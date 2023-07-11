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Американські сенатори у Вільнюсі: Україні потрібна міцна демократія для членства в НАТО
Американські законодавці від обох партій підтримують допомогу Україні, її майбутнє членство в НАТО та зміцнення самого оборонного альянсу, заявили у Вільнюсі американські сенатори. Разом з тим законодавці від Республіканської та Демократичної партії наголосили, що для членства в альянсі Україна має зміцнити свої демократичні інститути й довести спроможність боротьби з корупцією.
"Ми приїхали великою двопартійною делегацією для того, щоб продемонструвати нашу підтримку НАТО, щоб продемонструвати наше бажання продовжувати робити все можливе, щоб підтримати відважних українців у цій неспровокованій війні проти Росії", – сказала сенаторка-демократка Джин Шагін, виступаючи у Вільнюсі на дебатах, які були організовані низкою недержавних дослідницьких організацій.
"В інтересах НАТО - зробити все можливе для підтримки України та припинення війни. Це в інтересах демократій у всьому світі - зробити так, щоб Україна була здатна виграти цю війну. Тому чіткий шлях для приєднання до НАТО є важливим. Частиною цього також є демократичні реформи, які є частиною НАТО. І я думаю, що Україна продовжує рухатися цим шляхом у дуже важливий спосіб. Ми повинні продовжувати їх підтримувати. Нам потрібно продовжувати підтримувати не лише гуманітарною допомогою, надавати всю військову техніку, про яку ми говорили, але й забезпечити потенціал для відновлення», – наголосила сенаторка зі штату Нью Гемпшир.
Відповідаючи на запитання модератора про те, які саме демократичні реформи потрібні Україні, вона особливо наголосила на спроможності України боротися з корупцією.
Її колега, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що Україна, на його думку, просувається у напрямку демократичних реформ, попри те, що всі зусилля в країні спрямовані на відбиття російської агресії.
"Уявіть собі, що є тиск країни, яка здійснює воєнні злочини, незаконно окуповує вас, і все ж ваш парламент збирається, щоб зосередитися на тих самих реформах, про які ми говоримо. Ми говоримо про верховенство права. Ми говоримо про корупцію. Ми говоримо про окремі рівні гілки влади, якісь норми, яких ми всі очікуємо. Той факт, що вони беруться за це законодавство, коли перебувають під загрозою нападу, демонструє мені прагнення України досягти саме того, що їй потрібно, щоб стати членом НАТО», – сказав сенатор Тілліс, обраний від штату Північна Кароліна.
За його словами, майже 50 країн, які підтримують Україну, мають продовжувати зусилля з підтримки України, і показати, що ці зусилля мають довгострокову перспективу.
"Ми повинні перемогти Путіна. Ми маємо підтримувати Україну. Ми повинні дуже чітко дати зрозуміти Володимиру Путіну, що НАТО та сім’я із майже п’ятдесяти країн, які зараз підтримують зусилля, є тут на довгострокову перспективу", – сказав сенатор Тілліс.
За словами сенаторки Шагін, для американської делегації було дуже важливо почути й від європейських партнерів, що вони готові не лише підтримати Україну зараз, а і в майбутньому, а також підняти власні витрати на оборону.
США наполягатимуть на збільшенні оборонних можливостей європейських партнерів – сенатори
Відповідаючи на запитання про те, чи США залишаються прихильниками НАТО, і чи не буде вагань, які європейські партнери бачили за попередньої адміністрації, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що війна проти України лише зробила більш виразною потребу збільшити витрати на оборону, які в НАТО були визначені на рівні 2% від ВВП.
"Це історична можливість для нас розбудувати спроможності, що оприявнило вторгнення в Україну. Є сфери, у які НАТО має інвестувати більше. Є сфери, у які кожна країна-член НАТО повинна інвестувати більше, і якщо ми зможемо вийти з цієї конференції та майбутніх конференцій з розумінням наших вразливих місць, які виникли протягом останніх 18 місяців, то я абсолютно переконаний, що НАТО і надалі матиме підтримку більшості серед республіканців і демократів", – зазначив Тілліс.
За словами сенатора, питання розподілу оборонних витрат є єдиним, що викликає зауваження в американських законодавців, у той час, як вони висловлюють тверду підтримку альянсу.
