийняти українців "з відкритими обіймами", та відзначили, що "моральним провалом" Сполучених Штатів Америки у минулому була відмова прийняти деяких єврейських біженців під час Другої Світової війни та відмова прийняти більше вимушених переселенців після тої війни, особливо євреїв, які пережили Голокост. Редакційна стаття також закликає США та ЄС гарантувати гостинний прийом і не білим біженцям з України.
Питання прийому біженців з України на Заході супроводжується дискусією щодо дискримінації щодо біженців від інших конфліктів, та біженців з України, які не є білими.
Численні ЗМІ, правозахисники відзначають, що не білі біженці з України стикаються із дискримінацією, намагаючись залишити Україну, потрапити до країн Європи.
"Поки Румунію, Угорщину та Польщу хвалять на міжнародному рівні за прийняття шукачів притулку з України, не всі біженці отримують гостинний прийом", - пишуть Euronews.
Раніше губернатор американського штату Нью Джерсі заявив про готовність "надати безпечний прихисток та підтримку" біженцям з України, та відправив відповідного листа президенту Сполучених Штатів Америки.
Днями сенаторка-демократка Елізабет Воррен заявила, що США "повинні прийняти біженців, які тікають від брутальної агресії Росії в Україні".
"Ми повинні прийняти біженців та надати гуманітарну підтримку", - твітував сенатор-демократ Ед Маркі
"За оцінками, 4 мільйони людей тікатимуть від насильства в Україні. Мої колеги та я підштовхуємо президента США та державного секретаря Блінкена розпочати працювати, щоб використати міжнародну гуманітарну підтримку та гарантувати, що ці біженці матимуть необхідні ресурси, щоб вижити", - твітував напередодні конгресмен-демократ Джейсон Кроу.
Як повідомляло "Радіо Свобода", Сполучені Штати Америки оголосили 3 березня, що надають українцям «тимчасовий захищений статус» на наступні 18 місяців.
Такий крок Міністерства внутрішньої безпеки дозволить українцям, які вже перебувають у США і не можуть повернутися в Україну через напад Росії, залишатися тут, і знімає загрозу їх депортації.
«Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, яка триває, до безглуздого насильства, і українці змушені шукати притулку в інших країнах», – заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.
«У ці надзвичайні часи ми продовжуватимемо пропонувати свою підтримку і захист громадянам України у Сполучених Штатах», – додав він, повідомляє "Радіо Свобода".
Раніше опитування Reuters/Ipsos вказало, що більшість американців вважають, що їх країна має прийняти біженців з України.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The Washington Post.
Опитування: Більшість американців підтримують створення безпольотної зони над Україною
Значна більшість американців, виборців обох провідних політичних партій, вважають, що США повинні працювати з НАТО над запровадженням "безпольотних зон" для захисту України від ударів з повітря. На це вказують результати опитування Reuters/Ipsos.
Відповідні кроки підтримують 74% опитаних. Окрім того, 80% вважають, що США повинні перестати купувати нафту у Росії. 81% американців підтримують додаткові санкції проти Російської Федерації. Ще 74% американців вважають, що країна має прийняти біженців з України.
"Не зрозуміло, чи учасники опитування, які підтримують безпольотну зону усвідомлюють ризики конфлікту, і більшість виступила проти відправки американських військових до України, або завдання повітряних ударів на підтримку військ України", - відзначає інформаційна агенція Reuters.
При цьому у інформаційній агенції відзначають, що підтримка американцями створення безпольотної зони "створює тиск на президента США Джо Байдена щодо більш агресивних кроків проти Москви".
Сенатор-демократ Кріс Мерфі, коментуючи дані опитування заявив, що учасники опитування імовірно не розуміють суть питання.
"Так само можна було запитати, чи підтримують американці "зону без війни" на території України. Це імовірно також було би популярним. Бо не має такої речі як "безпольотна зона" над Україною. Спроба запровадити безпольотну зону означає війну між США та Росією", - відзначив Мерфі.
Раніше опитування проведене каналом CNN вказало, що більшість(58%) американців виступають проти прямих військових дій з боку США. 42% - підтримують такі кроки з боку Сполучених Штатів Америки.
Як повідомляв "Голос Америки", країни НАТО відкинули запит Києва про запровадження безпольотної зони над Україною.
"Союзники погоджуються, що у повітряному просторі не повинно бути літаків НАТО або військових НАТО на території України", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
Раніше у Біломі домі виключили можливість запровадження безпольотної зони над Україною. "Президент [США] чітко заявив, що війська США, сили США, не будуть відправлені в Україну", - наводить слова представника Міноборони Сполучених Штатів Америки Fox News.
На Заході лунають заклики, як до запровадження безпольотної зони над Україною так і до того, щоб цілком відкинути цю можливість.
"Це хороша нагода поновити мій заклик до запровадження безпольотної зони, на прохання уряду України. Боюсь, якщо це продовжиться, то нам доведеться втручатись більше масштабно", - твітував конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер після повідомлень про бойові дії на території ЗАЕС.
"Безпольотна зона означає гарячу війну із другою ядерною силою у світі. Давайте будемо відвертими про що тут йдеться", - відзначив у відповідь законодавцю популярний американсьий журналіст, Аарон Рупар.
Як повідомляє "Интерфакс", у суботу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ розглядатиме як учасника збройного конфлікту будь-яку країну, яка намагатиметься запровадити безпольотну зону над територією України.
"Наразі ми чуємо, що треба зробити безпольотну зону над територією України. Зробити це неможливо на території України, можна лише з території якихось сусідніх держав. Але будь-який рух у цьому напрямі нами розглядатиметься як участь у збройному конфлікті тієї країни, з території якої створюватимуться загрози для наших військовослужбовців", - заявив Путін.
У статті використано матеріали Reuters, "Интерфакс", CNN.
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