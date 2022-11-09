Актуально
- Голос Америки
США «невпинно працюють», щоб звільнити баскетболістку Ґрайнер з російської в’язниці – речник Держдепартаменту
Переведення американської баскетболістки Брітні Ґрайнер до віддаленої колонії з в’язниці в Москві, де вона перебувала, Державний департамент США вважає «ще однією несправедливістю, пов’язаною з її несправедливим і незаконним утриманням під вартою».
Про це мовиться у заяві Державного департаменту США, опублікованій на сайті відомства у середу, 9 листопада.
«У той час, як ми працюємо над звільненням Бріттні Ґрайнер, ми очікуємо, що російська влада надасть співробітникам нашого посольства регулярний доступ до всіх громадян США, затриманих у Росії, включно з Бріттні, що є їхнім обов’язком, – мовиться у заяві. –Забезпечення здоров’я та добробуту громадян США, ув’язнених у Росії, є пріоритетом, і ми продовжуватимемо наполягати на справедливому та прозорому ставленні до них усіх».
У середу адвокати Ґрайнер заявили, що американську баскетболістку, засуджену в Росії за перевезення наркотиків, відправляють до російської виправної колонії, де вона має відбувати решту дев’ятирічного ув’язнення. Російський суд, що засідав наприкінці жовтня, залишив її вирок без змін.
Рідні Ґрайнер висловлювали занепокоєння тим, що перебування в російській колонії, які відомі важкими побутовими умовами, може підірвати здоров’я спортсменки.
Речник державного департаменту, Нед Прайс, виступаючи у Вашингтоні, сказав, що США продовжують наполягати, що суд і ув’язнення американської громадянки є «фіктивними та несправедливими», і що здоров’я та добробут американських в’язнів є «пріоритетом» для США.
«Ми чітко дали зрозуміти, що очікуємо, що російська влада забезпечить нашому посольству регулярний безперервний доступ до всіх громадян США, утримуваних у Росії. Це, звичайно, включає Бріттні Ґрайнер. Вони зобов’язані це робити, забезпечуючи здоров’я та добробут ув’язнених США в Росії. Для нас це пріоритет. Ми продовжуватимемо наполягати на справедливому та прозорому ставленні», – сказав Прайс.
Минулого тижня співробітники посольства США в Москві могли зустрітися із Ґрайнер у в’язниці, вперше з початку серпня. За словами представника Державного департаменту, 18 жовтня дипломати могли поговорити по телефону з Ґрайнер та 31 жовтня – із ще одним затриманим американцем, Полом Віланом. Відвідати Вілана, якого утримують у віддаленому від Москви тюремному таборі, вони не могли з 16 червня.
Бріттні Ґрайнер, яка є дворазовою золотою медалісткою Олімпійських ігор з баскетболу та чемпіонкою жіночої НБА, затримали в московському аеропорту в лютому після того, як у неї виявили в багажі картриджі для вейпа з олією канабісу. Ґрайнер грала за російську команду у перервах між сезонами у США.
Ґрайнер, якій у Сполучених Штатах призначили медичний канабіс для полегшення болю від хронічних травм, сказала, що вона помилилась, ненавмисно упакувавши картриджі для вейпа, коли поспішала на літак. Медичний канабіс заборонений до використання в Росії.
За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, американська сторона запропонувала потенційний обмін ув'язненими, щоб повернути додому Ґрайнер та Вілана, якого російська влада звинувачує у шпигунстві.
Це питання він обговорював з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомляли американські ЗМІ, Ґрайнер та Вілана пропонували обміняти на засудженого у США російського торговця зброєю Віктора Бута, але сторони поки не досягли згоди.
Всі новини дня
- Голос Америки
Патрушев в Ірані, ймовірно, домовляється про балістичні ракети – ISW
Секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для того щоб обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії, вважають аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).
Посилаючись на Іранське державне агентство Nour News Agency, яке у своєму англомовному твіті повідомило, що Патрушева запросив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану (SNSC) Алі Шамхані, експерти ISW припускають, що справа стосується іранських балістичних ракет, які Росія хоче купити для продовження війни в Україні.
Як зауважують американські військові експерти, інформаційне агентство Nour, пов'язане з Вищою радою національної безпеки Ірану, ймовірно, оголосило про приїзд Патрушева до Ірану, щоб засвідчити поглиблення співпраці між Москвою та Тегераном.
Те, що твіт написаний англійською мовою, фахівці ISW вважають важливим, тому що йдеться про міжнародну аудиторію, а також, на думку експертів, цим в Ірані хотіли «непрямо наголосити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою в Україні».
Військові аналітики нагадують, що командувач силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касем Сулеймані, зокрема, відвідав Москву в 2015 році, щоб закликати Росію втрутитися в громадянську війну в Сирії.
Нині ж, як вважають в ISW, Іран хоче дати зрозуміти своїм сусідам, що він відіграє провідну роль у партнерстві з Росією.
