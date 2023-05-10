Американець, що загинув біля Бахмута, вважав за честь боротися за Україну. Відео

Американський доброволець Купер Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. І з фронту писав друзям, що хоча за паспортом не є українцем, хоче переплести свою долю з долею українського народу. Він загинув у боях за Бахмут наприкінці квітня, росіяни вбили його на так званій “дорозі життя” біля міста.