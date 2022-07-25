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Американець українського походження є серед загиблих на Донбасі минулого тижня. Подробиці
Американські ЗМІ повідомили імена іноземних добровольців, які загинули на Донбасі у боях минулого тижня.
Як пише часопис Politico з посиланням на українського командира загиблих іноземних бійців, 18 липня під час боїв поблизу Горлівки загинули громадяни США Люк (Лука) Луцишин та Браян Янг, а також громадянин Канади Еміль-Антуан Руа-Сіруа та швед Едвард Селандер Патріньяні.
Державний департамент у п’ятницю підтвердив загибель двох американців на Донбасі, але відмовився надавати подробиці, посилаючись на почуття родин, що втратили близьких.
Журналісти телеканалу СBS зустрілися з командиром загиблих бійців в Україні, полковником Русланом Мірошниченком, який доставив тіла загиблих іноземців до Дніпра.
Він розповів, що Луцишин, якого друзі називали Люком Скайвокером, за іменем персонажа з кіноепопеї «Зоряні війни», був смертельно поранений неподалік міста Сіверськ на Донбасі під час обстрілу з російського танку, а Янг загинув, коли поспішав йому на допомогу.
Коментуючи загибель своїх бійців на своїй сторінці у Facebook, полковник Мірошниченко сказав, що бойові товариші Луцишина, Руа-Сіруа та Патріньяні загинули від того ж пострілу з танку.
«Наш Люк Скайвокер. І Брайан, і Еміль, і Едвард. Вони назавжди залишаться нашими Воїнами Світла і Добра, Героями України. Брайан, Едвард і Еміль загинули, рятуючи пораненого Люка...», – написав Мірошниченко.
Один із друзів Луки Луцишина сказав журналістам Politico, що 31-річний колишній поліцейський, який мав дружину і двох дітей, народився і виріс у штаті Нью-Джерсі. Він поїхав воювати в Україну, бо «відчував відповідальність» за батьківщину своїх предків, тому що там народилася його бабуся, і він відчував близькість до своєї спадщини. За словами одного друзів, вони хвилювалися за Луцишина, тому що він не мав військової підготовки.
Батьки Луцишина, Кеті та Джордж, які живуть у Північній Кароліні, розповіли журналістам NBC News, що їхній син, записався добровольцем у квітні, але він не пішов воювати в Україні для того, «щоб бути героєм», а для того, «щоб допомогти». Вони розповіли, що намагалися переконати його повернутися, але він сказав, що залишиться. Під час останньої розмови, що відбулася минулого тижня, Луцишин сказав, що бійці його підрозділу «не мають потрібного обладнання».
Про те, що їхній син загинув, батьки дізналися від представника Державного департаменту, який подзвонив наступного ранку після бою.
Це – не перша загибель американських добровольців. Державний департамент підтвердив 22 червня, що 52-річний Стівен Забельскі, американський ветеран, загинув у травні після того, як наступив на міну. Є повідомлення про ще трьох загиблих американців та про двох, що потрапили в полон.
Місцева телевізійна станців Алабами, WBRC, повідомила, що у п'ятницю 22 липня родичі Александра Друке та Енді Хейна, які були захоплені російськими військами під час бойових дій на сході Харківської області та зараз перебувають під вартою в окупованому Донецьку, мали віртуальну зустріч з представниками Державного департаменту. Вони запевнили родини, що здоров'я, безпека та швидке повернення на батьківщину їхніх рідних є пріорітетом американських дипломатів.
9 червня контрольовані Росією суди засудили трьох полонених іноземців до смертної кари, незважаючи на те, що вони мали статус солдатів ЗСУ. Засуджених утримують на території окупованого Донбасу.
На початку повномасштабного вторгнення Україна створила Міжнародний легіон для іноземних громадян, які хотіли допомогти у захиститі від російського вторгнення. Українські ЗМІ писали про те, що надійшло близко 40 тисяч заявок. Західні журналісти повідомляли про сотні західних, переважно американських та британських військових з бойовим досвідом з Іраку та Афганістану, які приїхали до України.
Представники адміністрації президента Джозефа Байдена не рекомендують американцям їхати в Україну.
Джон Кірбі, речник національної безпеки Білого дому, заявив минулого місяця, що «Україна – не місце для подорожей американців», та, що якщо американці хочуть допомогти, «є багато способів зробити це більш безпечно і так само ефективно».
