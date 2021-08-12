У США зафіксовано різке зростання цін виробників - у Республіканській партії критикують Байдена

Ціни виробників в США продемонстрували найбільше річне зростання за десятиліття на тлі інфляційного тиску. При цьому кількість заявок на допомогу з безробіття минулого тижня знову впала. Ці явища свідчать, що відновлення економіки у США йде нерівно.

У липні ціни виробників зросли більше, ніж очікувалося, заявило в четвер Міністерство праці США. Це вказує на те, що інфляція може залишитися високою, оскільки високий попит, обумовлений відновленням, продовжує завдавати шкоди ланцюжкам поставок. За останні 12 місяців індекс цін виробників підскочив на 7,8 відсотка, що стало рекордним показником з моменту введення цього показника в 2010 році.

Дані, оприлюднені в середу, показали, що зростання споживчих цін у США у липні сповільнилося, хоча на річній основі воно залишалося на 13-річному максимумі.

У Республіканській партії США сьогодні відзначили, що "американці відчувають" зростання цін.

"Ми вже бачимо рекордну інфляцію. І демократи хочуть додатково витратити 3,5 трильйона доларів?", - твітує сенатор-республіканець Том Коттон, вказуючи на план розвитку інфраструктури США, який обстоює Демократична партія.

Повідомлення про зростання цін виробників наклались на зростання у США цін на пальне. Напередодні, як повідомляв "Голос Америки", Білий дім звернувся до країн ОПЕК із закликом зробити більше для відновлення світової економіки, якому заважають високі цини на пальне.

"Ми не бачили таких високих цін на пальне з 2014-го року - за попереднього перебування Байдена у Білому домі. Байден сварить країни ОПЕК та виробників пального, але йому варто подивитись у дзеркало, щоб побачити проблему", - твітує конгресмен-республіканець Марк Мідовс.

Рекордне ростання цін виробників, як повідомляє видання The Wall Street Journal, спостерігається у Китаї.

У статті використано матеріали Reuters, The Wall Street Journal.

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