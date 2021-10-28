США попередили про можливе припинення більшості функцій посольства в Москві

Наступного року посольство США в Москві може припинити виконання більшості функцій , якщо не буде досягнуто прогресу з Росією щодо збільшення кількості віз для дипломатів, попередив американський чиновник.

Раніше цього року США припинили видачу віз у Москві, для цього громадяни Росії тепер змушені звертатися до посольства США у Варшаві.

Як повідомляв "Голос Америки", росіяни, які хочуть отримати американську візу, віднесені Держдепартаментом США до «бездомних». Про це йдеться у роз’ясненні зовнішньополітичного відомства.

«Нам потрібно досягти прогресу найближчим часом», – заявив журналістам високопосадовець Держдепартаменту.

«Ми зіткнемося з ситуацією – не наступного місяця, але десь наступного року, коли нам буде складно робити щось, окрім як наглядати за самим посольством», – сказав він.

«Ми робитимемо все, щоб місія залишалася відкритою», – сказав він, попередивши, що виконання інших функцій посольства, таких як відправлення дипломатичних депеш, буде скрутним без додаткового персоналу.

Він сказав, що Сполученим Штатам не вистачає людей для виконання таких базових завдань, як відкриття та закриття воріт посольства, забезпечення безпеки телефонних дзвінків та обслуговування ліфтів.

З 1 серпня посольству було заборонено наймати росіян або громадян третіх країн, через що понад 200 співробітників місій з-поміж місцевих жителів було звільнено по всій Росії, повідомив Держдепартамент.

США скаржаться на недотримання принципу взаємності у цьому плані: Москва враховує місцевих співробітників у кількості американських дипломатів, тоді як Вашингтон враховує лише російських громадян, у аналогічних підрахунках.

В американських місіях у Росії працює близько 120 осіб, що набагато менше 1200 у 2017 році, тоді як у російських місіях у США – близько 230 осіб, за винятком персоналу російської місії при ООН у Нью-Йорку.

"У них набагато більша присутність тут, у США, ніж у нас у Росії", - заявив чиновник.

У серпні посол США у Росії Салліван назвав розбіжність між кількістю дипломатів "значною та очевидною".

"Я хочу видавати візи російським студентам, бізнесменам, журналістам, туристам, бортпровідникам, та пілотам, щоб вони могли відвідувати, працювати, навчатись у моїй країні. Але без відповідних співробітників ми не можемо видавати ці візи. Наші консульські відділи порожні. Цю проблему можна було би вирішити, якби уряд Росії видавав американським дипломатам таку ж кількість віз, як ми видаємо російським. Ми готові створити стабільні та передбачувані відносини між нашими країнами. Сподіваємось, що МЗС Росії також", - цитував посла речник посольства США у Росії у соціальній мережі Twitter.

Колишній координатор санкцій у Держдепі США Даніел Фрід цього місяця розкритикував позицію Кремля.

"Кремль урізав штат посольства США у Москві. Тож тепер США примушують росіян подаватись на візи у третіх країнах, таких як Польща. Якщо Кремлю це не подобається, то може варто було добре подумати перш ніж викидати американських дипломатів із Росії", - твітував Фрід.

Відносини США та Росії ускладнилися за багатьма напрямами, включно зі звинуваченнями на адресу Москви у втручанні в американські вибори, хоча у червні президенти Джо Байден та Володимир Путін домовилися на саміті у Женеві працювати над встановленням більш стабільних відносин.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", AFP.

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