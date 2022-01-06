США уважно стежать за ситуацією у Казахстані, який є цінним партнером Сполучених Штатів Америки. Про це напередодні заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Його заяу розміщено на сайті Держдепу.

"Ми засуджуємо акти насильства та руйнування майна та закликаємо до стриманості і владу і протестувальників. Ми закликаємо усіх казахів поважати та захищати конституційні інститути, права людини, та свободу ЗМІ, включно з відновленням роботи Інтернет. Ми закликаємо усі сторони до мирного вирішення надзвичайного стану", - заявив Прайс.

Як повідомляв "Голос Америки", Білий дім заявив у середу, що США уважно стежать за заворушеннями в Казахстані, і закликав до спокою та стриманості.

Речниця Білого дому Джен Псакі назвала "абсолютно хибними" закиди, які пролунали у Росії про буцімто причетність США до розпалювання заворушень.

Видання The New York Times пише про заворушення у Казахстані, що "їх час особливо незручний для пана Путіна, який сподівається використати три зустрічі наступного тижня із Західними делегаціями, щоб передомовитись міжнародні безпекові угоди періоду після Холодної війни щодо України та того, що Росія вважає її сферою впливу у Східній Європі та Центральній Азії".

Після звернення президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), ця військова організація шести пострадянських держав, в якій домінує Росія, оголосила початок того, що названо миротворчою операцією в Казахстані.

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