Поганий стан доріг США став темою дослідження, скарги на вибоїни у Вашингтоні побили рекорд

Дослдіження сайту AutoInsurance.org вказує на збільшення кількості доріг у поганому стані у США, повідомляє сайт The Hill.

Як відзначає дослідження сайту, який пов'язаний із автоіндустрією, у великих містах та прилеглих регіонах відсоток поганих доріг сягає 20%, у сільській місцевості - 6%. Загалом у США 10% автошляхів перебувають у незадовільному стані, 31% - у задовільному. У хорошому стані - 59% автошляхів.

Як відзначає The Hill, за останні 10 років ситуація погіршилась попри збільшення державних видатків. Між демократами та президентом США тривають поки безуспішні переговори про фінансування інфраструктурних проектів у США на суму у 2 трильйони доларів.

У ході виборчої кампанії президент невпинно критикував стан інфраструктури США, порівнюючи її з країнами, що розвиваються, і ставив у приклад інфраструктуру Китаю та ін.

Ситуація із незадовільним станом доріг помітна і у столиці США, Вашингтоні, де місцеві мешканці нарікають на значну кількість вибоїн. Міська влада регулярно латає дороги у відповідь на звернення громадян. .

За повідомленнями ЗМІ, наприклад, навесні 2019-го року місцева влада у Вашингтоні повідомила про отримання рекордної кількості скарг громадян на вибоїни на дорогах.

У 2015, як повідомляє Fox, міська влада Вашингтона полагодила понад 7500 вибоїн протягом 2 тижнів посиленої боротьби із вибоїнами у ході кампанії, яку вони назвали Potholepalooza, а за цілий рік їх було полагоджено понад 38 000.

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