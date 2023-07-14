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Західні оглядачі розчаровані рішенням НАТО щодо членства України, в Індії кажуть, що це – шанс «припинити рекрутування» в НАТО
Після саміту НАТО у Вільнюсі, де Україна не отримала запрошення на вступ, у західній пресі продовжують лунати критичні голоси, які кажуть, що НАТО багато дало Україні. Але не те, що було найважливішим. Натомість в Індії, одній з найвпливовіших країн Глобального Півдня, кажуть, що добре використати «оперативну паузу» в розширенні НАТО, щоб подумати над тим, як припинити бойові дії в Україні, війну в якій оглядач індійської газети бачить як «проксі війну» між Заходом і Росією.
«Вільнюс» став повторенням «Бухареста», якого «багато хто хотів уникнути»
Київ хотів почути, як і коли він зможе приєднатися до НАТО, замість цього йому ще раз повідомили, що Україна стане членом альянсу, коли для цього будуть «відповідні умови». Ця відповідь, на думку Кетрін Сендак, науковиці Центру аналізу європейської політики та колишньої чиновниці Пентагону, мало чим відрізнялася від того, що Київ почув 15 років тому на саміті НАТО в Бухаресті.
«Те, як це було викладено, не дуже надихає, це повторення Бухареста 2008 року, саме те, чого багато хто хотів уникнути», – каже вона у розмові з виданням Foreign Policy.
Думку про те, що цей саміт став повторенням бухарестського саміту відкинув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
“На саміті 2008 року ми заявили, що Україна стане членом, і наступним кроком є виконання Плану із набуття членства. Тепер ми зняли це (цю умову - ред.). Це фактично перетворює цей процес, який завжди складався з двох кроків, в один. Це фактично наближає Україну до членства, і це суттєва відмінність від формулювань 2008 року”, - пояснив генсек НАТО пресі цього тижня.
Єнс Столтенберг підсумував: “Те, на чому сьогодні погодились союзники, це сильне, об'єднане та позитивне повідомлення … та повідомлення про шлях вперед до членства”.
Оглядачі впливового видання Джек Деч і Роббі Гремер вважають, що зміна відбулася, бо цього разу саме Сполучені Штати загальмували план, який би включав запрошення для України приєднатися до НАТО, навіть якщо сам вступ був би відкладений до кінця війни.
Посилаючись на свої розмови з численними офіційними особами НАТО, знайомими з цим питанням, вони кажуть, що адміністрація США вважає, що прийняття України до НАТО зараз «означало б війну НАТО з Росією». Про це ж заявив і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на конференції на полях саміту.
На думку Сендак, умова, яку поставили члени альянсу, – прийняття України після закінчення війни – дає Росії стимул продовжувати конфлікт, а не завершувати його, щоб не дати Києву приєднатися до НАТО.
Членство України в НАТО зменшило б ризик того, що США довелося б захищати своїх європейських партнерів – Кропсі
Колишній морський офіцер і високий чиновник у Військово-морських силах США, а нині провідний військовий аналітик і президент Йорктаунського інституту Сет Кропсі також не приховує розчарування. У статті для видання Barron’s він говорить, що адміністрація Байдена «провалила важливий іспит: вона не може узгоджено керувати політикою НАТО щодо України».
На його думку, в НАТО було достатньо часу навіть за останні півтора року війни для дебатів, переговорів і формулювання політики в рамках Атлантичного альянсу. Але «найкраще, що могли придумати західні союзники, це двозначна заява про те, що Україна «приєднається» до НАТО, коли союзники запропонують їй «запрошення» після того, як Україна виконає певні невизначені «умови».
«Це просто відкладає питання ще на рік», – вважає військовий експерт.
На його думку, існує хибне уявлення про членство в НАТО.
«Членство в НАТО не є актом благодійності. НАТО є стратегічною структурою, покликаною в першу чергу захистити європейські держави від загрози російської гегемонії, і таким чином гарантувати, що США не зіткнуться з Росією, яка додасть до своєї могутності ресурси, населення та територію європейського континенту», – каже колишній військовий.
