Інтерв'ю
Про найбільші виклики й переваги українських студентів розповів американець, що викладає в Україні з початку війни. Інтерв'ю
Американець Джейк Макгрю зі штату Орегон вперше приїхав до України у 2013 році за волонтерською програмою як викладач англійської мови. До цього він не знав майже нічого про Україну, крім того, що українцем був його прадідусь. Спочатку Джейк жив у селі Козелець на Чернігівщині, потім у Володимирі на Волині. Коли розпочалася повномасштабна війна, Джейк тимчасово працював у Болгарії, але повернувся до України, і вирішив залишитися назавжди. Він майже досконало вивчив українську мову і під час інтерв'ю Голосу Америки чергував англійську з українською. Джейк розповів про любов до України, власний досвід викладання в Україні в умовах війни, та про проблеми українських студентів.
Ірина Шинкаренко, Голос Америки: Розкажіть, коли ви вперше побували в Україні та чому вирішили залишитися?
Джейк Макгрю, викладач: Я з міста Портленд, зі штату Орегон, я там прожив 24 роки, навчався в університеті і ніколи не був за кордоном аж до поїздки в Україну. Після університету я захотів стати волонтером Корпусу миру, і там запитали: “Чи ти поїдеш в Україну викладати англійську мову в гімназії?” Я відповів, що навіть не знаю, де саме розташована Україна, але погодився. Я єврей, мій прадідусь жив у Хмельницькому, і перед Другою світовою війною виїхав до США. Тож уся моя сім'я - американці.
Я вирушив до України, і потрапив на період Майдану та Революції гідності. Те середовище миттєво закохало мене в цю країну. Спочатку я жив у маленькому селі Козелець на Чернігівщині, де вивчав українську мову, а також знайомився з культурою. А потім мене відправили до міста Володимир на Волині, я там теж викладав. Напередодні анексії Криму Корпус миру вирішив забрати з України всіх американських волонтерів із міркувань безпеки. Коли нас евакуювали, я шукав способи, щоб повернутися. Мене тягнуло до країни та людей. І через рік я повернувся до Володимира, щоб знову викладати у гімназії. Потім я поїхав до аспірантури в Будапешті, щоб усе ж бути недалеко від України. Минулого року я викладав в американській середній школі в Болгарії, і теж намагався бути поруч із Україною, майже щомісяця їздив в Україну.
І ось у жовтні 2022 року я повернувся. В Києві відкрився Американський університет, і там набирали людей, я негайно ж із ними зв’язався. Тепер я викладаю в університеті та керую відділом студентського життя, і щасливий, що знайшов спосіб жити в Україні. Зараз я працюю в університеті в Києві, але навчання відбувається онлайн, тому я тимчасово живу в Луцьку, бо тут мені легше, тут живуть мої друзі.
Щасливий, що знайшов спосіб жити в Україні
Я люблю бути в Україні, я тут почуваюся вільно, хоча тут зараз війна, я відчуваю радість від перебування тут.
І.Ш.: Як родина у США відреагувала на ваше рішення переїхати до України під час повномасштабної війни?
Д.М.: Коли я сказав мамі, що поїду в Україну, їй було страшно, але вона зрозуміла, що це те, що я хотів робити, що я добре знаю Україну, знаю українську культуру. Вона знає, що все буде добре. Я щодня їй телефоную, ми говоримо по 30 хвилин, вона знає, що я зараз в Луцьку.
І.Ш.: Як вам вдалося вивчити українську?
Д.М.: Я почав вчити українську мову, коли був у Козельці, там усі добровольці Корпусу миру вчили українську протягом трьох місяців по 4 години на день, згодом у Володимирі у мене теж був вчитель української мови. Було складно, бо я хотів говорити українською, але мої учні хотіли спілкуватися зі мною лише англійською. Зараз я розмовляю українською іноді на роботі. Також я почав вивчати польську мову, тож мені важко говорити українською, бо я думаю польською зараз. Зазвичай я без проблем розумію українців, іноді це складно, коли говорять суржиком. Але усе більше українців зараз говорять чистою українською мовою.
