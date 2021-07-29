У Білому домі кажуть про відновлення економіки завдяки заходам Байдена - сенатор-республіканець заявляє про "інфляційну бомбу"

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що відновлення економіки США про яке раніше повідомило Міністерство торгівлі відбувається завдяки програмам вакцинації та підтримки населення адміністрації. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

За словами Псакі, заходи адміністрації щодо вакцинації та відновлення економіки дозволили перевищити прогнози експертів щодо темпів відновлення економіки.

"Це історія економічного плану президента: провести нас від одного із найгірших періодів в історії для нашої економіки до одного із найкращих. Понад 600 000 робочих місць створювалось щомісяця з часу набрання президентом повноважень, найшвидший темп у новій історії США. Кількість заявок на допомогу по безробіттю зменшено вдвічі. Незалежні прогнози економічного зростання у 2021-му році подвоїлись", - відзначила Псакі.

Речниця Білого дому також наголосила на плані Байдена щодо інфраструктури, переговори щодо якого, як повідомляється, наближаються до завершення.

Між тим видання The New York Times відзначило, що економіка США тріщить по швах у деяких секторах і переживає депресію в інших.

Сьогодні сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що в економіці США зростає інфляційна бомба.

"Американці ... спостерігають зростання вартості харчових продуктів, пального, деревини, нерухомості. А американці ллють бензин у багаття додатковими трильйонами витрат", - заявив Круз, - "Республіканці мають заявити, що не братимуть участі у цій оргії витрат, яка шкодить працюючим родинам у всій країні та літнім людям".

Як повідомляв "Голос Америки", у другому кварталі цього року економіка показала зростання 1,6% (6,5% в аннуалізованому вимірі) і вийшла на рівень перед пандемією.

Споживчі настрої покращуються, кількість робочих місць зростає, доходи зростають, безробіття падає, відзначив президент США Джо Байден у своєму коментарі щодо цифр ВВП. За словами Байдена, найшвидше за 40 років зростання, яке показала економіка США в першому півріччі, стало результатом роботи урядової програми підтримки населення, бізнесу та громад.

Для того, щоб відновитись після швидкого глибокого падіння минулого року, американській економіці знадобився рік.

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