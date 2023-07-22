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- Голос Америки
США готуються оголосити про новий пакет допомоги для України у вівторок – Reuters
Засоби протиповітряної оборони, артилерія та наземна техніка будуть у новому пакеті військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів, який Сполучені Штати планують оголосити у вівторок для посилення контрнаступу України.
Про це повідомляє анетство Reuters, посилаючись на заявили у п’ятницю трьох американських чиновників.
У новому пакеті не будуть касетні боєприпаси, повідомили агентство двоє офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності. Раніше в липні США вперше відправили в Україну вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) – касетні боєприпаси, які випущені зі 155-міліметрової гармати-гаубиці, нагадує Reuters.
Як повідомляв Голос Америки, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що наступного тижня Україна отиримає новий пакет допомоги. За його словами, Україні зараз найбільше потрібні артилерія, боєприпаси, системи ППО та танки. Він також сказав, що у новому пакеті можуть бути касетні боєприпаси.
Кірбі пояснив рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси тим, що для доставки Україні звичайних боєприпасів потрібен час.
За словами офіційних осіб, які розмовляли з Reuters, планувалося, що до пакету увійдуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкова зброя, включаючи TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.
Планувалося, що ця зброя, що вилучатиметься зі складів армії США за президентськими паоноваженнями, буде готова до відправленння негайно. Попередній пакет допомоги виділявся за програмою підтримки України, що означало, що уряд розміщує замовлення на її виготовлення у виробників, і вона надійде згодом.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у суботу, що провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Залужний написав у Telegram, що детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту та про успіхи ЗСУ на декількох напрямках.
«Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території», – написав Залужний.
У четвер, 20 липня, Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,3 мільйрди доларів, який включає системи протиповітряної оборони NASAMS, додаткові артилерійські снаряди, обладнання для розмінування та засоби для збиття російських безпілотників.
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- Голос Америки
Через російську “війну з пшеницею, горохом і ячменем” катастрофічно постраждають Сомалі та Ефіопія
Росія “оголосила війну пшениці, гороху та ячменю” – так охарактеризувало зернову блокаду Росії видання Foreign Policy, а New York Times пише, що припинення Росією зернової угоди може мати катастрофічний вплив на країни Африки, зокрема Сомалі та Ефіопію.
Росія не тільки вийшла з Чорноморської зернової домовленості, але і здійснила упродовж тижня руйнівні бомбардування українських портів і зернових терміналів, що спричинили зростання цін на збіжжя на міжнародних біржах, повідомляють ЗМІ.
Foreign Policy наголошує, що війна Росії проти експорту зерна з України призвела до стрімкого зростання цін на пшеницю та принесла загрозу посилення глобального голоду.
Видання пояснює своїй англомовній аудиторії, що Чорне море трохи більше, ніж американський штат Каліфорнія і оточене шістьма країнами. Половина з них — Румунія, Туреччина та Болгарія — є членами НАТО.
США вивели свої військові кораблі з регіону незадовго до вторгнення, оскільки намагалися уникнути прямої конфронтації з Росією, нагадує видання.
Зараз Білий дім заявляє, що Росія після бомбардування зернових об’єктів розглядає можливість атакувати і цивільні кораблі в Чорному морі, а потім перекласти провину на українські сили.
Напад на одне комерційне судно може “одним махом втягнути у війну кілька країн”, попереджає Foreign Policy.
В Африці вже побоюються голоду. Те, що найбільше постраждають Сомалі та Ефіопія, вважає Еллісон Гаґінс, заступниця директора гуманітарної організації Mercy Corps. Після того, як ціни на зерно різко зросли, мільйони людей в Африці зіткнулися з гострою продовольчою безпекою на континенті.
Всесвітня продовольча програма забезпечила 80% зерна, необхідного регіону на 2023 рік. Але запаси можуть швидко скорочуватися через зростання гуманітарних потреб у нестабільних частинах Африки, тому, як засвідчили експерти виданню NYT, буде лише питанням часу, коли там закінчиться зерно.
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Борель, як повідомляв Голос Америки, заявив, що в цьому становищі “є лише одне рішення: збільшити військову допомогу Україні”.
Що кажуть учасники виборчих перегонів–республіканці про Україну та чи впливає це на підтримку України США. Відео
Від критики Адміністрації Байдена за брак військової допомоги Україні до пропозиції Києву скласти зброю та поступитися окупованими землями росіянам - такі думки пролунали від учасників президентських виборчих перегонів серед республіканців.
