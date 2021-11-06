Конгрес підтримав план розвитку інфраструктури США обсягом у трильйон доларів - ось що він передбачає

Законодавці-демократи подолали розбіжності між прогресивними та поміркованими представниками партії, ухваливши інфраструктурний пакет вартістю 1 трлн доларів на будівництво та ремонт автошляхів, ліній широкосмугового зв'язку та іншої інфраструктури, відправивши законопроект на підпис президенту Джо Байдену.

Джо Байден привітав ухвалення законопроекту, назвавши його "монументальним кроком вперед" для країни. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому. За словами президента США, законопроект створить мільйони робочих місць, дозволить перетворити кліматичну кризу на нагоду, та сприятиме перемозі США в економічному змаганні у 21-му сторіччі.

"Двопартійний законопроект щодо інфраструктури являє собою найбільш значущу довготермінову інвестицію в американську інфраструктуру та конкурентоспроможність США на міжнародній арені за майже сторіччя", - твітує сьогодні Білий дім.

На підтримку законопроекту висловилося 228 конгресменів, включно із 13-ма республіканцями. При цьому проти виступили 206 законодавців, більшість республіканців, та 6-ро демократів, включно із членкинями так званої прогресивної "Команди". Після голосування у Республіканській партії пролунала гостра критика на адресу законодавців від партії, які підтримала законопроект.

Раніше Національний комітет Республіканської партії США заявляв, що інфраструктурний план Байдена обтяжить американців новими податками, передбачає порівняно малі видатки на власне традиційну інфраструктуру, та зашкодить економіці країни. Лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл на початку року, серед іншого, заявляв, що законопроект "витратить більше на електромобілі ніж на дороги, мости, порти, та водні шляхи разом узяті".

Після ухвалення законопроекту адміністрація Байдена тепер зможе зайнятися найбільшим в історії Америки оновленням автомобільних та залізниць та іншої транспортної інфраструктури, яке, як пообіцяв президент, сприятиме створенню робочих місць та підвищить конкурентоспроможність США.

Як відзначає інформаційна агенція AP, законопроект серед іншого, передбачає 110 млрд на відновлення доріг та мостів у країні, 39 млрд на громадський транспорт, 7,5 млрд на мережу зарядних станцій для електромобілів, 65 млрд на розбудову широкомсмугового зв'язку, 65 млрд для модернізації енерегтичної мережі, 25 млдр - для оновлення аеропортів, 55 млдр для покращення забезпечення країни питною водою.

Демократам ще доведеться докласти зусиль для прийняття другого «стовпа» стратегічної програми Байдена: радикального розширення доступу американців до послуг соціального захисту, програм боротьби зі зміною клімату, включає положення про догляд за дітьми та дошкільну освіту, догляд за літніми людьми, охорону здоров'я, ціноутворення на рецептурні ліки та імміграції. Цей пакет, який має назву "Відбудувати краще, ніж було" оцінюється зараз у 1,75 трлн доларів, і може стати найбільшим розширенням системи соціального захисту США починаючи з 1960-х років, і партія щосили намагається згуртуватися навколо нього.

Республіканці одноголосно виступають проти цього закону, називаючи його різким розширенням повноважень держави, яка завдасть шкоди бізнесу.

"Це потенційно стане темним днем для Америки", - сказав представник від Республіканської партії Глен Гротман, який охарактеризував положення закону щодо догляду за дітьми та дошкільної освіти, як "марксистські" ініціативи, спрямовані на те, щоб федеральний уряд виховував дітей, не враховуючи думку їхніх батьків.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, Associated Press.

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