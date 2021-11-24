У Білому домі заявили про готовність відповідати на шкідливі дії Росії

США вже продемонстрували, що готові використати низку інструментів для відповіді на шкідливі дії Росії. Про це напередодні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, спілкуючись зі ЗМІ.

За словами Псакі, США тісно спілкуються із європейськими союзниками.

Речниця Білого дому також наголосила, що цього року Сполучені Штати вже витратили 400 мільйонів доларів на допомогу України.

Водночас Псакі заявила, що не має додаткової інформації щодо повідомлень ЗМІ про можливе надання Україні додаткових озброєнь, військових радників, та щодо можливої телефонної розмови між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше американський канал CNN, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що там буцімто розглядають можливість відправки до України додаткової зброї.

Як повідомлялось, новий пакет військової допомоги може включати додаткові протитанкові комплекси «Джавелін» та міномети. Також розглядається можливість надання переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер", гелікоптерів Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.

За даними телеканалу CNN, деякі високопосадовці адміністрації США побоюються, що такий крок Вашингтона може розглядатися Москвою як суттєва ескалація ситуації.

У Пентагоні не стали коментувати цю інформацію.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", CNN.

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