Усе більше українців зараз говорять чистою українською мовою
Крім того, я зараз мешкаю в Луцьку, і раніше вже мав досвід проживання на Волині, тож розумію тутешній діалект. Тому особливих труднощів немає.
І.Ш.: Чи складно було викладати в Україні після початку повномасштабної війни?
Д.М.: Авжеж, складно. На початку навчального року було дуже важко, тому що багато студентів виїхали з Києва, студенти пропускали заняття через атаки дронів або вимкнення електрики. Тепер, коли ситуація з електропостачанням значно покращилася, це вже не проблема, і онлайн-заняття проходять чудово. Звичайно, студенти хочуть бути особисто присутніми в аудиторії, і ми плануємо розпочати офлайн-заняття з наступного навчального року. Але зараз я не відчуваю, що онлайн-формат заважає студентам навчатися.
Звичайно, помітно багато травм серед студентів, і вони самі, мабуть, навіть не усвідомлюють цього. Або якщо й усвідомлюють, то не знають, що з цим робити. Зараз студенти травмовані війною, це наклалося на травмованість ситуацією з ковідом, до того ж тепер вони навчаються онлайн із дуже високою якістю, але разом з тим дуже інтенсивно.
Чимало студентів зараз мешкають в інших країнах, деякі перебувають там наодинці. Бути в чужій країні самому – це велика травма, велика травма - не знати, чи цілий твій дім, не знати, що станеться наступного дня. Велика частина цієї невпевненості у майбутньому справді є важким випробуванням для багатьох студентів. Дехто має родичів у Росії, зараз вони повністю розірвали стосунки з частиною родини, у багатьох є рідні чи друзі на передовій, я не знаю нікого, хто не має хоча б одного знайомого десь на Сході. Тож це, звісно, впливає на психічне здоров’я.
І.Ш.: Як студентам допомогти впоратися з цими травмами?
Д.М.: Психічне здоров’я, як і пошук психологічної підтримки, є дуже, дуже затаврованим питанням у Східній Європі. У більшості випадків для людей у Східній і Центральній Європі ідея про похід до психолога означає, що з вами щось не так, тоді як на Заході, у США, я міг піти до психолога, щоб просто поговорити з ним, наприклад, якщо напружений через щось. Для мене це було схоже на похід до стоматолога для чистки зубів.
Тож ми сподіваємося змінити ставлення до психічного здоров’я, ми надаємо студентам ресурси, зараз є багато безоплатних ресурсів для психологічної допомоги чи терапії. Також ми намагаємось не лише викладати академічну програму, а ще й надавати особисту підтримку. Якщо виникають проблеми, вони завжди можуть звернутися до нас і поговорити, і ми можемо направити їх до фахівців.
І.Ш.: Які ще зміни ви помітили в українських студентах через війну?
Д.М.: Я здивований тим, наскільки студенти витривалі в цьому плані, я не зміг би бути таким стійким у 17-18 років, а вони дуже стійкі. Я думаю, що це займе певний час, щоб зрозуміти, що відбувається, вийти і впоратися з усім. Студенти продовжують наполегливо вчитися навіть попри війну. Я дуже хочу побачити, як ці студенти випустяться з університету і діятимуть в Україні, хоча я викладав у різних країнах, українці мене завжди вражають.
Хоча я викладав у різних країнах, українці мене завжди вражають
Студенти - це зовсім інший світ, ніж у будь-якому іншому місці, де я викладав. Мені завжди подобалося навчати українських студентів, і я завжди відчуваю таке захоплення та запал, коли навчаю українських студентів, тому що знаю майбутнє. Це кліше, але майбутнє України - світле. Щоразу, працюючи з українськими студентами, я бачу, що майбутнє України завдяки їм буде дійсно дуже хорошим.
І.Ш.: У чому відмінності між українськими та американськими студентами?
