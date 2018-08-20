Чому американські лікарі залишають роботу?

У нещодавній доповіді Асоціації американських медичних коледжів прогнозується скорочення лікарів між 42 600 і 121 300 осіб до 2030 року. Для порівняння, у 2017 році прогнозувалося скорочення між 40 800 і 104 900 лікарів, передає NBC News.

Схоже на те, що є два основні чинники, які обумовлюють скорочення кількості лікарів, говорить Крейґ Фаулер, регіональний віце-президент The Medicus Firm, консультаційного агентства, розташованого в Далласі. За спостереженням Фаулера, молоді люди стають все менше зацікавленими у медичній кар'єрі на фоні зростання зайнятості в STEM (наука, технології, інженерія, математика).

Фаулер також розповідає про бажання мілленіалів перебувати в модних, урбаністичних місцевостях – розкіш, яку людина, швидше за все, не отримає після медичної школи, коли потрібно проходити інтернатуру.

Інша річ, що люди, які вже подолали чималий шлях, щоб стати лікарями, вирішують змінити кар’єрний шлях. Це може бути результатом того, що випускники медичних закладів не можуть знайти інтернатуру протягом виправданого періоду часу, насамперед через нестачу місць.

Частина лікарів у більш пізній стадії їхньої кар’єри залишає роботу швидше, ніж очікувалося б. Однією з причин самі лікарі називають електронні медичні записи, особливо старше покоління, яке не бажає опановувати комп’ютерні вміння.

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