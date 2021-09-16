США запровадили санкції проти п'яти членів "Аль-Каїди"

Сполучені Штати у четвер запровадили санкції щодо п'яти прихильників терористичного угрупування «Аль-Каїда» з Туреччини, які надають угрупованню фінансові послуги та допомогу з організацією поїздок, повідомило в четвер Міністерство фінансів.

"Ці адресні санкції підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням "Аль-Каїди", - йдеться в заяві директора Управління з контролю за іноземними активами Андреа Гакі (Andrea Gacki - англ.).

"Ми продовжимо працювати з нашими зарубіжними партнерами, включно з Туреччиною, щоб викривати і руйнувати мережі фінансової підтримки "Аль-Каїди", - додала вона.

До переліку потрапив юрист єгипетського походження Маджд Салім, який проживає в Туреччині. Міністерство фінансів дійшло висновку, що він є головним координатором деякої діяльності "Аль-Каїди" в Туреччині.

Під санкції також потрапили Мухаммад Наср ад-Дін аль-Газлані, єгипетський фінансовий кур'єр, який здійснював грошові перекази на підтримку "Аль-Каїди", і турецькі громадяни Нуреттін Мусліхан, Себраіл Гузель і Сонер Гурлейен.

Цього тижня група-сенаторів республіканців представили законопроект, який вказує державному секретареві США визнати Талібан терористичною організацією, а проголошений рухом Ісламський Емірат Афганістан - державою-спонсором тероризму.

Раніше в Інтернеті розмістили відео з промовою лідера “Аль-Кайди” Аймана аль-Завахрі, який вважається мертвим ще з 2020 року.

Відео розмістила група “Медіа-фундація ас-Сагаб” у суботу 11 вересня. Воно триває понад годину і присвячене 20-тій річниці терактів у США від 11 вересня.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки".

Дивіться також: Компанія SpaceX відправила на орбіту перший повністю цивільний екіпаж