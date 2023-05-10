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Україна

Американець, що загинув біля Бахмута, вважав за честь боротися за Україну. Відео

Американець, що загинув біля Бахмута, вважав за честь боротися за Україну. Відео
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Американець, що загинув біля Бахмута, вважав за честь боротися за Україну. Відео

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Американський доброволець Купер Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. І з фронту писав друзям, що хоча за паспортом не є українцем, хоче переплести свою долю з долею українського народу. Він загинув у боях за Бахмут наприкінці квітня, росіяни вбили його на так званій “дорозі життя” біля міста.

Тіло добровольця поки не змогли евакуювати з поля бою. Втім родина та друзі роблять усе, щоб гідним чином вшанувати пам’ять воїна.

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