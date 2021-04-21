Американські генерали стурбовані модернізацією ядерних і космічних сил Росії і Китаю

Два представники вищого військового командування США попередили про зростаючий ядерний потенціал Китаю та Росії, наголосивши на необхідності модернізації американських сил стримування.

«Вперше в нашій історії країна зіткнулася відразу з двома стратегічними супротивниками, які володіють ядерною зброєю», - заявив глава Стратегічного командування адмірал ВМС Чарльз Річард, виступаючи на слуханнях в комітеті Сенату з питань збройних сил.

Вперше в нашій історії країна зіткнулася відразу з двома стратегічними супротивниками, які володіють ядерною зброєю

Стратегічне командування відповідає за підтримання ядерної тріади країни, яка складається із стратегічних бомбардувальників, підводних човнів і міжконтинентальних балістичних ракет.

«Досягнення Китаю і Росії підривають наші можливості стримування звичайними засобами», - заявив Річард.

Що стосується Китаю, то він стрімко розширює свої стратегічні можливості і йде до подвоєння своїх ядерних запасів до кінця десятиліття, заявив Річард.

Адмірал згадав, що китайські МБР можуть бути встановлені на тягачах, так що їх розташування може бути приховано. Пекін також має в своєму розпорядженні сучасні стратегічні бомбардувальники шостого покоління і підводні човни, здатні нести атомну зброю.

«Китай здатний реалізувати будь-яку стратегію застосування ядерної зброї на регіональному рівні, і незабаром зможе зробити це в міжконтинентальних масштабах», - сказав Річард.

У той же час Росія залишається «визначальною ядерної стратегічною загрозою», активно займаючись модернізацією звичайних і ядерних озброєнь, яку завершено приблизно на 80 відсотків, сказав він, додавши, що США поки не приступили до модернізації ядерного потенціалу.

Росія залишається «визначальною ядерної стратегічною загрозою», активно займаючись модернізацією звичайних і ядерних озброєнь, яку завершено приблизно на 80 відсотків

З урахуванням цих загроз, модернізація ядерної тріади є головним пріоритетом Пентагона, сказав він.

«Ми знаходимося в тій точці, де обмеження, пов'язані з термінами експлуатації, і кумулятивний ефект від недостатнього інвестування в наші сили ядерного стримування і допоміжну інфраструктуру на тлі зростаючої загрози не залишають мені жодного запасу для маневреності. Наша країна просто не може нескінченно намагатися продовжити життя систем озброєнь, які залишилися з часів "холодної війни", і успішно виконувати обрану стратегію », - заявив Річард.

Глава Космічного командування США генерал армії Джеймс Дікінсон заявив, що Китай продовжує стрімко розвивати свою космічну діяльність, представляючи «визначальну загрозу» для США.

За словами генерала, Китай вкладає в космос значні кошти, маючи на орбіті більше 400 супутників.

Космічне командування зосередилося на розширенні існуючих і створенні нових космічних можливостей

Китай стрімко нарощує військово-космічний потенціал, включно із системами зондування і зв'язку, а також цілою низкою протисупутникових озброєнь, заявив Дікінсон, зазначивши, що одночасно Пекін публічно виступає проти розміщення зброї у космічному просторі.

Аналогічним чином, оприлюднена російська військова доктрина закликає до використання зброї для «створення загрози для космічних сил і засобів США і їх союзників», сказав Дікінсон.

Зіткнувшись з цими погрозами, Космічне командування зосередилося на розширенні існуючих і створенні нових космічних можливостей, сказав він.

«Ми маємо намір створити адекватну космічну оперативну архітектуру для досягнення повної оперативної готовності при підтримці команди військових фахівців, які можуть перехитрити і перевершити наших супротивників», - додав він.

Дивіться також: 22 квітня, до Дня Землі, президент Байден запросив 40 світових лідерів на віртуальний саміт, присвячений кліматичним змінам