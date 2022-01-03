Більшість американців вважають, що демократія у США під загрозою, - опитування

66% американців вважають демократію та верховенство права в країні під загрозою.

Соцопитування CBS News, опублікованого в неділю, свідчить, що дві третини респондентів назвали демократію дещо або значно під загрозою, 33% учасників дослідження сказали, що демократія у безпеці.

Опитування було проведене за кілька днів до річниці нападу на Капітолій 6 січня 2021 року, коли прихильники тодішнього президента Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу США у Вашингтоні, в той час як законодавці зібрались усередині будівлі, щоб підтвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена.

Серед респондентів 83% заявили, що не схвалюють дії людей, які тоді увірвались до Капітолію.

Більшість оцінили дії учасників як повстання, спробу повалення уряду США, спробу скасувати вибори, щоб зберегти Дональда Трампа при владі, а також як протест, який зайшов занадто далеко.

Оскільки країна готується до проміжних виборів до Конгресу цього року, 68% заявили, що розглядають напад 6 січня як ознаку зростання політичного насильства в країні. Під час наступних президентських виборів у 2024 році 62% респондентів заявили, що очікують насильства з боку, яка програла.

Дві третини респондентів заявили, що вважають Байдена законним переможцем виборів 2020 року, приблизно стільки ж, як і в опитуванні Університету штату Меріленд Washington Post, опублікованому в суботу.

Опитування Post також засвідчило, що 45% респондентів вважають, що Трамп несе велику відповідальність за атаку, а 28% відповіли, що ні.

Дослідження також виявило, що за останні роки у США зросла кількість людей, які вважають, що вдаватись до насильницьких дій проти уряду іноді виправдано. Згідно з останнім опитуванням, 34% респондентів відповіли на це запитання: "так". У 2015 році цей показник був 23%, у 1995 - 13%.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки"

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