Кропсі наполягає, що будь-який новий член НАТО зміцнює стратегічне становище Атлантичного альянсу, як мінімум за рахунок своєї території, а в ідеалі, і свого потужного військового потенціалу.
І Україна, на його думку, задовольняє обидва ці критерії. Вона має стратегічне розташування у Європі та могутню армію, яка зупинила просування росіян завдяки західній техніці, але і власним розробкам, адже Україна є на передовій у розробці та виготовленні дронів.
Європа буде у більшій безпеці, коли Україна стане членом НАТО, вважає Кропсі. І навпаки, якщо Україна залишиться поза альянсом, Росія знову нападе на неї, а якщо їй вдасться перемогти, вона додасть до своїх ще і ресурси України, перемогти Росію у цьому випадку стане неможливим завданням для НАТО.
Рішення адміністрації Байдена, на думку військового аналітика, продовжить тривалість конфлікту, вимагатиме більших ресурсів Заходу, і випробовуватиме на міцність єдність в альянсі.
«Тепер, коли адміністрація Байдена поставила Україну та НАТО в таке становище, єдиним варіантом є значне збільшення підтримки. США повинні взяти на себе зобов’язання щодо ще одного 12-місячного циклу озброєнь, включаючи винищувачі, тактичні балістичні ракети, протикорабельні ракети та міни для боротьби з російською авіацією та Чорноморським флотом. Конфлікт має бути доведений до успішного військового завершення, оскільки тепер лише це може вирішити протиріччя інтересів НАТО», – вважає Кропсі.
В Індії хотіли б бачити не підтримку України з боку НАТО, а припинення поставок зброї і перемир’я
Зовсім інакше виглядає ситуація навколо допомоги НАТО Україні та намагання Києва стати членом альянсу з позиції експертів однієї з найвпливовіших країн Глобального Півдня. Індійський англомовний щоденник Hindu вважає, що зараз настав час для НАТО «взяти оперативну паузу» та «перестати рекрутувати» нових членів альянсу.
Автор редакційного коментаря одного з найстарших і другого за тиражем англомовного видання Індії, хоча і визнає, що це Україна прагне отримати членство в НАТО, у той час як альянс не поспішає її приймати, каже, що російський президент Володимир Путін використовував розширення НАТО як привід і пояснення для своєї війни.
На думку коментатора індійського видання, в Україні точиться «проксі війна», яку ведуть ядерні суперники часів холодної війни, і вона небезпечна ескалацією, наприклад, через обіцяні Вашингтоном касетні боєприпаси. При цьому індійський оглядач не згадує, що Росія використовує касетні бомби в Україні від самого початку війни.
«Замість того, щоб кидатися стрімголов і створювати умови для подальшої військової ескалації — зараз із додатковою жорстокістю касетних боєприпасів, обіцяних паном Байденом пану Зеленському — лідерам НАТО було б краще вивчити потенційні шляхи до припинення вогню та тимчасового припинення бойових дій», – радить індійський оглядач.
Він усвідомлює, що Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо захоплення нових територій, які «підживлюються тіньовою внутрішньою політикою Кремля», але вважає, що Захід має зробити перший крок, щоб вийти з «парадигми, яка в першу чергу запустила цей конфлікт, якого можна було уникнути».
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Що передбачають гарантії безпеки G7? Інтерв'ю з укладачем Київського безпекового договору
Україна очікувала від саміту НАТО у Вільнюсі запрошення до Альянсу та затвердження безпекових гарантій. Запрошення до НАТО країна не отримала, водночас 12 липня країни G7 оголосили про «міжнародну структуру довгострокових заходів безпеки України». Це — перший документ, який символізує наявність «парасольки» у вигляді безпекових запевнень. Що це за система та як вона буде впроваджуватися Голосу Америки розповів Олександр Бевз, радник голови офісу Президента України та учасник робочої групи Київського безпекового договору, який став основою для Вільнюської декларації.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.
Марія Ульяновська, Голос Америки: Олександре, вітаю. Розкажіть, будь ласка, як зміцнили безпеку України у Вільнюській декларації.
