Секретна служба США виявила масштабний напад на систему надання пільг по безробіттю, здійснений іноземними особами, про це повідомляє The New York Times. Наразі система обробляє рекордно високу кількість заявок по безробіттю, поданих у зв’язку з коронавірусом.

У службовій записці Секретної служби США, яку отримали журналісти The New York Times, мовиться, що напад був здійснений нігерійською групою шахраїв та потенційно це може коштувати США сотні мільйонів доларів втрат.

Нападники використовують отримані раніше номери соціального страхування та іншу особисту інформацію, щоб незаконно отримати від США пільги.

З березня понад 36 мільйонів американців подали заявки на отримання пільг по безробіттю через закриття бізнесів внаслідок пандемії.

Спочатку про атаку стало відомо у штаті Вашингтон, коли раптово люди, які не подавали заявок, отримали виплати з безробіття.

Саме Вашингтон став головною мішенню шахраїв, цей штат є одним з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу. Жертвами оборудки, серед інших, стали 400 із двох з половиною тисяч працівників Університету штату Вашингтон, про це повідомив речник навчального закладу.

Про напади також повідомляють у штатах Флорида, Массачуссетс, Північна Кароліна, Оклахома, Род-Айленда та Вайомінг.

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