Д.М.: Думаю, що американські студенти в загальному зазвичай знають, що після закінчення школи вступлять до університету, а потім отримають роботу, тоді одружаться і матимуть дітей, і, звісно, "американська мрія." Тим часом Україна перебуває на порозі вступу до ЄС, дуже швидко розвивається, і я думаю, що студенти справді це відчувають і знають, що якщо здобудуть освіту, то зможуть відіграти велику роль у цих змінах.
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Ще буде не один ордер на арешт Путіна – Іванна Климпуш-Цинцадзе. Інтерв'ю
17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченням у депортації українських дітей з окупованих українських територій до Росії. Це лише перший крок, і керівництво Росії врешті-решт притягнуть до відповідальності за інші воєнні злочини – переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС.
В інтерв'ю Українській службі Голосу Америки вона розповіла, чому МКС вирішив почати зі справи нелегальної депортації дітей, чому Україну не влаштовує гібридний формат міжнародного трибуналу та чи є в парламенті політичний плюралізм.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Марія Ульяновська, Голос Америки: Чому Міжнародний кримінальний суд обрав саме злочин депортації дітей і чому це важливо?
Іванна Климпуш-Цинцадзе: Я вважаю, що буде ще не один ордер на арешт Путіна за різними злочинами, до яких причетний він сам, члени його кліки та виконавці, які реалізують ці злочини.
Примусова депортація дітей – це для нас дуже болюче питання. Ми маємо інформацію про 16 тисяч підтверджених випадків насильно депортованих з України дітей. На жаль, повернути вдалося не так багато – тільки сотні. І це вже ті свідчення, які можна докласти до справи в МКС.
Водночас, депортація є характерною ознакою злочину геноциду. І це може бути основою для звинувачення Росії. Хоча ми бачимо, що, на жаль, сьогодні структури ООН не знайшли підтверджень геноциду. Я думаю, що це насамперед через те, що вони послуговуються тільки інформацією з контрольованих Києвом територій. Вони не усвідомлюють і не намагаються отримати доступ до того масиву брутальності і жаху, які відбуваються на окупованих територіях.
Ми розуміємо що десятки тисяч українців загинули тільки в Маріуполі, наприклад. Ці злочини – це тисячі "буч", тисячі "ізюмів". І це те, за що це керівництво Росії буде точно притягнуто до відповідальності.
М.У.: Власне для покарання вищого політичного керівництва Росії, Україна зараз лобіює створення міжнародного трибуналу по злочину агресії. Партнери пропонують гібридний формат: суд діятиме за законодавством України, але на території іншої держави. Як ви ставитесь до такого формату?
І.К-Ц.: У Сполучених Штатах є пропозиція стосовно гібридного трибуналу. Я не думаю, що він найкраще відповідає нашому інтересу притягнути російських керівників і виконавців до відповідальності. Національний суд на території іншої країни завжди буде піддаватися сумніву тими, кого він судитиме. Нам буде не тільки складно отримати звинувачувальні вироки, а й власне їх реалізувати. Тому, як на мене, ми маємо продовжувати свої зусилля зі створення саме міжнародного спеціального трибуналу.
До нашої ініціативи вже долучилися 32 країни. Для порівняння, Нюрнберзький трибунал заснували лише чотири країни. Тому 32 – це вже велика сила, але очевидно ми будемо пробувати продовжувати наші зусилля провести це рішення через Генеральну Асамблею ООН. Це – ідеальний варіант. Але якщо не вийде, то залучення якнайбільшої кількості країн до створення такого трибуналу буде правильною і повноцінною відповіддю на реальне правосуддя за злочини в цій війні.
М.У.: Зараз все більше країн визнають Голодомор геноцидом українського народу. Нещодавно ви закликали французьких парламентарів ухвалити таке рішення. Чому це питання зараз настільки актуальне?
Те, що Росія робить сьогодні — це похідна від злочинів комуністичного режиму, який засудили тільки окремі країни.
