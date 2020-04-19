США та Велика Британія засудили арешти демократичних активістів у Гонконзі

Сполучені Штати засудили арешт щонайменше 14 активістів демократичного рузу в окремому адміністративному регіоні Гонконг. Державний секретар Майк Помпео назвав ці дії китайської влади такими, що ставлять під загрозу гарантії, отримані регіоном під час передачі з-під британського мандату Китаю.

«Пекін та його представники в Гонконгу продовжують вдаватися до дій, які несумісні з зобов’язаннями, передбаченими в Об’єднаній китайсько-британській декларації, яка передбачає прозорість, верховенство права та гарантію, що Гонконг і надалі матиму «високу ступінь автономії», – йдеться в заяві Помпео.

Міністерство закордонних справ Великої Британії також засудило арешти і нагадало, що Об’єднана декларація та Конституція Гонконгу захищають право на мирний протест.

«Право на мирний протест є фундаментальним для способу життя Гонконгу», – зазначають у дипломатичному відомстві.

Китайська влада пояснює арешти звинуваченнями у незаконних зібраннях, які відбувалися протягом кількох місяців у 2019 році.

Тим часом Офіс комісара Міністерства закордонних справ у Китаї заявляє, що поліція діє законно щодо підозрюваних у організації та участі в «несанкціонованих зібраннях», тож іноземні держави не мають права втручатися, повідомляє китайська новинна агенція Xinhua.

Масові протести в Гонконзі почалися в червні 2019 року. Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який, на їхню думку, міг використовуватися проти дисидентів. Попри відкликання законопроєкту, учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів і амністії для заарештованих активістів.

Акції часто переростали в сутички з поліцією. Співробітники правоохоронних органів неодноразово застосовували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. За весь час протестів були заарештовані близько шести тисяч людей. Відомо про одного загиблого.

Протести вщухли через спалах коронавірусної пандемії. Однак 18 квітня стало відомо про арешт 15 активістів, серед них – 72-річний медіа-магнат Джиммі Лай, 81-річний політик Мартін Лі, учасники демократичного руху Марґарет Нг, Альберт Хо, Ау Нок-Хін, Лі Чук-Ян.

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