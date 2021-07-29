США оголосили план дій щодо "нерегулярної міграції" з Центральної Америки

США будуть протидіяти нерегулярній міграції до країни за допомогою подолання причин, які примушують осіб з Центральної Америки мігрувати до Сполучених Штатів. Заяву, яка описує відповідний план розміщено на сайті Державного департаменту.

ООН описує "нерегулярну міграцію" як міграцію без необхідних документів. Даний термін використовується на противагу терміну "нелегальна міграція", бо останній, наприклад на думку Управління ООН з прав людини, є неточним, шкідливим, дискримінаційним, та ін.

Як відзначає Держдеп, адміністрація США має на меті протидіяти нерегулярній міграції, долаючи причини, які примушують людей мігрувати, та сприяючи менеджменту міграції у країнах Північної та Центральної Америки. Уряд США вказує на оголошену президентом США Джо Байденом багаторічну стратегію покращення життя мешканців регіону, на яку виділяються 4 мільярди доларів.

Як відзначається, стратегія США фокусуватиметься на таких питаннях: вирішення проблеми економічної нерівності та нестабільності; протидія корупції, покращення демократичного урядування, зміцнення верховенства права; підтримка поваги до прав людини, захист прав щодо праці та вільних ЗМІ; протидія злочинності; протидія сексуальному, гендерному та домашньому насильству.

"Нашою метою є підтримка людей у Центральній Америці у їх зусиллях покращити своє економічне становище; жити, працювати, навчатись у безпеці та гідності; бути частиною та отримувати вигоди від демократичного процесу; зменшити нерівність; створити майбутнє, на яке вони та їхні родини заслуговують", - відзначає Держдеп.

Водночас, на тлі поширення у США дельта-штаму коронавірусу, США можуть відкласти часткове скасування політики висилки мігрантів. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Як заявили джерела агенції, на початку цього місяця, адміністрація президента Джо Байдена планувала до 31 липня ввести тимчасове виключення для сімей мігрантів, які прибувають на кордон США і Мексики, при цьому продовживши політику висилки для осіб, які подорожують поодинці.

Однак часткове скасування цієї політики було відкладено через побоювання з приводу поширення більш заразного варіанту коронавірусу зростаючого числа заражень в Мексиці.

У спекотні літні місяці приплив мігрантів зазвичай скорочується, але у червні цього року кількість арештів на південному кордоні зросла до найвищого рівня з квітня 2000 року. Очікується, що у липні це число буде таким же або навіть вищим, заявили джерела ЗМІ.

У статті використано матеріали Reuters.

Дивіться також: Американцям знову рекомендують носити маски у закритих громадських місцях