Міністерка фінансів США заявила про наближення країни до дефолту у жовтні

У жовтні США можуть зіткнутись із дефолтом з державного боргу, якщо Білий дім та Конгрес не зможуть підняти межу запозичень. На це міністерка фінансів США Джанет Єллен вказала у листі до спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Єллен закликає законодавців США "захистити забезпечення облігацій усіми доходами та займами США (to protect the full faith and credit of the United States - англ.) якнайшвидше вдавшись до дій".

Урядовиця відзначила, що для збереження фінансування роботи уряду, Мінфін США вдався до "екстрених заходів" в умовах збереження наявної межі запозичень, але щойно ці заходи та наявні у міністерстві кошти буде вичерпано "Америка буде не здатна виконати свої забов'язання вперше у нашій історії".

У липні Єллен закликала законодавців якнайшвидше збільшити ліміт державного боргу і попередила, що, якщо Конгрес не вдаватиметься до жодних заходів до 2 серпня, Міністерству фінансів доведеться вдатись до «надзвичайних заходів», щоб запобігти федеральному дефолту. За повідомленнями ЗМІ, у 2019 році верхню межу державних зопозичень було законодавчо скасовано. 1-го серпня цього року її було поновлено на рівні близько 28,5 трильйона доларів.

У статті використано матеріали видання The Hill, USA Today.

