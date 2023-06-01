Україна отримає американську допомогу, щоб допомогти мільйонам травмованих війною людей зберегти ментальне здоров'я

Ментальне здоров’я має вирішальне значення для українців у їх протистоянні жорстокій війні Путіна. Таким підписом супроводила очільниця американської Агенції з міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер тематичне відео, у якому виступила разом із першою леді України Оленою Зеленською та посолкою США в Україні Бріджит Брінк.

“Пишаюся у партнерстві з Оленою Зеленською розширити доступ українців до психіатричних послуг”, - додала Пауер.

Як повідомляв Голос Америки , для забезпечення психологічної підтримки українцями Олена Зеленська звернулася по допомогу та підтримку уряду США та запросила американських спеціалістів.

Зеленська ініціювала Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.

36 мільйонів доларів США підуть на підтримку доступу до послуг ментального здоров’я

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну USAID за підтримки Конгресу Сполучених Штатів виділила майже 36 мільйонів доларів США на підтримку доступу до послуг ментального здоров’я - через підтримку широкого спектра ініціатив.

“Реагуючи на гострі потреби, викликані повномасштабним вторгненням Росії, мета USAID полягає в тому, щоб допомогти Україні побудувати інтегровані, доступні та стійкі системи охорони психічного здоров’я, які задовольняють довгострокові потреби українського суспільства”, - йдеться у повідомленні організації.

Також Агенція з міжнародного розвитку США зауважує: “Незважаючи на те, що місяць поінформованості про психічне здоров’я офіційно завершився, криза психічного здоров’я в Україні продовжується на тлі повномасштабної війни Росії”. З огляду на це, відданість USAID тому, щоб відповісти на величезний і зростаючий попит на послуги психічного здоров’я в Україні, залишається непохитною".

Наразі USAID адаптує свої програми та розширює їх, щоб допомогти Україні, у тому числі шляхом підтримки Всеукраїнської програми психічного здоров’я, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

"Звернутися по допомогу – це нормально. І це є свідченням сили"

До 5 мільйонів українців можуть потребувати лікування ментальних розладів

“Насправді кожен другий українець нині потребує підтримки у сфері ментального здоров’я, - сказала Олена Зеленська у спільному відео з американськими посадовицями. - А загалом до 5 мільйонів можуть потребувати лікування ментальних розладів”.

Зеленська оголосила, що ініційована нею програма має на меті створення системи психосоціальних послуг, які “будуть широко доступні для всіх, хто їх потребує”.

“Звернутися по допомогу – це нормально. І це є свідченням сили”, - нагадала українцям посолка США Бріджит Брінк.

Саманта Пауер своєю чергою додала, що необхідно і надалі вкладати ресурси у підтримання стійкості українців, яка надихає весь світ.