Нещодавно адміністрація звернулася до всіх американців в Україні із закликом негайно залишити країну.
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В ООН підтвердили загибель 5237 цивільних людей в Україні за 5 місяців війни
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 5237 випадків загибелі і 7035 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Це дані від 24 лютого до півночі 24 липня, повідомили в УВКПЛ ООН.
Серед загиблих – щонайменше 348 дітей, серед поранених – 560.
За липень в організації зафіксували 1165 випадків загибелі або поранення цивільних: 285 загиблих і 880 поранених.
«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – повідомили в УВКПЛ ООН.
Там наголосили, що реальні цифри є «значно вищими», оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.
Це стосується, зокрема, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб».
ЄІБ «надасть негайно» Україні мільярд євро – президентка Єврокомісії
Європейський інвестиційний банк затвердив фінансування для України у розмірі 1,59 млрд євро, з яких мільярд євро буде надано негайно, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«ЄІБ за бюджетної підтримки ЄС схвалив 1,59 млрд євро фінансування для України, з яких 1 млрд буде надано негайно. Це допоможе відбудувати інфраструктуру, відновити надання послуг і підтримати майбутні енергетичні, транспортні та освітні проекти», – написала вона в твіттері.
1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. 12 липня Рада ЄС затвердила цю пропозицію. Це перша частина виняткового пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, оголошеного Єврокомісією 18 травня та схваленого Європейською радою у рамках саміту 23-24 червня.
- Голос Америки
Посол ЄС у США: Російські «Голодні ігри» треба зупинити. Відео
«Це російські Голодні ігри, і ми повинні їх зупинити. Вони не можуть шантажувати світ. Перед нами ситуація, де нема жодних сумнівів, що це створена людиною криза. І ця людина має ім'я. І це ім'я Путін», - посол ЄС у США Ставрос Ламбрінідіс.
- Голос Америки
ООН, Україна сподіваються - перші кораблі з зерном вийдуть з портів Одеси вже цими днями
"Ми очікуємо, що перші кораблі зможуть піти протягом наступних декількох днів", - заявив речник ООН Фархан Гак під час брифінгу для преси в понеділок, 25 липня, повідомляє журналістка Голосу Америки Маргарет Бешір.
Гак додав - з часу підписання домовленості щодо експорту українського зерна сторони та ООН перебувають в тісному контакті. Вже завтра представники країн-підписантів та ООН почнуть працювати в Спільному координаційному центрі щодо втілення угоди, який Туреччина створює в Стамбулі.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який підписував домовленість від імені України, заявив в понеділок українській пресі, що перші кораблі з зерном можуть відправитись від порту Чорноморська вже цього тижня, а ще два порти Одеси, за оцінками, запрацюють наступного тижня.
Питання безпеки українських чорноморських портів може обговорити Рада Безпеки ООН вже в п'ятницю, заявив Гак. Він додав, що запит на засідання раніше подали США та Албанія, яка головувала в РБ ООН в червні, щоб обговорити напади на цивільну інфраструктуру України, однак тепер на засіданні, ймовірно, будуть обговорюватись удари по порту Одеси, припустив посадовець.
Відповідаючи на прохання прокоментувати заяву російського міністра закордонних справ Лаврова щодо того, що підписані в Стамбулі домовленості не забороняють Росії "продовжувати спеціальну військову операцію", Гак зауважив, що ООН засудило напад на порт Одеси.
Попри удари, в ООН вважають, "що ініціатива може продовжуватись і, ми вважаємо, що кораблі можуть йти", зазначив речник
Він додав: "Ми переконані, що це [напади] не було корисним і ми хочемо, щоб всі сторони, як чітко вказав генеральний секретар в суботу, повною мірою виконували домовленості".
Попри удари, в ООН вважають, "що ініціатива може продовжуватись і, ми вважаємо, що кораблі можуть йти", зазначив речник.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси і таким чином поставила виконання угоди під сумнів.
ООН, США, ЄС засудили російські обстріли. Росія ж заявила, що удари були спрямовані проти військових об'єктів. Український президент Володимир Зеленський сказав, що російські удари продемонстрували неможливість домовленостей з Путіним. "Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги", - заявив Зеленський в суботу.
США сподіваються, що угода щодо експорту українського зерна, підписана в Стамбулі в п'ятницю, "якимось чином спрацює", однак працюють над "планом Б" для експорту. Про це в коментарі CNN заявила адміністраторіка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер
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