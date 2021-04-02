Білий дім повідомив про можливість відновлення зайнятості у США до рівня, який був перед пандемією

Уряд США повідомляє, що в березні було створено 916 000 нових робочих місць. Це найбільший приріст з серпня минулого року.

"Хоча у березні було на 8.4 мільйони менше робочих місць, ніж у лютому 2020-го року, якщо поточний темп збережеться, рівень зайнятості може повернутись до рівнів перед пандемією близько кінця цього року", - відзначає сайт Білого дому.

Економісти, опитані агентством «Рейтер», прогнозували, що у березні з'явиться 647 000 нових робочих місць. Рівень безробіття впав до 6,0% минулого місяця в порівнянні з 6,2% в лютому.

Білий дім вказує, що у березні найбільше робочих місць було додано у сферах відпочинку та готельній галузі, галузі будівництва, освіти, послуг з охорони здоров'я. Наймала людей і місцева влада.

При цьому Білий дім відзначає, що фактичний рівень безробіття може перевищувати заявлений на 3% і складати 9%.

Президент Джо Байден привітав дані про зростання числа робочих місць, які свідчать про те, що США можуть сподіватися на швидке відновлення економіки, зруйнованої пандемією.

«Нарешті, з'явилася надія ... Заслуга в цьому прогресі належить не мені, а американському народу - працьовитим жінкам і чоловікам, які подолали це», - сказав президент в телевізійному зверненні до нації.

Президент Байден попросив американців проявляти пильність, попри оптимізм, викликаний активною кампанією вакцинації в країні.

«Я благаю вас ... Нам потрібно завершити цю роботу, - завив Байден, - Нам потрібно, щоб кожен американець узяв на себе зобов'язання і не втрачав пильності».

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