І.К-Ц.: Насправді, ми з колегами давно працюємо над тим, щоб навіть ті країни, які не були готові говорити про цей страшний злочин двадцятого століття, робили поступ. І я рада, що зараз це усвідомлення приходить. Воно відкриває двері до засудження реальних злочинів комуністичного режиму. Світ засудив нацизм та фашизм, повторював: "Ніколи знову". Але те, що Росія робить сьогодні – це похідна від злочинів комуністичного режиму, який засудили тільки окремі країни: країни Балтії чи Грузія. Навіть ми в Україні досить пізно прийшли до цього усвідомлення.
Непокаране комуністичне зло проростає новими злочинами. Тому я сподіваюся, що це стане щепленням проти пропаганди, яку "русскій мір" намагається принести у світ, показавши себе носієм культури, яка насправді є носієм тортур, знищення, руйнування і смерті.
М.У.: Український прем'єр-міністр Шмигаль заявляв про те що Україна має амбітну мету бути готовою до вступу в ЄС за два роки. Чому ви ставитесь до цього скептично?
І.К-Ц.: Він насправді сказав, що Україна вступить за два роки в Європейський Союз. Це, на жаль, свідчить тільки про те, що ми не розуміємо обсяг завдань, які потрібно буде виконати, щоб бути готовими до вступу. Тільки два тижні тому ми отримали рішення Венеційської комісії щодо основного закону про деолігархізацію. І ми тільки тепер знаємо, що від нас очікують, як ми маємо виконати цей пункт. Тому мені би хотілося, щоб ми дуже відповідально і реалістично підходили до цього завдання.
Це величезний обсяг роботи, який має залучити всіх: уряд, парламент, бізнес-асоціації, громадянське суспільство – для того, щоб максимально швидко реалізувати всі завдання. Крім цього, це відповідальність перед нашими громадянами.
Непотрібно і нечесно створювати надмірні очікування, тому що це може призвести до величезного розчарування наших людей і партнерів, які щиро намагаються нам допомогти вступити, певною мірою навіть за прискореним шляхом. Я би все-таки орієнтувалася на середній проміжок часу, який забирав від кандидатського статусу до членства у різних країн, які вступали до Європейського Союзу – сім років.
М.У.: Україні зараз закидають монополію влади президента Зеленського. Ви представляєте іншу політичну силу в парламенті. Чи є в Україні зараз плюралізм політичної думки?
І.К-Ц.: З 24 лютого 2022 року для нас принциповою стала єдність з точки зору захисту України. Усі наші зусилля сьогодні спрямовані на те, щоб Україна вийшла переможницею в цій війні. Сьогодні ми не можемо говорити про політичний плюралізм в Україні, на жаль. До певної міри військова цензура під час воєнного стану була запроваджена обґрунтовано, але думаю, що зараз вона поширюється вже на ті сфери, які б не мали підлягати цензурі.
Сьогодні наші Збройні сили борються за те, щоб ми були демократичною країною в Європейській спільноті. Ми маємо тримати внутрішній демократичний фронт. Цим ми відрізняємося від Російської Федерації. Тому мені дуже хотілося б, щоб ми не піддавалися на спокуси до швидких рішень щодо централізації влади й позбавлення повноважень навіть громад на місцях.
Ми сильні тим, що ми різні, з різними підходами, але ми боремося за одну мету – країні вижити, країні перемогти й країні бути успішною.
Іванна Климпуш-Цинцадзе про те, в якому форматі міжнародний трибунал буде найбільш ефективним. Відео
Масштаби російських звірств у Маріуполі – це тисячі Буч, і тисячі Ізюмів, і керівництво Росії врешті-решт притягнуть до відповідальності за ці злочини – переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС.
"Ми боремось за кожну людину". Велике інтервʼю про обміни військовополоненими з Дарією Зарівною
З 2020 року Дарія Зарівна працює радницею з комунікацій керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Саме вона відповідає за комунікації навколо обмінів військовополоненими. Журналістка Голосу Америки Марія Ульяновська зустрілася з Зарівною у Києві, щоб обговорити, як відбуваються переговори щодо обміну військовополоненими, які важелі впливу використовує українська сторона, щоб повернути своїх, чому не обмінюють цивільних, як повертають депортованих українських дітей та про те, яка роль у цьому Червоного Хреста.
