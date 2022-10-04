У розвідці США занепокоєні можливими спробами втручання у цьогорічні вибори з боку Росії та Китаю

Влада США напередодні проміжних виборів до Конгресу у листопаді попереджає, що Росія працює над посиленням сумнівів у чесності американських виборів, тоді як Китай зацікавлений підривати позиції американських політиків, у яких він бачить загрозу інтересам Пекіна. Про це повідомляє агенція Associated Press, що отримала доступ до незасекречених рекомендацій американської розвідки.

У рекомендаціях, надісланих представникам влади штатів та муніципалітетів у середині вересня, представники розвідки заявили, що, на їхню думку, Пекін бачить менший ризик у втручанні у проміжні вибори до Конгресу, порівняно з президентськими виборами.

Хоча офіційні особи заявляли, що вони не виявили жодних достовірних загроз виборчій інфраструктурі в США, попередження розвідки надійшло на піку виборчої кампанії, в якій дедалі більше кандидатів і виборців відкрито висловлюють недовіру до демократичних процесів у країні, зауважує агенція.

"Поточна ситуація досить складна, можливо, значно складніша, ніж у 2020 році", — сказала журналістам у понеділок Джен Істерлі, директорка агенції з кібербезпеки та інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки США.

Росія роздмухує теми, які викликають розбіжності і вже циркулюють в інтернеті, зокрема, сумніви щодо чесності американських виборів, але не створює власний контент, повідомив високопоставлений співробітник ФБР, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

Китайські та російські посадовці й медіа раніше відкидали звинувачення США у втручаннях у виборах.

Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що у грудні 2016 року США оголосили персонами нон ґрата 35 російських дипломатів і закрили два об'єкти РФ у Нью-Йорку й Мериленді, зокрема, за втручання Росії у вибори США.

А торік доповідь компанії Мета засвідчила, що США та Україна очолюють перелік країн, які з 2017-го по 2020-й рік найчастіше ставали мішенню операцій впливу із використанням Facebook, а провідними джерелами координованої неавтентичної поведінки є Росія та Іран.

У статті використано матеріали AP, російськомовної служби "Голосу Америки".

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