У квітні 2023 року генеральний секретар військово-політичного союзу Єнс Столтенберг підтвердив, що лише сім із 30 країн-союзників НАТО досягли цілі оборонних витрат, встановленої Північноатлантичним альянсом у 2022 році.
Мета полягає в тому, щоб кожна країна інвестувала у свою оборону 2% свого ВВП. Станом на 2022 рік лише Греція, Сполучені Штати, Литва, Польща, Велика Британія, Естонія та Латвія виконували це зобов’язання, яке було встановлено як ціль на 2024 рік.
Нині політики різних країн НАТО говорять, що 2% на оборону мають бути мінімальною, а не максимальною, метою оборонних інвестицій.
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5 висновків із війни РФ в Україні - свідчення в Сенаті генерала Чарльза Брауна, кандидата на посаду Міллі
"Я хочу підкреслити бажання воювати. Рішучість та воля українського народу і його керівництва, це те, що важко виміряти до війни. Але на практиці, це дає величезну перевагу".Чарльз Браун, Генерал ВПС США
Комітет зі збройних сил Сенату США розглядає призначення генерала Військово-повітряних сил Чарльза Брауна новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. Браун має прийти на заміну генералу Марку Міллі, який обіймає цю посаду нині, але йде у відставку вже цієї осені.
Під час слухань у вівторок, 11-го липня, генерал Браун виділив п'ять висновків, які він особисто засвоїв із російської війни в Україні. Зокрема, він назвав:
- важливість інформації;
- важливість логістики;
- Важливість часу, необхідного для військових операцій;
- бажання військових воювати;
- спроможності повітряної оборони.
"Стратегічно, я б виділив цінність інформації. Перед початком конфлікту цей фактор зміг об’єднати не лише НАТО, але й союзників по всьому світу. Це один із пунктів, який демонструє, як ми співпрацюємо, як будуємо стосунки задовго до початку самої кризи. Він також показав, як ми використовуємо наявну в нас інформацію, щоб допомогти тим, хто ухвалює рішення, діяти зараз та рухатись вперед", - зазначив кандидат на посаду Марка Міллі.
"Також я хотів би підкреслити цінність логістики. Росіяни вже засвоїли урок, що не звертаючи увагу на логістику, важко не лише перемагати, але й просуватись вперед. Ми також побачили, що терміни військових операцій на полі бою іноді займають більше часу, ніж ми очікували, і це теж виклик", - заявив генерал Браун, відповідаючи на запитання голови комітету зі збройних сил, сенатора Джека Ріда.
Серед двох інших важливих пунктів цієї війни, Браун виділив бажання та волю українців воювати, а також цінність повітряної оборони.
"З моєї точки зору як льотчика, це цінність повітряної оборони. Я спостерігав за тим, що може або не може зробити в повітрі кожна зі сторін, цінність протиповітряної оборони та інноваційної протиповітряної оборони, а також, яку користь це принесло українцям у захисті їхньої держави", - сказав генерал Браун.
Потенційний наступник генерала Марка Мілі також наголосив, що за 11 останніх років він мав 7 відряджень у воєнні конфлікти в різних регіонах світу. З власного досвіду Браун виділив 5 викликів для національної Безпеки США в сучасних умовах.
"Це Китай, Росія, Північна Корея, Іран та насильницький екстремізм. ... Я усвідомлюю безпекові виклики в цей непростий час. Я також усвідомлюю необхідність прискорити наші дії, щоб випередити зростаючу загрозу. Міністерство оборони США має реалізувати стратегію національної оборони та підготувати об’єднані сили до перемоги у наступній війні, якщо такий виклик постане перед нами", - заявив Браун.
Нагадаємо, що Президент США Джо Байден номінував генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів 26-го травня 2023 року.
Держдеп: Україна в майбутньому стане членом НАТО
НАТО продовжує дотримуватись політики “відкритих дверей” і Україну запросять до НАТО, коли всі умови будуть виконані. На цьому наголосив речник Держдепу США Метью Міллер під час прес-брифінгу 11 липня.
“Одна з речей, які Росія говорила до початку цієї війни – те, що вони рішуче виступали проти вступу України до НАТО та хотіли отримати залізне зобов’язання, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Ми чітко заявили, що це не розглядається, що ми дотримуємось політики “відкритих дверей НАТО". Ми підкреслюємо це зобов’язання сьогодні. Ми чітко заявили, що Україна стане членом НАТО”, – заявив Метью Міллер.