Розмова була скорочена і відредагована для ясності та плинності.
Марія Ульяновська, Голос Америки: Обміни військовополоненими відбуваються з більшою чи меншою інтенсивністю з 2014 року. Наскільки зараз їх складніше організовувати?
Дарія Зарівна: Обміни — це непростий процес і були періоди, коли вони не відбувалися зовсім. Потім наступив процес інтенсифікації, і зараз вони йдуть більш-менш регулярно. В нас унікальна ситуація — таких масових обмінів полоненими до завершення війни ще не було.
Загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. І всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки, 107 цивільних заручників. І я сподіваюся, що на момент виходу цього інтерв’ю цифри збільшаться. [Після запису цього інтерв’ю, 3 квітня додому з російського повернулися ще 12 українців].
М.У.: Давайте на прикладі великого обміну заручників з Азовсталі пояснимо процес зсередини. Росія вже готувала показові суди в Маріуполі, і тут раптом відбувся обмін, ще й повернули командирів. Хто був залучений, і як Росія взагалі погодилась на обмін Азовців?
Д.З.: Було дуже складне літо, багато емоційних моментів, адже хлопці виходили під гарантії того, що обмін відбудеться. З самого початку це був пріоритет для президента — він ще під час подій Азовсталі спілкувався з хлопцями постійно. Тому це було все не те щоб неочікувано, але весь процес ми тримали в дуже суворому секреті.
Внаслідок цього обміну звільнили 215 людей, серед них 10 іноземців, п’ятеро наших легендарних командирів і 200 військовополонених. Цей обмін унікальний — він відбувався в декількох точках із залученням різних країн.
Перший етап був у Ер-Ріяді, у Саудівській Аравії, куди прибув літак з десятьма іноземцями. Там були п’ятеро громадян Великої Британії, двоє зі США, громадянин Марокко, громадянин Швеції та громадянин Хорватії. Друга точка відбувалася в Туреччині. Туди полетіли керівник ГУР Кирило Буданов, покійний вже міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, і туди мали прибути п’ятеро командирів. Третя точка — це там, де знаходився Медведчук. І четверта точка — це Чернігівська область, де відбувався найбільш масовий обмін.
Президент був особисто залучений до цього процесу. Він знав кожне прізвище, кожну історію — до дрібниць.
В цьому обміні була унікальна архітектура переговорів. Ідея залучити до переговорів різні країни належить керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку. ГУР і координаційний штаб працювали над списками. Президент був особисто залучений до цього процесу. Мене це дуже вразило. Він знав кожне прізвище, кожну історію — до дрібниць і до деталей знав усе, що відбувається.
М.У.: Якою була роль інших країн-учасниць цього обміну?
Д.З.: Наприклад, Туреччина перебувала в переговорному процесі і з Росією, і з нами. Вона виступила гарантом безпеки наших громадян. Вона приймає у себе командирів Азову за процедурою екстракції — вони не можуть повернутися в Україну до закінчення війни.
Цікава історія із Саудівською Аравією, бо з цього обміну почалася нова сторінка в історії наших держав. Нещодавно до нас приїздив міністр закордонних справ Саудівської Аравії і це було вперше з моменту проголошення незалежності нашої країни.
М.У.: Ви відповідали за комунікацію навколо цього обміну. Як це виглядало зсередини?
Д.З.: В цьому обміні все відбувалося одночасно. Ми не могли відправити Медведчука до того, як наші хлопці вийдуть з літака в Туреччині — ми мали перевірити, чи все з ними в порядку, чи нічого з ними не зробили. Я перебувала на зв’язку одразу зі США, Сполученим Королівством та з ООН — вони теж були залучені в цей процес.
