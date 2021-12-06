США оприлюднили Стратегію щодо подолання корупції - текст наводить приклад успіху системи Prozorro в Україні

Сполучені Штати Америки у понеділок оприлюднили Стратегію щодо подолання корупції. Білий дім оприлюднив текст Стратегії а також перелік фактів щодо неї.

Як відзначає сайт Білого дому, стратегія окреслює загальноурядовий підхід до збільшення значення боротьби з корупцією.

"Вона робить особливий наголос на кращому розумінні та відповіді на транснаціональний вимір загрози, включно із додатковими кроками для зменшення здатності суб'єктів корупції використовувати США та міжнародну фінансову систему для приховування статків та відмивання прибутків від актів корупції", - відзначає сайт Білого дому.

Як відзначається, Стратегія спиратиметься на наступні ключові складові: модернізація, координація та посилення підтримки зусиль уряду США щодо боротьби із корупцією; протидія використання фінансової системи із протизаконною метою; притягнення корупціонерів до відповідальності; збереження та посилення багатосторонніх зусиль спрямованих проти корупції; покращення дипломатичної взаємодії та використання ресурсів закордонної допомоги для досягнення цілей боротьби з корупцією.

Серед іншого, повідомлення Білого дому відзначає, що частиною стратегії є "створення програми повернення отриманих шляхом корупції статків, яка передбачатиме винагороду, та покращить здатність уряду США визначати та повертати вкрадені статки, які пов'язані із корупцією іноземних урядів та зберігається у фінансових установах США".

"Корупція та її шкідливі наслідки можуть торкнутись майже усіх аспектів суспільства. Стратегія США щодо протидії корупції окреслює шляхи, якими Державний департамент США допомагатиме ефективно боротись за прозорість та попередження корупції у світі", - заявив з приводу оприлюднення стратегії державний секретар США Ентоні Блінкен.

Американський дослідник корупції Кейсі Мічел, коментуючи Стратегію, назвав її "фантастичною, багато у чому безпрецедентною".

Текст Стратегії, серед прикладів успішної участі США у подоланні корупції на міжнародній арені наводить приклад електронної системи державних закупівель ProZorro, яка була підтримана Агентством США з міжнародного розвитку.

"З жовтня 2017, PROZORRO допомогла Україні зберегти близько 6 мільярдів бюджетних коштів, у тому числі за рахунок скасування протизаконних тендерів", - відзначає текст стратегії.

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