«Тегеран, ймовірно, прагне публічно повідомити про зміну балансу свого стратегічного партнерства з Москвою, особливо регіональним супротивникам Ірану, з якими Кремль час від часу співпрацює, таким як Ізраїль і Саудівська Аравія», –мовиться у повідомленні ISW.
Разом з тим, як зауважують вашингтонські аналітики, ситуація в самому Ірані нестабільна і візит Патрушева до Ірану відбувається на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає допомоги Росії у придушенні протестів.
Російське опозиційне видання Insider зауважує, що про візит Патрушева в Росію повідомило державне агентство «РИА Новости», але з посиланням на іранське агентство.
Катарський телеканал Аль Джазіра повідомив, що Патрушев в середу вдень зустрівся в Тегерані з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. Раїсі, згідно з повідомленнями державних ЗМІ, сказав, що Іран продовжує виступати проти війни як основної політики.
Іран у суботу визнав, що продавав Росії дрони, але заявив, що це була «незначна партія» і що Тегеран продав її ще до початку російської війни в України. При цьому міністр закордонних справ Ірану заперечив, що його країна продавала Росії балістичні ракети.
Раніше Голос Америки повідомляв про те, що за даними CNN, Іран готується відправити Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності дії "земля-земля", від яких Україна, згідно з заявами командування Повітряних сил ЗСУ, не має ефективних засобів захисту.
Як сказав представник українських військових, Росія, ймовірно, планує розмістити балістичні ракет іранського виробництва на північ від українського кордону.
У вівторок британський телеканал Sky News повідомив, посилаючись на свої джерела, що Росія відправила до Ірану 140 мільйонів євро готівкою та кілька одиниць захопленої під час війни в Україні британської та американської зброї в обмін на десятки безпілотників, які вона потребує для своєї війни в Україні.
Як повідомило телеканалу джерело в службах безпеки, вранці 20 серпня російський військовий літак таємно доставив в аеропорт Тегерана готівку і три моделі зброї – британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger.
За готівку та можливість вивчити західну техніку, щоб створити свої копії, зі свого боку, Іран поставив Росії понад 160 безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі 100 дронів Shahed-136, стверджує джерело, на яке посилається британський телеканал.
Це ж джерело стверджує, що за останні кілька днів між Тегераном і Москвою було укладено ще одну угоду про безпілотники на суму 200 мільйонів євро.
Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили санкції проти Тегерана та Москви через війну в Україні. США також продовжують посилювати санкції проти Ірану, які були запроваджені з 2018 року, коли Вашингтон вийшов з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, укладеної у 2015 році.
Макрон: Коли мир повернеться в Україну, потрібна нова система безпеки. Відео
«Коли мир повернеться в Україну, то нам також треба буде виокремити уроки з наслідків того що сталося. Щоб за участю Європи побудувати справді нову систему безпеки», - заявив президент Франції Еммануель Макрон.
- Голос Америки
Путін не поїде на саміт G20, Зеленський візьме участь у саміті онлайн -ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін не буде присутній на саміті G20 в Індонезії 15-16 листопада. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, знайомі із плануванням. За даними видання, замість Путіна на саміт Росія відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова, пише Радіо Свобода.
При цьому речник президента України Сергій Никифоров напередодні повідомив, що Володимир Зеленський "візьме участь у саміті G20", ймовірно, в онлайн-форматі. Офіційний Київ повідомляв, що Зеленський не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін.
Bloomberg вказує, що Кремль прагне захистити Путіна від "потенційної напруженості на високому рівні", також був ризик, що російського президента уникатимуть європейські лідери.
Нині у німецькому уряді, пише Reuters, повідомили, що "двадцятці" буде складно погодити фінальне комюніке за результатами зустрічі, зокрема через різні позиції країн щодо російської війни в Україні.
Через неспровоковану агресію РФ низка провідних західних країн світу наклали на Кремль санкції, проте до G20 також входять такі країни як Індія, Китай та Бразилія, що продовжили торгівлю із Росією.
На країни "групи двадцяти" G20 припадає понад 80% світового ВВП і 60% населення світу.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Столтенберг привітав успіхи ЗСУ на Херсонщині й відвідав британську базу, де навчають українців
Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав успіхи ЗСУ зі звільнення нових територій Херсонщини.
"Що ми точно знаємо, це те, що Росію відкинули спочатку з півночі навколо Києва, потім на сході навколо Харкова, а потім насправді ми бачимо, повільно, як українці можуть відкинути російські сили на півдні навколо Херсона. Відрадно бачити, як хоробрі українські війська спроможні звільнити більше української території", - сказав він під час візиту до Великої Британії, зауваживши також, що також потрібно уважно стежити за офіційним підтвердженням від ЗСУ звільнення нових земель.
"Перемоги, здобутки українських Збройних Сил належать хоробрим, відважним українським воїнам, але, звісно, також ключова підтримка, яку вони отримують від Об'єднаного Королівства, від союзників і партнерів по НАТО", – додав генсек Альянсу, подякувавши британському прем'єру Ріші Сунаку за внесок Лондона у допомогу Києву в протистоянні російській війні.