Олександр Бевз: Це доволі безпрецедентний для України і для міжнародного права документ, який визначає рамкові гарантії безпеки для України до моменту приєднання до НАТО. Прагнення стати членом альянсу закріплене в Конституції України, воно чітко артикульоване українською владою і ще раз повторене президентом на Вільнюському саміті. Ми розуміємо, що це питання часу. Але до моменту повноцінного членства в НАТО нам потрібні гарантії безпеки. Деталі цих гарантій будуть регулювані в двосторонніх документах між Україною та кожною країною-гарантом окремо.
М.У.: Власне я хочу звернутися до формулювання “гарантій” безпеки. У Вільнюському документі, немає формулювання “гарантії”. Там є “заходи” безпеки. Чи вони є суто декларативними, чи є якісь зобов'язання, які країни беруть на себе?
О.Б.: Це дуже тонка дипломатична, юридична і політична гра. І насправді неважливо, яке слово використовується — ми це розуміємо як структуру гарантій безпеки.
Україну фактично вже розглядають як невід'ємну частину євроатлантичної сім'ї.
Для нас важливо, щоб за цими заходами, гарантіями, або діями стояли конкретні кроки, які союзники будуть робити, щоб зміцнити нашу оборону та безпеку. І конкретні заходи будуть визначатися в двосторонніх документах. Але ця рамка, ухвалена у Вільнюсі, важлива. Вона чітко артикулює, що безпека України — це складова національних інтересів та безпеки країн-гарантів. Це дуже важливий меседж. В ньому вкладена філософія цієї структури безпеки. Нас фактично вже розглядають як невід'ємну частину євроатлантичної сім'ї, і відповідно наша безпека є безпекою євроатлантичного регіону. І ще цей документ показує масштабність об'єднання світу навколо гарантування безпеки України.
М.У.: Які гарантії декларація пропонує Україні?
О.Б.: Мова йде про три ключові речі. Перша і основна — це надання Україні можливості повноцінно захищатися від будь-якої агресії і формування такої оборонної структури, щоб країна могла або попередити майбутній напад, або одразу дати відсіч агресору.
Поки ми не є членами НАТО, на нас не поширюється стаття 5 Вашингтонського договору про реагування на напад на одного, як на напад на всіх. Тому ми отримуємо той пул зброї, фінансової допомоги, обміну розвідданими, який дозволяє нам підготуватися та самостійно запобігти будь-якій агресії. Треба розуміти, що насправді всі ці півтора року підтримка союзників частково вже і є виконанням цього пункту. Інше питання, що Декларація пробудовує довгострокову підтримку і виходить далеко за межі того, що є наразі.
Друге, — і це найбільш чутливий пункт, навколо якого точиться дискусія щодо його розуміння, — це що робити, якщо проти України буде скоєна нова агресія. Передбачено, що країни вступають в “негайні консультації з Україною”. Це також було прописане і в Будапештському меморандумі, тому цей пункт викликає спірні дискусії. Але на відміну від Будапешта, тут одразу сказано, що це за консультації — щоб негайно надати Україні весь пакет підтримки і допомоги, необхідний, щоб дати відсіч агресії. Знову таки, деталі будуть врегульовані в двосторонніх угодах.
І третє. Треба розуміти, що складовою будь-якої гарантії безпеки є не тільки заходи військового чи економічного характеру. Країни-союзники чітко заявили, що складовою їхніх зобов'язань щодо безпеки для України є підтримка санкційного режиму, притягнення Росії до відповідальності, стягнення збитків. І це важливі заходи, тому що вони роблять війну економічно невигідною і показують, що будь-яка агресія інша в світі, вона приречена на такі самі наслідки.
М.У.: Чи правильно я розумію, що Україна буде покладатися більше на двосторонні угоди, які вона буде укладати з країнами в межах цієї декларації? І там вже будуть прописані конкретні кроки, на які країни готові піти, щоб захистити безпеку України?
