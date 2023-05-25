Пентагон не може поки ані підтвердити, ані спростувати використання американської техніки під час рейду у Бєлгороді

Пентагон поки не може ані підтвердити, ані спростувати використання наданої ЗСУ американської техніки російськими добровольцями з легіону "Свобода Росії" під час їхнього рейду у Бєлгородську область. Про це під час прес-конференції заявив Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Мої співробітники зараз вивчають це, щоб чи підтвердити, чи спростувати. Тож зараз я не маю для вас відповіді. Правила, які ми встановили з українцями, полягають у тому, щоб не використовувати техніку, надану США, для нападу на географічний простір Росії", - пояснив він.

Адже, за його словами, це війна України та Росії, а не війна США чи НАТО проти Росії.

"Ми підтримуємо, забезпечуємо, допомагаємо тренувати та надаємо допомогу Україні, але це не прямий конфлікт між США та Росією", - заявив він.

Міністр оборони США Ллойд Остін, який також був присутній на прес-конференції наголосив, що США зосереджені на тому, щоб забезпечити Україну для успішного захисту її суверенної території.

"І ми кілька разів обговорювали це питання. Адже ми не перебуваємо у стані війни з Росією. Це боротьба України. Наша мета — переконатися, що ми робимо все можливе, щоб Україна досягла успіху", - пояснив він.

У Білому домі також заявили, що розглядають повідомлення про ймовірне використання наданого ЗСУ американського оснащення російськими добровольцями з легіону "Свобода Росії" під час їхнього рейду у Бєлгородську область.

"Ми не підтримуємо використання оснащення, виробленого в США для атак усередині Росії. І ми чітко говорили про це з українцями. Ми послідовні у своїх занепокоєннях щодо цього", – заявив Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

До цього прес-секретар Пентагону Пет Райдер також заявляв, що уряд США не погоджував будь-яку передачу обладнання воєнізованим організаціям за межами Збройних сил України. Український уряд також не надсилав запити про це.

Райдер також зазначив, що Пентагон не може підтвердити достовірність зображень із імовірно наданими США автомобілями в Росії.

"Ми повинні поглянути на ці речі та переконатися, що ми маємо факти, перш ніж робити припущення", - повідомив він.

Чи були ополченці на американських Humvee?

Раніше російський уряд опублікував зображення нібито американських Humvee, які, за даними росіян, були знищені під Бєлгородом.

Про те, що Сполучені Штати намагаються дистанціюватися від інциденту в російському районі Бєлгорода пише і впливове видання Washington Post.

Газета стверджує, що на відео, які вона перевірила, на російському боці прикордонної станції видно два сильно пошкоджені автомобілі Humvee американського виробництва.

"Москва стверджувала, що ополченці росіян, які воюють на боці України, атакували прикордонний пост. Незрозуміло, чи використовували ополченці Humvee, і чи їх надали українські сили", - зазначається у статті.

Показати росіянам, що «цілком реально боротися з путінським режимом збройним шляхом»

Раніше Голосу Америки вдалося поспілкувалася з одним із бійців легіону "Свобода Росії" з позивним Цезар. На запитання щодо використання техніки, яка була надана ЗСУ західними партнерами, зокрема, американцями, він повідомив, що бійці «перетрофеїли» техніку, яка була захоплена ними, зокрема, в Бахмутському районі.

"Техніка, яка була захоплена російською армією, була відібрана назад, відремонтована і чудово використовується. Більше того, у нас не лише колісна техніка такого походження, а й артилерійські системи", - повідомив він.

Цезар також повідомив, що бійці цього підрозділу проводили і планували операцію самостійно, спираючись на власні ресурси та інформацію, яку отримували самостійно. За його словами, підрозділ автономний та багатоплановий, до нього, навіть, входять різні роди військ.

А техніку, як каже Цезар, вони дістали у «воєнторгах», як колись говорив президент Володимир Путін, відповідаючи на запитання, звідки «зелені чоловічки», які захоплювали Крим у 2014 році, отримали військове спорядження.

"У нас є і зенітні підрозділи в легіоні, і протитанкові, і штурмові і розвідувальні. Тому просто громадяни Росії, які закупилися на Алі Експрес, Ібей та інших міжнародні «воєнторгах», благо, вистачає бажаючих нам допомагати, просто захотіли повернутися додому, поки не назовсім, здійснивши невелику прогулянку. Але це наше право, розумієте? І Україна до цього не причетна", - запевнив він.

Цезар також розповів про те, що бійці вже залишили територію Росії, проте операція буде продовжена "іншими засобами".

"Наша робота іншими засобами вона не припиняється. І вона буде розширюватиметься та розгорятиметься", - заявив він.

Губернатор Бєлгородської області зранку 25 травня заявив, що російські сили ПВО збили безпілотник на підльоті до Бєлгорода.

Також в інтерв’ю Голосу Америки Цезар повідомив, що сама операція була "багатопланова", і всі її цілі досягнуто.

"По-перше, ми провели успішну операцію з демілітаризації Бєлгородської області. Наше основне завдання - якнайшвидше досягнути миру в Україні та у подальшому звільнити Росію. Вочевидь, чим більше техніки та особового складу противника ми знищимо, тим менше проблем буде в української армії та українського народу. Це перша мета операції", – каже Цезар.

Другою метою, за його словами, є показати російському суспільству, що «війна – це меч двосічний».

"Той, хто посіяв вітер, пожне бурю. Не можна безкарно більше року знищувати український народ та вважати, що це все зійде з рук. Зло має бути покарано", – говорить російський боєць.

Нарешті третя мета операції, за його словами, – показати російському суспільству, що «цілком реально боротися з путінським режимом збройним шляхом».

Деякі американські медіа також у своїх матеріалах звертають увагу та те, що члени підрозділу пов’язані з екстремістами та расистами.

Відповідаючи на це Цезар сказав, що операцію проводив легіон разом з Російським добровольчим корпусом.

"Російський добровольчий корпус – це справді об’єднання правих. Легіон – це більше центристське об’єднання з більше поміркованими політичними поглядами. У нас є представники і правих, і лівих. Ми чуємо різні погляди та вибудовуємо на цьому тлі спільну платформу. Я російський націоналіст. Проте це не означає, що я буду закликати знищувати своїх сусідів. По суті, зараз в Росії відроджений нацизм, з ким вона і декларує боротьбу", - каже він.

Боєць також додав, що зміг перевести до України свою родину, що і дозволило йому спілкуватися з журналістами з відкритим обличчям. Проте, у багатьох бійців легіону рідні досі живуть у Росії.

Як повідомляв Голос Америки, представники російської влади назвали рейд російських добровольців у Бєлгородську область вторгненням диверсантів. Україна, у свою чергу, заперечує свою причетність до рейду, називаючи це вчинком незадоволених росіян.

У коментарі CNN речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, зокрема, зазначив, що росіяни, які перейшли кордон з України з РФ в Бєлгородській області - "частина сил оборони України", але "діють самостійно".