Також в інтерв'ю Sky News Столтенберг сказав, що останній відступ російських військ із Херсона за Дніпро є продовженням тенденції останніх місяців, що Кремль втрачає свій "імпульс" у війні в Україні, але наголосив, що "не варто недооцінювати Росію" - "Ми бачили дрони, ракетні атаки. Це показує, що Росія все ще може принести чимало руйнувань".
Сунак і Столтенберг також спільно наголосили на продовженні підтримки боротьби України за суверенітет. "Якщо президент Путін переможе в Україні, це буде катастрофою для українців, але це також зробить нас більш уразливими, тому що стане сигналом президенту Путіну та іншим авторитарним лідерам, що вони можуть піти від досягнення своїх цілей, використовуючи жорстоку військову силу".
Крім того, Столтенберг та британський міністр оборони Бен Воллес здійснили візит на базу на південному сході країни, де тренують українських військовиків. Там Лондон анонсував відправку до України додатково 12 тисяч спальних наборів для надхолодних умов.
Загалом Британія виділила Києву понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, зокрема, протитанкові ракети, включаючи NLAW, Javelin, Brimstone та іншу протитанкову зброю, снаряди й спорядження.
З 2015 року британські війська підготували понад 22 тисячі військовослужбовців Збройних сил України, а після початку повномасштабної війни Росії Лондон запропонував провести підготовку для 10 тисяч українських солдатів. Програму продовжать і у 2023 році.
У статті використано матеріали Reuters
ООН розгляне резолюцію з вимогою до Росії платити Україні репарації
Генеральна Асамблея ООН планує голосувати в понеділок за резолюцію, яка вимагає притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права, через її вторгнення до України, а також виплатити репарації.
У проекті резолюції, отриманому у вівторок агентством Associated Press, йдеться про необхідність створення «міжнародного механізму репарацій, відшкодування шкоди чи збитків » внаслідок «неправомірних дій» Росії проти України.
Вона рекомендує 193 країнам ООН у співпраці з Україною створити «міжнародний реєстр» для документування претензій та інформації про збитки, загибелі чи травми українців а також шкоду завдану уряду з боку Росії.
Право вето Росії в Раді Безпеки з 15 членів заблокувало найпотужніший орган ООН від будь-яких дій після того, як 24 лютого президент Путін наказав своїм військам вторгнутися в Україну. Але в Генеральній Асамблеї немає права вето. Вона вже прийняла чотири резолюції з осудом вторгнення Росії.
На відміну від резолюцій Ради Безпеки, резолюції Генеральної Асамблеї не є юридично обов’язковими, але вони відображають світову думку та демонструють широку опозицію військовим діям Росії.
Співавторами проекту резолюції є Канада, Гватемала, Нідерланди та Україна. Речник Генеральної Асамблеї Пауліна Куб’як заявила у вівторок, що обговорення проекту резолюції не проводитиметься, але країни можуть пояснити своє голосування до або після того, як Асамблея прийме рішення.
Резолюція підтверджує відданість Генеральної Асамблеї «суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності» України та повторює вимогу до Росії негайно «припинити застосування сили проти України» та вивести всі свої сили з території України.
У ній також висловлюється «серйозна стурбованість у зв’язку з загибеллю людей, переміщенням цивільного населення, руйнуванням інфраструктури та природних ресурсів, втратою державної та приватної власності та економічною катастрофою, спричиненою агресією Російської Федерації проти України».
У проекті нагадується, що стаття 14 Статуту ООН уповноважує Генеральну Асамблею «рекомендувати заходи для мирного врегулювання будь-якої ситуації, яка, на її думку, може зашкодити загальному добробуту дружніх відносин між країнами, включаючи порушення Статуту.
Проект також посилається на резолюцію Генеральної Асамблеї, ухвалену 16 грудня 2005 року, під назвою «Основні принципи та керівні положення щодо права на захист і відшкодування для жертв грубих порушень міжнародного права прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права».
Невдовзі після вторгнення Росії Генеральна Асамблея ухвалила першу резолюцію 2 березня, вимагаючи від Росії негайного припинення вогню, виведення військ і захисту цивільних осіб - 141 голос “за”, 5 - “проти” і 35 “утрималися”.
24 березня асамблея 140 голосами “за” 5 - “проти” при 38 “утрималися” прийняла резолюцію, яка звинувачує Росію в гуманітарній кризі в Україні та закликає до негайного припинення вогню та захисту мільйонів мирних жителів, а також будинків, шкіл і лікарень, які мають вирішальне значення для їхнього виживання.
7 квітня асамблея 93 голосами “за” 24 - проти та 58 “утрималися” — значно менше, ніж у перших двох резолюціях — проголосувала за виключення Росії з провідного правозахисного органу всесвітньої організації, Ради з прав людини, через звинувачення в бойових діях російських солдатів в Україні у порушеннях прав, які Сполучені Штати та Україна назвали воєнними злочинами.
Але 12 жовтня асамблея знову проголосувала переважною більшістю — 143 “за”, 5 “проти” і 35 “утрималися” — за засудження «спроби незаконної анексії» Росією чотирьох українських регіонів і вимагала негайного скасування.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum