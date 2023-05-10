Тіло добровольця поки не змогли евакуювати з поля бою. Втім родина та друзі роблять усе, щоб гідним чином вшанувати пам’ять воїна.
Американець, що загинув біля Бахмута, вважав за честь боротися за Україну. Відео
Американський доброволець Купер Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. І з фронту писав друзям, що хоча за паспортом не є українцем, хоче переплести свою долю з долею українського народу. Він загинув у боях за Бахмут наприкінці квітня, росіяни вбили його на так званій “дорозі життя” біля міста.
Форум