США готуються оголосити про новий пакет допомоги для України у вівторок – Reuters

Засоби протиповітряної оборони, артилерія та наземна техніка будуть у новому пакеті військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів, який Сполучені Штати планують оголосити у вівторок для посилення контрнаступу України.

Про це повідомляє анетство Reuters, посилаючись на заявили у п’ятницю трьох американських чиновників.

У новому пакеті не будуть касетні боєприпаси, повідомили агентство двоє офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності. Раніше в липні США вперше відправили в Україну вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) – касетні боєприпаси, які випущені зі 155-міліметрової гармати-гаубиці, нагадує Reuters.

Як повідомляв Голос Америки, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що наступного тижня Україна отиримає новий пакет допомоги. За його словами, Україні зараз найбільше потрібні артилерія, боєприпаси, системи ППО та танки. Він також сказав, що у новому пакеті можуть бути касетні боєприпаси.

Кірбі пояснив рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси тим, що для доставки Україні звичайних боєприпасів потрібен час.

За словами офіційних осіб, які розмовляли з Reuters, планувалося, що до пакету увійдуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкова зброя, включаючи TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Планувалося, що ця зброя, що вилучатиметься зі складів армії США за президентськими паоноваженнями, буде готова до відправленння негайно. Попередній пакет допомоги виділявся за програмою підтримки України, що означало, що уряд розміщує замовлення на її виготовлення у виробників, і вона надійде згодом.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у суботу, що провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний написав у Telegram, що детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту та про успіхи ЗСУ на декількох напрямках.



«Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території», – написав Залужний.

У четвер, 20 липня, Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,3 мільйрди доларів, який включає системи протиповітряної оборони NASAMS, додаткові артилерійські снаряди, обладнання для розмінування та засоби для збиття російських безпілотників.