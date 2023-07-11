Американські сенатори у Вільнюсі: Україні потрібна міцна демократія для членства в НАТО

Американські законодавці від обох партій підтримують допомогу Україні, її майбутнє членство в НАТО та зміцнення самого оборонного альянсу, заявили у Вільнюсі американські сенатори. Разом з тим законодавці від Республіканської та Демократичної партії наголосили, що для членства в альянсі Україна має зміцнити свої демократичні інститути й довести спроможність боротьби з корупцією.

"Ми приїхали великою двопартійною делегацією для того, щоб продемонструвати нашу підтримку НАТО, щоб продемонструвати наше бажання продовжувати робити все можливе, щоб підтримати відважних українців у цій неспровокованій війні проти Росії", – сказала сенаторка-демократка Джин Шагін, виступаючи у Вільнюсі на дебатах, які були організовані низкою недержавних дослідницьких організацій.

"В інтересах НАТО - зробити все можливе для підтримки України та припинення війни. Це в інтересах демократій у всьому світі - зробити так, щоб Україна була здатна виграти цю війну. Тому чіткий шлях для приєднання до НАТО є важливим. Частиною цього також є демократичні реформи, які є частиною НАТО. І я думаю, що Україна продовжує рухатися цим шляхом у дуже важливий спосіб. Ми повинні продовжувати їх підтримувати. Нам потрібно продовжувати підтримувати не лише гуманітарною допомогою, надавати всю військову техніку, про яку ми говорили, але й забезпечити потенціал для відновлення», – наголосила сенаторка зі штату Нью Гемпшир.

Відповідаючи на запитання модератора про те, які саме демократичні реформи потрібні Україні, вона особливо наголосила на спроможності України боротися з корупцією.

Її колега, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що Україна, на його думку, просувається у напрямку демократичних реформ, попри те, що всі зусилля в країні спрямовані на відбиття російської агресії.

"Уявіть собі, що є тиск країни, яка здійснює воєнні злочини, незаконно окуповує вас, і все ж ваш парламент збирається, щоб зосередитися на тих самих реформах, про які ми говоримо. Ми говоримо про верховенство права. Ми говоримо про корупцію. Ми говоримо про окремі рівні гілки влади, якісь норми, яких ми всі очікуємо. Той факт, що вони беруться за це законодавство, коли перебувають під загрозою нападу, демонструє мені прагнення України досягти саме того, що їй потрібно, щоб стати членом НАТО», – сказав сенатор Тілліс, обраний від штату Північна Кароліна.

За його словами, майже 50 країн, які підтримують Україну, мають продовжувати зусилля з підтримки України, і показати, що ці зусилля мають довгострокову перспективу.

"Ми повинні перемогти Путіна. Ми маємо підтримувати Україну. Ми повинні дуже чітко дати зрозуміти Володимиру Путіну, що НАТО та сім’я із майже п’ятдесяти країн, які зараз підтримують зусилля, є тут на довгострокову перспективу", – сказав сенатор Тілліс.

За словами сенаторки Шагін, для американської делегації було дуже важливо почути й від європейських партнерів, що вони готові не лише підтримати Україну зараз, а і в майбутньому, а також підняти власні витрати на оборону.

США наполягатимуть на збільшенні оборонних можливостей європейських партнерів – сенатори

Відповідаючи на запитання про те, чи США залишаються прихильниками НАТО, і чи не буде вагань, які європейські партнери бачили за попередньої адміністрації, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що війна проти України лише зробила більш виразною потребу збільшити витрати на оборону, які в НАТО були визначені на рівні 2% від ВВП.

"Це історична можливість для нас розбудувати спроможності, що оприявнило вторгнення в Україну. Є сфери, у які НАТО має інвестувати більше. Є сфери, у які кожна країна-член НАТО повинна інвестувати більше, і якщо ми зможемо вийти з цієї конференції та майбутніх конференцій з розумінням наших вразливих місць, які виникли протягом останніх 18 місяців, то я абсолютно переконаний, що НАТО і надалі матиме підтримку більшості серед республіканців і демократів", – зазначив Тілліс.

За словами сенатора, питання розподілу оборонних витрат є єдиним, що викликає зауваження в американських законодавців, у той час, як вони висловлюють тверду підтримку альянсу.

У квітні 2023 року генеральний секретар військово-політичного союзу Єнс Столтенберг підтвердив, що лише сім із 30 країн-союзників НАТО досягли цілі оборонних витрат, встановленої Північноатлантичним альянсом у 2022 році.

Мета полягає в тому, щоб кожна країна інвестувала у свою оборону 2% свого ВВП. Станом на 2022 рік лише Греція, Сполучені Штати, Литва, Польща, Велика Британія, Естонія та Латвія виконували це зобов’язання, яке було встановлено як ціль на 2024 рік.

Нині політики різних країн НАТО говорять, що 2% на оборону мають бути мінімальною, а не максимальною, метою оборонних інвестицій.