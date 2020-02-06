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США

США борються зі шпигунством з боку Китаю

Директор ФБР, Крістофер Рей

Сполучені Штати проводять енергійну кампанію по боротьбі з китайським шпигунством, у ході якої було виявлено значну кількість китайських чиновників, бізнесменів і вчених, які намагаються викрасти американські комерційні, наукові та військові таємниці.

Згідно із загальнодоступними документами, лише у 2019 році влада США заарештувала і вислала з країни двох китайських дипломатів, які, як стверджується, заїхали на територію військової бази у штаті Вірджинія. Також були заарештовані і поміщені під варту колишні співробітники ЦРУ і Розвідувального управління Міноборони, обвинувачені в шпигунстві на користь Китаю.

У четвер міністр юстиції США Вільям Барр, директор ФБР Крістофер Рей і глава контррозвідки Вільям Еваніна виступають на конференції у Вашингтоні на тему протидії «економічним протиправним діям» Китаю, включно із шпигунством і крадіжкою технологічних і наукових таємниць.

Міністр юстиції США Вільям Барр (архівне фото)
Міністр юстиції США Вільям Барр (архівне фото)

Спроби Китаю викрадати різні американські технології, від військових секретів до медичних досліджень, відзначені давно, однак широкомасштабні зусилля по боротьбі зі шпигунством почалися лише у 2018 році.

«Викрадення американських комерційних таємниць Китаєм обходиться нашій країні в 300-600 мільярдів доларів на рік», - заявив Еваніна напередодні конференції.

Глава контррозвідки Вільям Еваніна (архівне фото)
Глава контррозвідки Вільям Еваніна (архівне фото)

Посольство Китаю у Вашингтоні відкидає звинувачення США, називаючи їх «абсолютно необгрунтованими».

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, з 2000 року з 137 відомих випадків шпигунства, пов'язаних з Китаєм, 73 відсотка припадають на останні десять років.

Найбільш частими об'єктами розкрадань стають військові і комерційні таємниці.

В області медичних досліджень з 180 розслідувань за фактом неправомірного використання коштів Національних інститутів охорони здоров'я, розкрадання інтелектуальної власності та неправомірного розголошення конфіденційної інформації, більше 90 відсотків випадків пов'язані з Китаєм.

Як зазначає експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюїс, це пов'язано з тим, що Китай залежний від західних технологій, а в міру закриття законних каналів він звертається до шпигунства.

Тільки у кінці січня федеральна прокуратура Бостона анонсувала три нові кримінальні справи, пов'язані з промисловим шпигунством.

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