Десь об 11 вечора почали з’являтися перші повідомлення в твіттері про те, що 10 іноземців приземлилися в Ер-Ріяді і одразу почався шквал дзвінків, запитів — а ми не нічого не могли підтвердити, бо інші частини обміну ще тривали. Десь біля першої ночі президент вийшов у прямий ефір — хлопці, які прибули до Туреччини, вийшли на відеодзвінок. Це був дуже зворушливий момент, мені здається, плакала вся країна.
Коли бачиш, наскільки сміливі, сильні і благородні люди воюють і потрапляють в полон, перебувають там в жахливих умовах, розумієш, що маєш зробити все для того, щоб повернути їх додому
За півтора місяці ми поїхали до Туреччини на зустріч з Джейком Салліваном — радником з нацбезпеки президента Джо Байдена, та провідати хлопців. Цей момент я теж запам’ятаю на все життя. Був світлий сонячний ранок. Ми прийшли, сіли на вулиці. Вони сиділи навпроти. Так вийшло, що навпроти мене був Сергій Волинський — “Волина”. Ми не були знайомі до того, але зустрілися поглядами. Це був дуже потужний момент, коли без слів розумієш, що пережила ця людина — він був в Оленівці. І цей образ настільки надихнув і наповнив енергією і бажанням продовжувати цю справу. У кожного з нас бувають моменти, коли втомлюєшся і опускаються руки. Але, коли бачиш, наскільки сміливі, сильні і благородні люди воюють і потрапляють в полон, перебувають там в жахливих умовах, розумієш, що маєш зробити все для того, щоб повернути їх додому.
М.У.: На початку переговорів йшлося про 50 українських військовослужбовців в обмін на Медведчука. В кінці цю цифру вдалося підвищити майже вчетверо. Чи вплинула трагедія в Оленівці на переговорні позиції України в цьому питанні?
Д.З.: Завжди дуже складно в комплексних питаннях виділити якийсь один чинник чи фактор і сказати, що він був визначальним. Я б сказала, що це був комплекс факторів, стратегія і філософія переговорів, яка дуже динамічно, гнучко, хитро і розумно змінювалася відповідно до обставин.
М.У.: Дуже завуальована відповідь. Чи можемо ми на прикладі будь-якого обміну пояснити, що це за стратегії, тактики, хитрощі. Які чинники впливу Україна може мати в переговорному процесі?
Д.З.: Я процитую Кирила Буданова, який прекрасно відповів на прес- конференції після великого обміну і сказав, що поки тривають ці процеси, і до повернення всіх наших людей, розкривати ці хитрощі і стратегії неправильно.
Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму.
Єдине, що можу сказати — нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Ось, наприклад, коли почався Рамадан — священний місяць для всіх мусульман, ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму.
М.У.: Чому росія не хоче міняти всіх на всіх?
Д.З.: Це дуже потужний спосіб маніпулювати і впливати на наше суспільство. Росіяни закидають в пабліки, в телеграм і вайбер канали різну дезінформацію. Тиснуть на родичів полонених — що про них забули, ними не займаються, закликають виходити на акції. Мені часто дзвонять ці жінки. Вони знаходяться в дуже емоційному стані, у відчаї. Я сама жінка і мати, і це момент, коли ти маєш свої емоції притримати і максимально апелюючи до здорового глузду, пояснювати, що ми боремось за кожну людину. Це філософія, якою просякнута вся діяльність президента і його команди. Він — дуже людиноцентричний — людина перш за все.
М.У.: Як українська сторона формує списки на обмін? Були суто жіночі обміни, наприклад, але ж все одно не всіх жінок повернули. Як визначають, кому пощастить у цей чи наступний раз?
Д.З.: За нормами міжнародного права, першими мають виходити важко поранені, хворі та жінки. Також важливе питання цивільних заручників — ми взагалі не мали б про це говорити, тому що щодо цивільних процес обміну взагалі не повинен відбуватися, їх апріорі мають повернути. Є також некомбатанти — це медики, музиканти, люди, які не підпадають під категорію військовополонених — вони теж мають бути повернені без додаткових перемовин. Росія грубо порушує ці норми міжнародного права.
