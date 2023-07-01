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Поранений доброволець з Каліфорнії розповів, як російсько-українська війна забрала у нього око і мрію, але навчила не боятися смерті
Американський доброволець з Каліфорнії Джіо Роман отримав важку травму голови та втратив око в бою за незалежність України. На українському фронті він служив рік військовим медиком у 59-ій бригаді. Допоки мало не загинув.
30-річний каліфорнієць розповів Голосу Америки, про те, як війна забрала в нього не лише око, але і мрію, а також про те, як на українсько-російській війні він позбувся страху смерті, пережив моменти сорому і співчуття, як заскучив за цукерками і про що його нічні кошмари.
"Привіт. У мене болить голова. Я відчуваю ці болі. Це різкий біль. Я також не можу відкрити рот широко. Це дивне відчуття», – каже Роман на початку нашої розмови – у нього «стріляє» нерв і він не відчуває частини обличчя.
"Ніби хтось вдарив мене в обличчя бейсбольною битою. Тієї ночі, коли нас вдарили, це було на День святого Валентина. І я пам'ятаю, я подзвонив своїй дівчині прямо перед від'їздом і сказав їй - "З Днем святого Валентина, я люблю тебе". І з України замовив доставку квітів у Каліфорнії", – згадує Джіо.
"Росіяни скинули на нас білий фосфор. І це було страшно"
Після цієї розмови Джіо з групою побратимів вирушив на бойове завдання - знищити російський окоп.
"Я трохи нервував, тому що приблизно за день або два дні до цієї місії ми пішли на інше завдання, і росіяни скинули на нас білий фосфор. І це було страшно".
В їхньому автомобілі Humvee було 4 людей.
"Ми йдемо до росіяни на позицію, де ми збиралися атакувати. І, ви знаєте, наш навідник починає, вести вогонь по позиції. І тут він каже: «Я бачу світло». Я бачу світло з лівого боку. І світло, яке він побачив, - це ракета, що летить на нас".
Це була ракета Корнет. Автомобіль, в якому був Джіо з товаришами, зайнявся.
Усі говорять українською і я не розумію, що вони говорять, але вони говорять мені: «Док, все буде ок, Док. Ви знаєте, вони прозвали мене Док»
"Одразу всі українці з інших Humvee вийшли, вони підбігли до нашого автомобіля і намагалися мене витягнути. Росіяни стріляють по нас, і я знав, що щось тут не так. Мене поклали на землю поруч із Humvee. Я так лежав і бачив кров, яка розтікалася все більше і більше... І вони стріляють. Мені боляче. Ми нікуди не їдемо», – згадує Джіо хвилини, коли він перебував між життям і смертю.
«Знаєте, коли хтось ось-ось помре, люди кажуть, що бачать світло або бачать мертвого члена сім'ї. Я починаю молитися і дивитися навколо, думаючи, де мій тато? Мовляв, мені потрібно шукати свого тата, я шукав світло чи щось таке, розумієте? О, чорт... І я знаю, щось тут не так. Я мабуть помру, мене починає рвати. Мене нудить через всю цю кров. Далі мене везуть до польового шпиталя. І всі говорять українською і я не розумію, що вони говорять, але вони говорять мені: «Док, все буде ок, Док. Ви знаєте, вони прозвали мене Док"», – згадує Джіо.
Джіо показує нам свій бронежилет, на якому ще досі залишаються сліди крові та осколки, витягнули з нього тієї ночі. У результаті через перелом очниці він втратив око.
"Я не міг повірити, що втратив око, тому що я почав думати про те, що вчився в школі, щоб бути пожежником і мене збиралися найняти в пожежну частину в Лос-Анджелесі. Я подавав заявку і вона була в процесі розгляду. І тепер я знав, що я ніколи не зможу мати цю роботу. Я вже не зможу бути пожежником", – говорить Джіо з гіркотою.
Я почуваюся винуватим, знаючи, що мої хлопці все ще там атакують окопи, і вони отримують поранення, тому що, якщо б я почувався краще, я все одно повернувся б і бився
Після важкого поранення і стабілізації в Київському шпиталі Джіо транспортували до США, де він пролежав у лікарні місяць з кровотечою мозку, судомами та інфекцією.
"Я почуваюся винуватим, знаючи, що мої хлопці все ще там атакують окопи, і вони отримують поранення, тому що, якщо б я почувався краще, я все одно повернувся б і бився. Мені було не страшно померти, я змирився, зрештою, це почесна смерть".
