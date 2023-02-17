Опитування: американці найбільше за 10 років невдоволені рівнем імміграції до країни

Нове опитування Gallup показує, що рівень задоволеності американців рівнем імміграції до Сполучених Штатів впав до найнижчого рівня за десятиліття.

Близько 63% респондентів сказали, що вони незадоволені імміграцією. Опитування проводилося 2-22 січня в рамках широкого щорічного опитування, яке проводиться з 2001 року.

У січні 2022 року загальна задоволеність імміграцією становила 34%. Цього року у січні ця цифра впала до 28%. За 23 роки опитування найнижчий відсоток задоволеності, 23%, був зафіксований у 2007 році; найвищий показник становив 41% у 2018 році.

«Ми знаємо, що після COVID-19 і враховуючи все, що відбувається на кордоні, кількість [мігрантів] зросла, і це відображується на занепокоєності людей нелегальною імміграцією, на задоволенні людей рівнем імміграції», — розповіла директор із соціальних досліджень Gallup у США Лідія Саад Голосу Америки.

Бажання зменшити імміграцію зросло серед представників обох провідних партій, але такі настрої залишаються найвищими серед республіканців.

За даними Gallup, у 2021 році 40% республіканців сказали, що вважають рівень імміграції занадто високим. У 2022 році ця кількість зросла до 69%, а в останньому опитуванні – 71%, що є найвищим показником серед республіканців.

Невдоволення надто високим рівнем імміграції також зросло серед демократів: з 2% у 2021 році до 11% у 2022 році та до 19% у січні; серед незалежних цей показник зріс з 19% у 2021 році до 32% у 2022 році та до 35% у січні.

Згідно з останнім дослідженням, люди похилого віку також дедалі більше хочуть зменшити імміграцію. Близько 55% опитаних американців віком 55 років і старше заявили, що хочуть, щоб рівень імміграції знизився. Згідно з опитуванням, у 2021 році цей показник становив 21%.

«Якщо ви повернетесь до партійної тенденції, незадоволення зросло серед усіх партійних груп з 2021 року, — сказав Саад. – Зростання стурбованості літніх американців спостерігається виключно серед незалежних і демократів, оскільки республіканці вже були дуже стурбовані».

Опитування не розрізняло легальну та нелегальну імміграцію, сказав Саад.

«Людей просто просили сказати, задоволені вони чи незадоволені рівнем імміграції в країну сьогодні», — сказала вона.

Проте в опитуванні Gallup в березні 2022 року 41% американців повідомили, що їх «дуже хвилює» нелегальна імміграція до Сполучених Штатів. Це був той самий відсоток, як і у 2021 році, але це один із найвищих результатів серед показників Gallup, отриманих за останнє десятиліття.

Незважаючи на зростання занепокоєння щодо імміграції, вона не є головним пріоритетом для респондентів, як показало січневе опитування. Інші питання, як-от права жінок, навколишнє середовище, расові відносини, зброя та медичне обслуговування, займають вищу позицію, ніж імміграція.

Згідно з Gallup, задоволеність американців імміграцією коливалась за різних адміністрацій. Задоволеність імміграцією досягла найнижчого рівня в кінці правління колишнього президента Джорджа Буша, у роки після 11 вересня.

Імовірна проблема під час перегонів 2024

Імміграція була гарячою темою протягом останніх двох десятиліть і, ймовірно, стане темою кампанії у 2024 році.

Дані митної та прикордонної служби США (CBP) показують, що 874 449 мігрантів було виявлено на кордоні США та Мексики з початку фінансового 2023 року, 1 жовтня 2022 року.

З них 264 963 були негайно вислані відповідно до Розділу 42, який дозволяє негайне видворення мігрантів під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

Деякі з цих мігрантів намагалися перетнути кордон кілька разів.

За даними CBP, у 2022 фінансовому році Служба виявила 2,3 мільйона мігрантів. Більше мільйона мігрантів було негайно видворено відповідно до Розділу 42, а 1,3 мільйона було оформлено відповідно до Розділу 8, що означає, що їм було дозволено шукати притулку в США, або відправлено назад до Мексики чи їхніх рідних країн.

У промові про Стан країни президент Джо Байден сказав: «Проблеми з кордонами Америки не будуть вирішені, доки Конгрес не прийме відповідних заходів», додавши, що імміграційна реформа є питанням для обох партій.

Востаннє Конгрес погоджував значні законодавчі зміни до правил імміграції у 1996 році.