Блінкен та Трасс обговорили підтримку України, тиск на Росію

Адміністрація США продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні в її протистоянні з Росією, але ретельно стежить за тим, щоб не вступати в конфлікт як воююча сторона. Про це сказала в ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки» Лора Коупер – заступниця міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії.

«Наразі Сполучені Штати та наші союзники та партнери фокусують зусилля на тому, щоб забезпечити українцям можливість продовжувати боротися, а також допомогти їм зміцнити позиції [Києва] за столом переговорів. Я не думаю, що у світі залишився ще хтось, хто не вірить, що українські збройні сили – одні з найхоробріших і найвідважніших. Ми також переконалися в їхньому тактичному вмінні: їхня військова підготовка чудово проявилася на полі бою, і ми продовжуватимемо їх підтримувати і допомагати їм».

На питання про те, наскільки активно зараз діють канали зв'язку між військовими відомствами США та Російської Федерації, Лора Коупер відповіла, що зараз іде, скоріше, «тестування» цих каналів.

«З 24 лютого у нас було не так багато істотних бесід [з російською стороною], – сказала вона. – Такий вибір зробило міністерство оборони Росії. Але ми залишаємося відкритими для контактів, і, зокрема, нам вдалося активізувати контакти між нашим посольством у Москві та російським посольством у Вашингтоні, тому цей канал зв'язку завжди доступний... Ми ясно дали зрозуміти, що ми не прагнемо конфлікту між США та Росією або між НАТО та Росією. І саме з цього ми виходимо, проводячи будь-які операції, бо інакше це може призвести до прямого конфлікту».

Слідом за допомогою, яку надають Києву Сполучені Штати та уряди європейських держав, у п'ятницю влада Австралії заявила, що направить Україні бронетехніку після прохання про надання військової допомоги з боку президента Володимира Зеленського під час його звернення до австралійського парламенту.

У четвер президент України заявив законодавцям по відеозв'язку з України, що ті, хто «бореться зі злом», мають бути озброєні. Він закликав Австралію надіслати Україні бронетранспортери Bushmaster виробництва французької компанії Thales.

Дані бронемашини пристосовані для безпечного перевезення у зонах конфлікту до 10 солдатів. Вони мають великий балістичний захист і оснащені V-подібним днищем, призначеним для більш ефективного розсіювання вибухової хвилі в порівнянні з традиційною пласкою поверхнею.

Міністр оборони Австралії Пітер Даттон заявив у п'ятницю, що планування поставок вже ведеться, хоча влада країни поки не підтвердила, скільки БТРів, і коли, буде відправлено в Україну.

«Ми працюємо з логістикою, щоб доставити Bushmasters туди у необхідній кількості, – сказав він. – Навіть на одному з величезних літаків, ймовірно, можна помістити лише три, можливо чотири машини. Зазвичай, ми перевозимо їх на кораблях, але я не думаю, що у нас є для цього час».

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон раніше засудив "жорстоке, незаконне та невиправдане вторгнення Росії" в Україну.

Після цього Австралія вже відправила Києву ракети та гуманітарні вантажі. Крім того, Канберра запровадила санкції щодо сотень російських політиків, воєначальників та бізнесменів, а також 35-відсоткове мито на імпорт товарів з Росії та Білорусі.

Моррісон назвав ці кроки «найбільшими з будь-коли запроваджених Австралією санкцій проти окремо взятої країни».