Чоловікам дуже складно, але жінкам ще складніше, бо вони не отримують елементарних засобів гігієни, не вистачає води.
Наприклад, випадок Мар’яни Мамонової. Вона — вагітна жінка, офіцерка-медик. За її історією спостерігала вся країна. Вона мала йти в пріоритеті на обмін, але пробула в полоні шість місяців. Вона розповідала, що чоловікам дуже складно, але жінкам ще складніше, бо вони не отримують елементарних засобів гігієни, не вистачає води.
Під час жіночого обміну повернули 108 жінок, найстаршій було 62 роки, а наймолодшій — 21. Серед них було чотири жінки, яких росіяни засудили за проукраїнську позицію. Одну з цих чотирьох жінок схопили в полон тільки тому, що вона везла гуманітарну допомогу для дітей-сиріт. 87 жінок вийшли з Азовсталі. Багато з них були в дуже важкому, критичному стані. Їх врятувало тільки те, що вони вийшли з полону.
Це ще один приклад, як ми намагаємося витягати наших людей — ось запропонували такий жіночий обмін. Був окремий обмін важкопораненими. Тому пріоритети в нас такі, але це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові рішення.
М.У.: Росія утримує дуже багато цивільних. Неймовірне щастя, що відбувається так багато обмінів військових, водночас обмінів цивільних дуже мало, чому так?
Д.З.: Ключова складність в тому, що цивільні мають повертатися просто так, апріорі. Я думаю, що з цього приводу з питання, які конкретно аргументи в тої сторони — тут краще спілкуватися з омбудсманом Дмитром Лубінцем.
М.У.: Українські військовополонені повертаються додому в жахливому стані — голодні, хворі, хтось помирає за кілька місяців, тому що серце не витримує. Чи фіксують їхній стан українська сторона та міжнародні організації, як порушення Женевських конвенцій?
Д.З.: Ми ведемо масштабну системну роботу з фіксації усіх злочинів. Коли військовополонені повертаються, то спочатку їх оглядає медична служба, щоб зафіксувати тортури, їхній фізичний стан. Після цього ті, хто у важкому стані, відразу відправляються до лікарень. Ті, хто у більш-менш нормальному — їдуть на реабілітацію. З військовополоненими працюють правоохоронні органи, міжнародні організації, правозахисні організації. Зокрема “Центр громадянських свобод”, який отримав Нобелівську премію минулого року.
Після повернення всі вони дуже чітко мають відчувати, що держава турбується про них
Президент дуже чітко окреслив задачу — після повернення всі вони дуже чітко мають відчувати, що держава турбується про них. Одразу після великого обміну у нас була велика робоча нарада, на якій ми склали список того, що має забезпечити держава людині, яка повернулася.
Також виникла ідея додати в “Дію” функціонал для колишніх військовополонених. Ми зробили чекліст по всіх питаннях, з якими є складнощі, які вимагають бюрократичної плутанини, займають багато часу, в тому числі ВЛК — лікарські комісії. І найближчим часом за участі Мінцифри, Мінсоцполітики, Мінветеранів, Міноборони буде цілий ряд діджитальних новацій і способів оцифровувати всі ті речі, які до цього були незручними для наших колишніх військовополонених.
М.У.: На відміну від Росії, Україна дає повний доступ міжнародним організаціям для моніторингу полонених росіян. Здається, що вони повертаються додому у кращому стані, ніж коли їх затримали. Яка позиція України в цьому непростому з точки зору справедливості питанні?
Д.З.: Мене, так само як і всіх українців, це дуже сильно обурює. Тому що ми дійсно надаємо доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) — вони можуть спілкуватися з ними на постійній основі, і навіть тет-а-тет. Ми в цій ситуації поводимо себе гідно, так, як має поводитись цивілізована європейська країна. Україна зробила європейський вибір, ми дотримуємося норм міжнародного права, Женевських конвенцій. Світ усе бачить. І я глибоко впевнена, що відповідальність за все зло, спричинене Росією, настане.