Речник Держдепу США додав, що прийняти Україну в альянс прямо зараз було б недоцільно. За його словами, вагомою причиною, чому Україна не стає членом НАТО прямо зараз є те, що це “миттєво б втягнуло Сполучені Штати у війну з Росією”.
Скасування ПДЧ, за словами Метью Міллера – визнання успіхів, які Україна зробила за останні кілька років, особливо – з моменту повномасштабного російського вторгнення: “Україна стає все більш інтегрованою, зокрема, політично із НАТО. Ви бачили як НАТО тренує українські сили, як НАТО надає військові системи”.
Ми дотримуємось політики “відкритих дверей" НАТО. Ми підкреслюємо це зобов’язання сьогодні. Ми чітко заявили, що Україна стане членом НАТО.Речник Держдепу США Метью Міллер
Серед умов приєднання України до НАТО Метью Міллер наголосив на укріпленні демократії та антикорупційній реформі. “Україна вже зробила суттєвий прогрес, і ми зможемо запросити їх до НАТО, коли всі умови будуть виконані”, – підкреслив Міллер. За його словами, Україна продемонструвала прогрес у реформах демократизації та армії.
“Ми завжди розуміли, чому президент Зеленський та інші представники української влади та суспільства робили запити в НАТО, США та до інших країн. В їх країну вторгнулися, їх інфраструктуру атакували, тисячі їхніх громадян загинули, ми їх розуміємо. Якби ми були на їхньому місці, ми б робили ті самі запити”, – додав речник Держдепу США.
Раніше Голос Америки повідомляв, що лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України на саміті у Вільнюсі вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли “будуть виконані умови”. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у вівторок, 11 липня.
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- Голос Америки
Міжнародна коаліція для навчань українських пілотів на F-16 офіційно сформована - Резніков
Коаліція для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 офіційно сформована, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Сьогодні 11 держав-партнерів + Україна підписали Меморандум, в якому визначено умови. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їх видатне лідерство в цьому процесі", - написав він у Twitter.
Резніков також додав: "Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі; є можливість включення в програму інших типів винищувачів; коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повністю функціональних можливостей F-16".
Український міністр оборони зазначив, що F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО, й Повітряні сили України готові освоювати їх якомога швидше. Меморандум підписали очільники оборонних відомств Данії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Канади, Польщі, Норвегії, Швеції, Португалії, Румунії та Великої Британії.
Раніше Голос Америки повідомляв, що коаліція з 11 країн почне навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16 в серпні у тренувальному центрі у Данії, а також центр з підготовки буде створено в Румунії.
"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен журналістам на полях саміту лідерів НАТО у Вільнюсі.
При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав: "Щоб українці справді почали використовувати F-16, нам потрібне ще одне "так" від американців, ми маємо американське "так" щодо тренувань, наступний крок, звісно, має бути американське "так" на безпосередньо використання F-16 на полі бою українськими пілотами. Це наступний крок".
- Голос Америки
НАТО схвалило "всеохопний план" оборони вперше після Холодної війни - Столтенберг
Країни НАТО схвалили “найбільш всеохопний оборонний план з часів Холодної війни”, спрямований на відповідь двом основним загрозам: Росії та тероризму. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 11 липня.
За словами очільника військово-політичного союзу, новий оборонний план НАТО підкріплений зобов’язанням членів Альянсу “інвестувати більше в оборону”.
В рамках плану союзники створять оборонну силу "високої боєготовності" чисельністю приблизно 300 000 військових. Ці сили включатимуть повітряні та військово-морські компоненти, заявив Столтенберг.
На Twitter-сторінці місії Словаччини в НАТО в повідомленні про новий план оборони мовиться, що це “справжня зміна поколінь у нашому стримуванні та обороні, що дає нам змогу захищати кожен дюйм території Альянсу в будь-який час. Зберігати нас у безпеці силою та єдністю – це НАТО”.
Як повідомляв Голос Америки, у вівторок 11 липня генсек НАТО також оголосив, що союзники знімають ПДЧ для України (план щодо набуття членства), але запрошення на вступ до Альянсу Київ зможе отримати лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли “будуть виконані умови”.
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