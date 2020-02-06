США борються зі шпигунством з боку Китаю

Сполучені Штати проводять енергійну кампанію по боротьбі з китайським шпигунством, у ході якої було виявлено значну кількість китайських чиновників, бізнесменів і вчених, які намагаються викрасти американські комерційні, наукові та військові таємниці.

Згідно із загальнодоступними документами, лише у 2019 році влада США заарештувала і вислала з країни двох китайських дипломатів, які, як стверджується, заїхали на територію військової бази у штаті Вірджинія. Також були заарештовані і поміщені під варту колишні співробітники ЦРУ і Розвідувального управління Міноборони, обвинувачені в шпигунстві на користь Китаю.

У четвер міністр юстиції США Вільям Барр, директор ФБР Крістофер Рей і глава контррозвідки Вільям Еваніна виступають на конференції у Вашингтоні на тему протидії «економічним протиправним діям» Китаю, включно із шпигунством і крадіжкою технологічних і наукових таємниць.

Спроби Китаю викрадати різні американські технології, від військових секретів до медичних досліджень, відзначені давно, однак широкомасштабні зусилля по боротьбі зі шпигунством почалися лише у 2018 році.

«Викрадення американських комерційних таємниць Китаєм обходиться нашій країні в 300-600 мільярдів доларів на рік», - заявив Еваніна напередодні конференції.

Посольство Китаю у Вашингтоні відкидає звинувачення США, називаючи їх «абсолютно необгрунтованими».

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, з 2000 року з 137 відомих випадків шпигунства, пов'язаних з Китаєм, 73 відсотка припадають на останні десять років.

Найбільш частими об'єктами розкрадань стають військові і комерційні таємниці.

В області медичних досліджень з 180 розслідувань за фактом неправомірного використання коштів Національних інститутів охорони здоров'я, розкрадання інтелектуальної власності та неправомірного розголошення конфіденційної інформації, більше 90 відсотків випадків пов'язані з Китаєм.

Як зазначає експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюїс, це пов'язано з тим, що Китай залежний від західних технологій, а в міру закриття законних каналів він звертається до шпигунства.

Тільки у кінці січня федеральна прокуратура Бостона анонсувала три нові кримінальні справи, пов'язані з промисловим шпигунством.

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