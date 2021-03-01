США відреагували на відмову Ірану провести неформальну зустріч щодо ядерної програми

США висловили розчарування з приводу того, що Іран виключив можливість неофіційної зустрічі для обговорення відродження угоди щодо його ядерної програми 2015 року. При цьому Вашингтон дав зрозуміти, що він готовий відновити серйозну дипломатичну роботу з цього питання.

«Хоча ми розчаровані реакцією Ірану, ми як і раніше готові знову включитися в серйозну дипломатичну роботу для досягнення взаємного повернення до дотримання зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій», - заявила представник Білого дому, згадавши офіційну назва угоди.

Як повідомляється, в адміністрації Байдена вважають відповідь Ірану частиною дипломатичного процесу із визначення подальших дій.

За її словами, Вашингтон проведе консультації з партнерами в рамках формату Р5 + 1 - чотирьох інших постійних членів Ради Безпеки ООН (Китаю, Франції, Росії, Великобританії) і Німеччини - щодо найкращого шляху вперед.

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