М.У.: Українська сторона постійно критикує МКЧХ. Організація не має доступу до українських військовополонених, тому що Росія цей доступ не надає. Що ви очікуєте від Червоного Хреста?
Представники МКЧХ нічого не роблять, щоб хоч якось зрушити ситуацію з мертвого місця
Д.З.: Представники МКЧХ нічого не роблять, щоб хоч якось зрушити ситуацію з мертвого місця. Можна було б робити медійний розголос, пропонувати якісь механізми, бити на сполох. Так, як це було з МАГАТЕ і Ґроссі — вони ж приїздили до ЗАЕС і це дало результат. Ми пропонували МКЧХ приєднатися до української делегації з народними депутатами, Дмитром Лубінцем та медіа і поїхати на лінію фронту, вийти на брифінг, привернути увагу до ситуації. Ми готові були забезпечити усю логістику і безпеку. Але МКЧХ не поїхав.
Потім президентка організації Мір'яна Сполярич-Еггер приїздила на зустріч з Офісом президента. Була дуже потужна розмова, після якої Андрій Єрмак запросив Мар’яну Мамонову, Катерину Прокопенко — жінку Дениса “Редиса” Прокопенка і Тетяну Харько — сестру Сергія Волинського. Це було неочікувано. Вони прийшли, і кожна розповіла свою історію. Особливо усіх вразила історія Мар’яни Мамонової, яка сказала: “Я чекала, коли прийде МКЧХ і мене звільнить, але так і не дочекалася”.
Війна в Україні показала неспроможність багатьох міжнародних організацій забезпечити функції, які були на них покладені
Я не знаю, як далі складатимуться стосунки з Червоним хрестом, але я хочу вірити, що весь світ сьогодні відчуває, що зміни незворотні. Війна в Україні показала неспроможність багатьох міжнародних організацій забезпечити функції, які були на них покладені. Ми вважаємо, що має бути створена міжнародна організація зі штаб-квартирою в Україні, яка враховуватиме наш досвід. Україна зараз — це місце, де народжується нова архітектура безпеки і абсолютно новий підхід до політики, до геополітики, до розв’язання складних питань.
Наприклад, питання щодо незаконно депортованих українських дітей. У світі немає механізму повернення цих дітей просто тому, що аналогів такої ситуації немає. І перед нами стоїть амбітна мета — розробити цей механізм і змусити систему працювати. Для цього в Офісі президента створюється спеціальна група, яка складатиметься з українських та міжнародних учасників. Я думаю, що якщо є воля і бажання щось зробити, то sky is a limit (немає обмежень – ред.).
М.У.: За офіційною інформацією зараз в Україні зареєстровано 15 тисяч зниклих безвісти, чи можемо ми сказати, скільки точно з них в полоні?
Д.З.: Ми з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими дотримуємося спільної лінії та не коментуємо цифри взагалі. В Україні створили Національне інформаційне бюро — це реєстр зниклих безвісти, тих, хто в полоні і померлих. Всі люди, які є в реєстрі — по всім іде нон стоп робота. І задача — витягнути всіх. Це все, що я можу вам сказати.
М.У.: А який алгоритм цього підрахунку? Наприклад, підтвердити перебування цивільних в Росії може лише Червоний Хрест. Сім’я, з якою я працювала, знала, що чоловіка забрали росіяни, коли відходили з Київської області в кінці березня. Про те, що він в Росії, дружина дізналась від іншого полоненого в квітні. А Червоний Хрест підтвердив це тільки липні. Як це відбувається з військовополоненими?
Д.З.: Насправді, тут теж залучений Червоний Хрест. І процес підтвердження, чи знаходиться людина в полоні, займає багато часу. Росіяни дуже багатьох не підтверджують і ховають інформацію. В цьому питанні обміни дуже допомагають, тому що з кожним колишнім полоненим спілкуються і збирають інформацію по тому, де і кого він бачив, де хто знаходиться. Наші військовополонені розкидані по різних установах по всій території Росії. Це теж ускладнює процес.
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