- Голос Америки
ЮНЕСКО: В Одесі Росія бомбардує об’єкти Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО оприлюднило заяву із різким засудженням нападів на об’єкти Всесвітньої спадщини, зокрема на буферну зону об’єкта “Історичний центр Одеси”.
У ЮНЕСКО наголосили, що руйнівний напад стався лише через два тижні після удару, який зруйнував історичну будівлю у Львові, тож це вже щонайменше другий напад на територію, яка охороняється відповідно до Конвенції про Всесвітню спадщину, а це – порушення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.
В організації нагадали також про руйнування Центру культури народної творчості та художньої освіти у місті Миколаєві, за сто кілометрів від Одеси.
“ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і щирі співчуття родинам загиблих”, – йдеться у заяві.
Напередодні мер Львова вдався до критики ЮНЕСКО та сказав, що в організації “не наважились” заявити, що саме Росія здійснила удар по зоні Всесвітньої спадщини у Львові. У офіційній заяві організації засуджено “безіменний” напад та чітко не вказано, що саме Росія здійснила бомбардування, казав тоді мер Львова Андрій Садовий та написав у Twitter: “Правосуддя полягає в тому, щоб судити вбивцю, а не пістолет”.
За інформацією CNN, протиповітряна оборона не в змозі впоратися з тими типами ракет, які Москва використовувала для ураження Одеси цього тижня.
Видання New York Times нагадує, що окрім культурної цінності Одеса є українським “вікном у Чорне море та воротами для зерна, яке годує людей у всьому світі”.
Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що є на території, що має статус Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею, інформує ЮНЕСКО. Усі вони були відзначені Блакитним щитом, емблемою Гаазької конвенції 1954 року.
Організація допомагає українським музеям ремонтом, а також оцифруванням даних у рамках програм екстреної допомоги.
І традиційно закликає припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами.
На сьогодні ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об’єктів в Україні з 24 лютого 2022 року.
Від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали більше 20 людей, серед них двоє дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський. У портах, які були атаковані, зберігалося близько мільйона тонн продовольства.
- Голос Америки
Що означає арешт Гіркіна? Думки розвідки та оглядачів
Арешт колишнього офіцера російської розвідки та провідного націоналістичного військового блогера Ігоря Гіркіна, ймовірно, розлютить колег із спільноти військових блогерів, які критично налаштовані до влади, вважає британська військова розвідка.
Про арешт Гіркіна 21 липня повідомили російські ЗМІ. Вони також повідомили, що його звинувачують у публічних закликах до екстремізму і Московський суд постановив на засіданні у п'ятницю залишити Гіркіна під арештом до 18 вересня.
Гіркін тривалий час критикував ведення війни Міністерством оборони Росії, нагадують британські аналітики, але останніми днями його коментарі «перетворилися на пряму критику російського президента Володимира Путіна та його перебування при владі».
На думку британських аналітиків, Кремль, імовірно, під впливом повстання найманців «Групи Вагнера», вирішив заглушити критичні голоси, що ставлять під сумнів його спроможність ефективно воювати проти України.
«Хоча Гіркін не є союзником «Групи Вагнера», він, імовірно, був готовий розширити межі публічної критики в контексті невдалого заколоту глави Вагнера Євгена Пригожина у червні 2023 року», – зазначає британська розвідка у своєму твіті і додає, що «табу на неприховану критику путінського режиму значно послабилося».
Гіркін, якого суд в Гаазі засудив до довічного ув’язнення за збиття малазійського пасаживрського літака в небі над Донбасом у 2014 році, відіграв важливу роль у війні Росії на Донбасі з 2014 року та провів кілька місяців на передовій у 2022 році, нагадує британська розвідка.
Його критика влади була популярною в середовищі військових блогерів та їхньої адуторії, які були невдоволені перебігом війни Росії проти України, і які, за словами британських аналітиків, бачили Гіркіна як «проникливого військового аналітика та патріота».
Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що арешт Гіркіна може ознначати зміну балансу впливу різних силовиків у Кремлі. На думку ISW, посилиться вплив військових на шкоду спецслужбам, зокрема, Федеральній службі безпеки (ФСБ), де служив Гіркін.
Російська дослдниця у Фонді Карнегі за міжнародний мир також вважає, що вплив армії посилюється.
«Армія отримала більше політичних можливостей для придушення своїх опонентів у публічному просторі», – написала Тетяна Станова у Telegram.
На її думку, прибрати можуть найрадикальніших критиків, а решта будуть обережнішими.
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