О.Б.: І так, і ні. Дійсно, у Вільнюській декларації немає, наприклад, кількості літаків, які нададуть Україні, або суми, яку конкретна країна виділить для підтримки національного оборонного бюджету, чи певного обсягу інвестицій в національну економіку. І цього там не може бути, тому що це рамковий документ. Але там чітко визначено, і це також було предметом складних переговорів із союзниками, в яких напрямках мають укладатися двосторонні зобов'язання. І деталізувати ці напрямки було дуже важливо. Тому що могло бути одне загальне речення: “надати Україні необхідну підтримку для захисту себе”. А в цій декларації вдалося розписати, по яких саме напрямках має бути надана підтримка. Але, безумовно, глибина співпраці з різними країнами — різна. Це буде прописано у відповідних двосторонніх документах.
Також важливо, що там є формулювання «безстроково», щоб Україна дійсно мала необхідні гарантії на весь необхідний період. Фраза «стільки, скільки буде потрібно» — це віха в усіх заявах західних політиків, і її не треба знецінювати, тому що нарешті ця фраза звучить як безальтернативна.
До прикладу, «Єрусалимська декларація» 2022 року між Ізраїлем та США сформулювана подібними реченнями та зворотами. І ми бачимо, що американські союзники виконують свої зобов'язання перед державою Ізраїль вже багато десятиліть. Цей досвід частково враховувався нашими союзниками, коли узгоджувався текст Вільнюської декларації.
М.У.: Чи залежатиме підтримка країн у межах цих двосторонніх угод від зміни політичних еліт? Наприклад, якщо в Сполучених Штатах на наступних виборах виграє Дональд Трамп — за його першої каденції він виходив із різних міжнародних угод, частиною яких були Сполучені Штати. Де є гарантії, що при зміні влади у цих країнах, їхня підтримка не зміниться?
О.Б.: Я думаю, що таких гарантій не може дати ніхто. Одним із принципів міжнародного права є повага до своїх зобов'язань як держави, незалежно від зміни політичного циклу. А з іншого боку, кожна країна визначає свою волю і може вийти із міжнародних угод. Все, що ми можемо робити зараз, ми робимо з перспективою і розрахунком на те, що Україну підтримують в першу чергу не політики. Вони виражають волю свого народу. І підтримка України серед населення тих країн, які є очікуваними гарантами нашої безпеки, є безпрецедентно високою.
Водночас, кожна країна, членом якого безпекового альянсу вона б не була, повинна бути готова захищати себе, як індивідуальними, так і колективними заходами. У сучасному світі колективна безпека дає більше спокою і можливості покладатися на спільні сили. Але ми всі розуміємо, що головний гарант української безпеки — це Збройні Сили України. Тому покладатися на безпековий альянс можна, але все одно треба зберігати велику обороноздатність власної країни.
Те, що Україна може дати НАТО не набагато менше, ніж те, що НАТО може дати Україні
В цій декларації є не тільки зобов'язання союзників. Там є цілий абзац про очікування від України — це продовження реформ, рух в демократичному розвитку та спільний внесок в колективну безпеку. І велика кількість наших союзників чудово розуміють, що спроможність української армії, зрощена в процесі цієї війни, насправді може слугувати вже гарантією безпеки для них. Чомусь про членство України в НАТО, говорять так, наче Україна проситься і це односторонній рух. Однак, те що Україна може дати НАТО не набагато менше, ніж те, що НАТО може дати Україні. Тому що чисельні, підготовлені, розгорнуті збройні сили, оснащені сучасною технікою, синхронізовані з військами НАТО — це велика сила. І союзники це розуміють. Тому я думаю, що Україна буде в НАТО. Це питання часу.
М.У.: Наскільки гарантії, прописані у Київському безпековому договорі Єрмака-Расмуссена відображені у Вільнюській декларації?
О.Б.: В травні минулого року, на третій місяць війни, створили міжнародну робочу групу. Коли ми вже почали говорити про підготовку рамки гарантій безпеки для України, було багато скепсису. Kyiv Security Compact або Київський безпековий договір був набагато більш глибоким і ширшим, ніж підписана декларація. Це була концепція, на базі якої можна підготувати відповідний документ — і він дійсно був використаний за основу. Протягом багатьох місяців до Вільнюса відбувалися постійні консультації радників з національної безпеки України та країн-QUAD [Quad group of nations — ред.] — це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина, а також з іншими союзниками, для узгодження формулювань і для пошуку тієї версії документа, який буде компромісним як для союзників, так і для України.
