США підтвердили намір захищати національні інтереси в Арктиці

Військова діяльність Росії в Арктиці і нарощування її присутності в цьому регіоні не залишаються непоміченими, заявив Пентагон.

«Ми не будемо вдаватися в деталі розвідувальних даних, але, зрозуміло, ми дуже уважно стежимо за цим», - заявив прес-секретар Джон Кірбі на брифінгу в Пентагоні.

Цій заяві передували повідомлення в ЗМІ, що Росія накопичує безпрецедентну військову міць в Арктиці та випробовує новітнє озброєння, прагнучи захистити своє північне узбережжя і встановити контроль над новим судноплавним маршрутом з Азії в Європу.

Як відзначає видання Arctic Today, посилаючись на повідомлення ООН, днями Росія офіційно збільшила свою заявку на розширення кордонів арктичного шельфу "аж до ексклюзивної економічної зони Канади та Гренландії". У виданні також відзначають, що заявка Росії накладається на заявки на арктичний континентальний шельф з боку Канади та Данії.

Експерти з озброєнь та західні офіційні особи висловлювали особливу занепокоєність з приводу так званої російської «суперзброї» - торпеди «Посейдон 2М29». Ця безпілотна торпеда, за повідомленнями ЗМІ, живиться від ядерної енергоустановки і призначена для обходу систем берегової оборони, наприклад, американських, по дну моря.

Супутникові знімки, надані телекомпанії CNN технологічною компанією Maxar, детально описують серйозне і безперервне нарощування російських військових баз і техніки на арктичному узбережжі країни. На них також можна побачити підземні склади, ймовірно, призначені для зберігання «Посейдонів» та інших нових високотехнологічних озброєнь.

Інша російська техніка в районі Крайньої Півночі, на думку експертів, включає бомбардувальники і літаки МіГ-31БМ, а також нові радіолокаційні системи поблизу узбережжя Аляски.

«Очевидно, росіяни кидають військовий виклик в Арктиці, - заявив CNN неназваний високопоставлений представник Держдепартаменту. - Це має наслідки для США і їх союзників, не в останню чергу тому, що це створює можливості для проектування військової сили аж до Північної Атлантики».

У США є свої інтереси в Арктиці, зазначив Кірбі.

«Ми, безумовно, визнаємо, що регіон є життєво важливою територією для нашої власної оборони і потенційним стратегічним коридором між Індо-Тихоокеанським регіоном, Європою і нашою Батьківщиною, що зробить його вразливим для наростаючої конкуренції, - сказав Кірбі. - Ми маємо твердий намір відстоювати інтереси національної безпеки США в Арктиці, підтримуючи в регіоні порядок, заснований на правилах, особливо за допомогою мережі наших союзників і партнерів в Арктиці, які поділяють ті ж глибокі взаємні інтереси, що і ми».

У «Арктичній стратегії», представленій Конгресу Міністерством оборони США в 2019 році, вказуються три мети військового відомства в Арктиці: захист США, забезпечення свободи та відкритості загальних просторів і суперництво, коли воно необхідне для підтримки сприятливого балансу сил в регіоні.

«Арктика є потенційним коридором між Індо-Тихоокеанським регіоном, Європою і США для розширеного стратегічного суперництва, - говорилося в доповіді. - Стратегічні суперники можуть піти на зловмисні або примусові дії в Арктиці для досягнення своїх цілей в цих регіонах».

Кірбі заявив, що американські військові добре обізнані про діяльність Росії в Арктиці, і підтвердив, що у США є свої інтереси, які вони будуть відстоювати.

«Зрозуміло, ми спостерігаємо за цим, і, як я вже сказав, у нас є там інтереси в галузі національної безпеки, які ми повинні захищати, - сказав він. - Як я вже сказав, ніхто не зацікавлений в мілітаризації Арктики».

У березні американський аналітичний центр CSIS оприлюднив матеріал "Відносини США-Росія в Арктиці: зміна клімату?" У матеріалі наголошується на важливості діалогу між Вашингтоном та Росією щодо зміни клімату, риболовства. тощо.

"Поруч із ядерною стабільністю, двостороння взаємодія щодо кліматичних змін стала нагальним пріоритетом, зокрема щодо океану, до якого мають доступ обидві прибережні держави, Арктичного океану, а також управління довгим морським кордоном, який простягнувся від Берингового моря до Чукотського моря та Арктичного океану", - йдеться у матеріалі.

Як відзначається, у травні Росія на два роки обійме головування у Арктичній Раді, міжурядовому форумі, який фокусується на питаннях довкілля, біорозмаїття, наукових досліджень та сталого економічного розвитку Арктики.

Дивіться також: Контроль над обігом зброї у США: чи зможе Байден посилити закони?