Двоє американських експертів пішли з наглядових рад українських державних компаній

Амос Хохштайн, колишній американський дипломат, припиняє свої повноваження незалежного директора в Наглядовій раді НАК «Нафтогаз України», які він виконував з 2017 року. Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому 12 жовтня.

Серед здобутків під час роботи на посаді, Хохштайн у листі до «Нафтогазу» відзначив те, що «​Група Нафтогаз перетворилась із збиткової компанії на генератора доходу для державного бюджету. Ми привели компанію у відповідність до правил ЄС та завершили відокремлення оператора газотранспортної системи відкрито та прозоро. Багаторічна боротьба за те, щоб покласти край непрозорій системі ПСО, нарешті була виграна. Більше того, Нафтогаз переміг російський Газпром в арбітражному процесі на суму 5 млрд доларів».

Хохштайн обґрунтував своє рішення залишити компанію посиленням протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформації «Нафтогазу» в незалежну ефективну компанію. «Нафтогаз» потерпає від збільшення саботажу з боку корупційних сил», - заявив Хохштайн в коментарі для Kyiv Post.

Голова Наглядової ради Клер Споттісвуд подякувала Хохштайну за роботу і запевнила, що «за нинішнього стану корпоративного управління Група Нафтогаз є стійкою до впливу ззовні, а Наглядова рада продовжуватиме убезпечувати рішення компанії від політичного впливу та будь-яких спроб повернути корупцію у державну енергетику».

Наприкінці минулого місяця з посади члена Наглядової ради «Укрзалізниці» пішов економіст американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд. Він навів декілька причин свого рішення, в колонці для Kyiv Post. Серед них, надмірні правові ризики через відсутність страхування зобов‘язань, той факт, що керівництво компанії не виконує багато рішень Наглядової ради а також відсутність регуляторних та фінансових умов для модернізації та збільшення ефективності компанії. Ще одним фактором стала політика української влади, спрямована на різке скорочення зарплат членів наглядових рад українських держкомпаній. З квітня члени Наглядової ради «Укрзалізниці» не отримували заробітньої плати, зауважує Аслунд, а Верховна Рада та уряд прийняли рішення, що означають різке і ретроактивне скорочення такого відшкодування.

Реагуючи на критику щодо скорочення зарплат заступниця голові Офісу президента України Юлія Ковалів заявила, що таке рішення було «вимогою часу» під час пандемії і повинно мати обмежену дію, «інакше ми ризикуємо повернутись назад - до корупції та неефективності».

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