Були питання, в яких Україна зайняла жорстку принципову позицію. І врешті союзники це прийняли.
Мені здається, що ми вийшли на хороший для України компроміс. Були питання, в яких Україна зайняла жорстку принципову позицію. І врешті союзники це прийняли. Точно можу сказати, що ці переговори не були простими. І, єдине, чого дійсно бракує, — це очікування чіткого формулювання щодо запрошення до НАТО. Наразі гарантії безпеки — це місток до членства в безпековому альянсі.
М.У.: Однією із заявлених умов майбутнього запрошення України до НАТО є згода усіх членів альянсу. Чи можна припустити, що наступні місяці покажуть нам, які країни готові до цього, а які ні, залежно від того, хто буде укладати з Україною ці двосторонні угоди?
О.Б.: Скоріше це нам покаже політичний цикл в окремих країнах, а також, безумовно, події на полі бою. Найсильнішим гарантом безпеки України є Збройні сили України. І той успіх, який вони здобувають на полі бою, зокрема під час очікуваного контрнаступу, суттєво впливає на очікування країн-потенційних гарантів та на ту підтримку, яку вони будуть готові надавати. Не слід очікувати, що індивідуальні договори про гарантії безпеки будуть підписані з кожною країною НАТО. І в цьому немає великої потреби. Але ми вже бачимо рухи в цьому напрямку. Наприклад, країни Північної Європи оголосили про свою декларацію підтримки України, яку деякі трактують як де-факто приєднання до декларації G7. Вона сформулювана дещо коротше, але, по суті, також говорить про безвідкличну, безстрокову, всеосяжну готовність підтримувати Україну в її безпеці. І я думаю, що нам слід очікувати подібних заяв і рухів в цьому напрямку від інших союзників, однозначно.
- Голос Америки
Пентагон: "Група Вагнера" не бере значної участі в бойових операціях в Україні
Більшість сил російської "Групи Вагнера" перебувають на окупованій території України, але не беруть значної участі в бойових діях в Україні, заявив речник Пентагону США Пет Райдер під час брифінгу для преси.
"Загалом, на цьому етапі, ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали будь-яку значущу участь у підтримці бойових операцій в Україні", - наголосив Райдер, відповідаючи на питання ЗМІ в четвер.
За оцінками Пентагону, більшість з цих сил перебувають на окупованих територіях України, але "насправді фактично вже не надають значні бойові можливості", заявив посадовець.
Російський президент Путін в четвер наголосив на тому, що "Група Вагнера" не має юридичного статусу. "ЧВК Вагнера не існує!" - сказав Путін в інтерв'ю російським ЗМІ.
В керівництві Росії чимало “тертя і збентеження” після спроби заколоту “Групи Вагнера”, вважає голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Про це генерал сказав журналістам цього тижня.
Міллі не озвучив, який вплив це має на стан бойових дій в Україні.
“На стратегічному рівні цілком зрозуміло, що є значна кількість тертя та збентеження, – сказав генерал. – На вищих рівнях відбувається багато драми”.
Тоді як російська війська на нижчих щаблях більше зосереджені на ситуації на місці та “виживають день у день”, воюючи з Україною.
Про нестабільність в Кремлі говорив і президент Франції Еммануель Макрон . Він назвав Росію “крихкою у військовому та політичному плані”. За його словами, дії найманців "Групи Вагнера" показали слабкість Росії.
Під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня Еммануель Макрон також наголосив: “Час зараз грає на руку України, тому що Росія показала перші ознаки розколу”.
"Люди розчаровані, що Україна не рухається швидше, в той час, як ми не надаємо їм повітряні потужності" – Годжес. Відео
"Люди розчаровані тим, що Україна не рухається швидше, в той час, як ми не надаємо їм повітряні потужності, не надаємо їм зброю великої дальності, які б дуже допомогли вибити російську артилерію", – екс-командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес
- Голос Америки
Харківським пожежникам допомагають американські колеги. Відео
Харківські пожежники виносять постраждалих з-під завалів, гасять пожежі і постійно ризкують життям. З початку повномасштабної війни Росії харківський гарнізон рятувальників має по 10 викликів на день по всій області.
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