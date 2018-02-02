Минає 4 роки від початку російської інтервенції в Україні, нагадують США в ОБСЄ

Представниця Сполучених Штатів в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) підтвердила американську офіційну позицію про першочергову відповідальність Москви за агресію в Україні, що вже забрала понад 10 тисяч життів.

Мішель Сайдерс, виконувач обов’язків заступника голови місії, почала заяву, оприлюднену у четвер у Відні у постійній Раді ОБСЄ з нагадування, що “майже чотири роки тому Росія почала свою інтервенцію у справи суверенної держави - України так само, як вона це зробила у Грузії 2008 року”.

Ми усі знаємо правду - брутальну війну на Донбасі розпалила і продовжує Росія.

​Сайдерс вказала на постійні порушення угод про припинення вогню на Донбасі і нагадала, що Росія у грудні в односторонньому порядку відмовилася від участі у Спільному центрі контролю і координації, зменшивши ймовірність навіть тимчасових домовленостей у критичних ситуаціях.

Представниця заявила, що США стурбовані фактом гальмування “обома сторонами” узгоджених дій про розміновування та обмеженнями для роботи Спеціальної спостережної місії ОБСЄ.

Окремо Мішель Сайдерс згадала про переслідування тих, хто “достатньо сміливий, щоб висловлюватися проти окупації Криму Росією”.

“Російська окупаційна влада далі безкарно залякує та переслідує кримськотатарських активістів”, - сказала представниця США, згадавши оцінки правозахисної організації Human Rights Watch.

“Колеги, кожного тижня у цій раді ми чуємо від Російської Федерації, що цей конфлікт є рівнозначним так званій українській “громадянській війні”. Ми усі знаємо правду - брутальну війну на Донбасі розпалила і продовжує Росія. Якщо Росія справді хоче мирного вирішення цього конфлікту, то має припинити підривати суверенітет і територіальну цілісність України”, - заявила Мішель Сайдерс.

На завершення заяви представниця США в ОБСЄ наголосила на невизнанні російської окупації та анексії Криму і підтвердила, що разом з європейськими та іншими партнерами повторює: “...санкції проти Росії за її агресію на сході України будуть залишатися допоки Росія повністю виконає свої зобов’язання, відповідно до Мінських угод”.

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