США «невпинно працюють», щоб звільнити баскетболістку Ґрайнер з російської в’язниці – речник Держдепартаменту

Переведення американської баскетболістки Брітні Ґрайнер до віддаленої колонії з в’язниці в Москві, де вона перебувала, Державний департамент США вважає «ще однією несправедливістю, пов’язаною з її несправедливим і незаконним утриманням під вартою».

Про це мовиться у заяві Державного департаменту США, опублікованій на сайті відомства у середу, 9 листопада.

«У той час, як ми працюємо над звільненням Бріттні Ґрайнер, ми очікуємо, що російська влада надасть співробітникам нашого посольства регулярний доступ до всіх громадян США, затриманих у Росії, включно з Бріттні, що є їхнім обов’язком, – мовиться у заяві. –Забезпечення здоров’я та добробуту громадян США, ув’язнених у Росії, є пріоритетом, і ми продовжуватимемо наполягати на справедливому та прозорому ставленні до них усіх».

У середу адвокати Ґрайнер заявили, що американську баскетболістку, засуджену в Росії за перевезення наркотиків, відправляють до російської виправної колонії, де вона має відбувати решту дев’ятирічного ув’язнення. Російський суд, що засідав наприкінці жовтня, залишив її вирок без змін.

Рідні Ґрайнер висловлювали занепокоєння тим, що перебування в російській колонії, які відомі важкими побутовими умовами, може підірвати здоров’я спортсменки.

Речник державного департаменту, Нед Прайс, виступаючи у Вашингтоні, сказав, що США продовжують наполягати, що суд і ув’язнення американської громадянки є «фіктивними та несправедливими», і що здоров’я та добробут американських в’язнів є «пріоритетом» для США.

«Ми чітко дали зрозуміти, що очікуємо, що російська влада забезпечить нашому посольству регулярний безперервний доступ до всіх громадян США, утримуваних у Росії. Це, звичайно, включає Бріттні Ґрайнер. Вони зобов’язані це робити, забезпечуючи здоров’я та добробут ув’язнених США в Росії. Для нас це пріоритет. Ми продовжуватимемо наполягати на справедливому та прозорому ставленні», – сказав Прайс.

Минулого тижня співробітники посольства США в Москві могли зустрітися із Ґрайнер у в’язниці, вперше з початку серпня. За словами представника Державного департаменту, 18 жовтня дипломати могли поговорити по телефону з Ґрайнер та 31 жовтня – із ще одним затриманим американцем, Полом Віланом. Відвідати Вілана, якого утримують у віддаленому від Москви тюремному таборі, вони не могли з 16 червня.

Бріттні Ґрайнер, яка є дворазовою золотою медалісткою Олімпійських ігор з баскетболу та чемпіонкою жіночої НБА, затримали в московському аеропорту в лютому після того, як у неї виявили в багажі картриджі для вейпа з олією канабісу. Ґрайнер грала за російську команду у перервах між сезонами у США.

Ґрайнер, якій у Сполучених Штатах призначили медичний канабіс для полегшення болю від хронічних травм, сказала, що вона помилилась, ненавмисно упакувавши картриджі для вейпа, коли поспішала на літак. Медичний канабіс заборонений до використання в Росії.

За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, американська сторона запропонувала потенційний обмін ув'язненими, щоб повернути додому Ґрайнер та Вілана, якого російська влада звинувачує у шпигунстві.

Це питання він обговорював з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомляли американські ЗМІ, Ґрайнер та Вілана пропонували обміняти на засудженого у США російського торговця зброєю Віктора Бута, але сторони поки не досягли згоди.