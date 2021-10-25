На тлі критики на адресу Байдена міністерка фінансів США дала прогноз щодо інфляції у США

За прогнозами міністерки фінансів Джанет Єеллен, рівень інфляції в США прийде в норму в другому півріччі 2022 року.

«Інфляція буде високою на початку наступного року через те, що вже відбулося, але я очікую поліпшення ситуації до середини наступного року, другої половини наступного року», - заявила посадовиця в ефірі американського каналу CNN.

Коментарі Єллен пролунали на тлі зростання невдоволення американців щодо стану економіки.

Днями очільники соціальної мережі Twitter Джек Дорсі, який також є активним пропонентом криптовалюти біткоїн, заявив, що США прямують до гіперінфляції.

"Гіперінфляція змінить все. Це відбувається", - написав Дорсі, додавши пізніше, що гіперінфляція торкнеться і США і світу.

Раніше колишній міністр фінансів при президенті Бараку Обамі Ларрі Саммерс критично відгукнувся про високу інфляцію у США.

«Мене це хвилювало довгий час і ще більше турбує зараз», - заявив Саммерс тиждень тому.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, інфляція у США лишається на найвищому рівні за більше ніж 10 років і, за даними уряду США, індекс споживацьких цін зріс на 5.4% у порівнянні із минулим роком.

Спілкуючись із CNN Єллен наголосила, що уряд не втратив контроль над інфляцією та зазначила, що місячні показники інфляції вже сьогодні «набагато нижче пікових значень».

Критки президента США Джо Байдена покладають на нього відповідальність за інфляцію.

Минулого тижня губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що "американці ситі по горло небезпечною ліберальної політикою Байдена". Ебботт вказав при цьому на рекордні показники інфляції у США та кризу на південному кордоні країни.

"Ціна опалення для домогосподарств, як очікується, цього року зросте на 54%. Це скандал! Американці вже затягують бюджет завдяки інфляційній кризі Байдена, а тепер ще і мають турбуватись про те, як тримати родини у теплі взимку", - твітувала конгресвуман-республіканка Вірджинія Фокс.

Сенатор-республіканець Чак Греслі минулого тижня також поклав відповідальність за інфляцію на Байдена. Він твітував, що інфляція щомісяця обходиться американським домогосподарствам вратрою 175 доларів.

Днями дописувач видання The Washington Post Марк Тіссен назвав незадовільними коментарі адміністрації Байдена щодо інфляції та стану економіки, та порівняв їх із попередніми заявами Білого дому про те, що виведення військ з Афганістану було "надзвичайним успіхом".

"Якщо так виглядає "надзвичайний успіх", то я не хотів би побачити провал", - писав Тіссен, назвавши контрпродуктивними вимоги Байдена щодо вакинації робітників, протидію видобутку викопних джерел енергії всередині США, та великі проекти бюджетних витрат адміністрації.

За даними нещодавнього опитування видання Politico, понад 60% американців покладають відповідальність за інфляцію на заходи адміністрації Байдена.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", CNN, The Wall Street Journal, New York Post.

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