Актуально
- Голос Америки
Американська розвідка «не має підстав сумніватися», що ядерну зброю перевезли з Росії до Білорусі. Але вона залишається під контролем Москви
Американська розвідка «не має підстав сумніватися» у словах президента Росії Володимира Путіна, що Росія дійсно розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Про це повідомляє канал CNN з посиланням на високопосадовців Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA).
Путін заявив про те, що ядерна зброя вже перебуває в Білорусі, минулого місяця. Але на Заході досі не підтверджували та не спростовували ці твердження.
За даними Федерації американських вчених, Росія має близько 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, у тому числі близько 1900 одиниць тактичної ядерної зброї, нагадує CNN.
Незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін збирається перемістити, але високопосадовці з Розвідувального управління оборони США сказали невеликій групі репортерів у п’ятницю, що в аналітиків «немає підстав сумніватися» у заявах Путіна щодо їхньої передачі.
Представники військової розвідки США також наголосили, що, за їхніми даними, Росія здійснюватиме повний контроль над розміщеними в Білорусі ядерними зарядами. Вони поставили під сумнів твердження правителя Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він ухвалюватиме рішення про можливе використання цієї зброї і застосує її «без вагань» у разі потреби.
Вони також сказали, що DIA не вважає, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту, оскільки вони будуть контролюватися російськими силами.
Передача зброї під контроль Мінська була б порушенням зобов’язань Росії за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Путін раніше стверджував, що ядерна зброя залишиться під російським контролем.
Речник Держдепу США Метью Міллер сказав напередодні, що США «не бачать жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю».
Всі новини дня
- Голос Америки
Українці «пробиваються» через російську оборону – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що ще занадто рано судити про успіхи українського контрнаступу, але наголосив, що США і союзники дали Україні «все, що потрібно», для його успіху. Про це він сказав, виступаючи на Безпековому Форму в Аспені у п’ятницю.
«Ми з самого початку говорили, що це буде важко. Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них», – сказав Блінкен.
Він додав, що, на його думку, українці, які вже звільнили половину територій, які від початку війни захопили росіяни, «мають уже все для успіху», бо вони «борються за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу».
«І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін», – сказав державний секретар США.
Контрнаступ затримали через брак озброєння – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п’ятницю по відео-зв’язку на тому ж форумі, заявив, що український контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки операція почалася із запізненням через брак озброєння.
«У нас були плани розпочати навесні, але ми цього не зробили, тому що, відверто кажучи, у нас не вистачало боєприпасів і озброєння, не вистачало належно підготовлених бригад», – сказав Зеленський. Він додав, що українські командувачі вирішили чекати з початком контрнаступу для того, щоб зберегти життя військових.
«Оскільки ми почали пізніше, Росія мала час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони», – пояснив президент України.
Артилерія, боєприпаси, протиповітряна оборона та бронетехніка – те, що потребує Україна – Кірбі
Напередодні, у четвер, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США забезпечили військові потреби України «з безпрецедентною швидкістю».
Говорячи в ефірі телеканалу Fox News, він сказав, що українським військовим зараз найбільш потрібні чотири пункти: артилерія, боєприпаси, протиповітряна оборона та бронетехніка.
«По всіх чотирьох пунктах ми надали надзвичайну підтримку, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Ці чотири спроможності, які їм найбільше потрібні. І якщо ви подивитесь на пакети допомоги, - один із них ми анонсували учора, також буде іще один найближчими днями, - то ви побачите, що ми справді намагаємося надати їм такі спроможності», – наголосив Кірбі.
Він уточнив, що літаки F-16, на яких уже почали тренуватися українські пілоти, мають надійти вже до кінця року.
«До прикладу, F-16 прибудуть туди, ймовірно, до кінця року», – сказав Кірбі.
Він, однак, додав, що США не вважають, що «одних тільки F-16 буде достатньо, щоб переломити ситуацію», бо найбільшу потребу українські військові мають в артилерії. І США «нарощують виробничі потужності із виготовлення звичайних артилерійських снарядів», заявив Кірбі.
Він пояснив рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси, проти використання яких виступають десятки країн, тим, що для доставки Україні звичайних боєприпасів потрібен час.
Як повідомляв Голос Америки, США Пентагон цього тижня оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом 1,3 мільярда доларів надійде в рамках Ініціативи США з безпекової підтримки України.
“Нічні кошмари Джіо” – відверте інтерв’ю американського добровольця з Каліфорнії про український фронт. Відео
Американський доброволець з Каліфорнії Джіо Роман отримав важку травму голови та втратив око в бою з росіянами. 30-річний чоловік розповів, як на війні в Україні він позбувся страху смерті, пережив моменти співчуття, скучив за цукерками і про що його нічні кошмари.
США та партнери працюють над відновленням постачання зерна з України. Відео
США разом з партнерами працюють над тим, щоб відновити постачання зерна з України, але зробити це буде «дуже важко» через те, що Росія погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі. Про це на Безпековому Форумі в Аспені заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Звільнення посла України у Великій Британії: причини й наслідки. Відео
Президент України Володимир Зеленський неочікувано звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії — після того, як той пропрацював у Лондоні три роки.
Форум