Перед тим як поїхати в Україну він працював парамедиком у швидкій допомозі. В Україні бойове хрещення пройшов в Ірпені у лавах інтернаціонального легіону. Зрештою приєднався до 59-ої мотопіхотної бригади як контрактник. В його кімнаті - український прапор із підписами побратимів та бойові трофеї. Частина з них - жетони вбитих ним росіян.
"Росіяни підкрадалися до нас так близько, що ми чули, як вони на нас кричали. Вони лаялися. Не знаю, що вони говорили, але українці і росіяни лаялися один на одного. Іноді бувають місії, коли ми виходимо з Humvee і нам доводиться пройти 500 метрів просто неба. І коли вони починають по нас стріляти, ми лягаємо на землю. Але як тільки по нас почнуть стріляти, то росіяни стріляють освітлювальними снарядами. Вони як спалахи. І коли ці смолоскипи піднімаються у небо, вони освітлюють небо. Тож тепер ми могли бачити один одного. Я молився. Ми лягали на землю і просто чекали, поки вони зупиняться. Як тільки сигнальна ракета падала, знову наставала ніч, ми продовжували атакувати...», – ділиться Джіо спогадами про бойові завдання.
Російський полон – страшніше від смерті – Джіо
Він розповідає, що найбільше боявся потрапити у полон до росіян, знаючи про тортури, яким вони піддають цивільних і військовополонених.
«Я завжди носив три кулі прямо тут (показує на груди), тому що, якщо буде дуже погано, якщо ми потрапимо в полон, я б вистрілив ці три кулі, - в свій телефон, а потім застрелитися сам, тому що я не збирався дозволити, щоб мене схопили і катували. Особливо росіяни. Я ж американець", – пояснює Джіо.
Зараз йому часто сняться жахи – відголоски того, що він бачив та чув на полі бою.
"Їх не було, поки я не приїхав сюди, поки я не виїхав з України. Твоє тіло починає ніби розслаблятись. Я прокидаюся у ліжку й відчуваю запах білого фосфору, або чую крик".
Та він намагається повернути здоров'я і маленькі радощі в своє життя, наприклад мексиканську їжу, якої було не дістати в Україні.
"Коли я був там, мені хотілся буріто Chipotle. Я заходив подивитсия Інстраграм і постійно бачив рекламу Chipotle Burrito, і думав: «Ох, звучить так добре». А ще, я скучив за цукерками. Я люблю цукерки. Тож кілька разів наші хлопці знаходили Скітлз і я був такий щасливий".
Під час нашого інтерв'ю Джіо отримав новину - йому вдалось вступити до одного із каліфорнійських університетів, де доброволець з позивним Док вчитиметься не на пожежника, а на медбрата.
Дивіться також: Позбувся страху смерті на українсько-російській війні – історія американського добровольця.
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- Голос Америки
Іспанський прем'єр Санчес у Києві обіцяє допомогу від Мадрида, підтримку ЄС
Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 мільйонів євро, заявив у суботу у Києві іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес.
Під час першої закордонної поїздки як очільника Європейського Союзу, прем'єр-міністр Іспанії виступив у Верховній раді України.
«Україна платить високу ціну у вигляді руйнувань міст та інфраструктури. Тому ми маємо переконатися, що країна відбудована, таким чином створюючи умови для її зростання та процвітання. І ми вже почали. Сьогодні моя країна, Іспанія , вирішила виділити ще 55 мільйонів євро, у тому числі пропонуючи 51 мільйон євро Групі Світового банку», – сказав Санчес.
Гроші, які надійдуть через Світовий Банк, будуть спрямовані на підтримку малого і середнього бізнесу в Україні. Решта піде на відновлення шкіл.
У своєму твіті Санчес наголосив, що поїздкою доо Києва в перший день головування Іспанії в ЄС він хотів показати європейську солідарність з Україною.
«Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом з президентом Володимиром Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не повернеться мир», – написав Санчес у своєму твіті.
Під час зустрічі з іспанським прем'єр-міністром президент України Володимир Зеленський заявив, що така підтримка європейських друзів є важливою для українців, особливо для тих, хто захищає країну на полі бою.
«Надзвичайно символічно, що цей візит відбувається у перший день головування Іспанії в ЄС. Наш спільний європейський дім неможливо уявити без України, без нашої мужності та відданості свободі та справедливості», – заявив Зеленський у твіті.
У Верховній Раді Санчес запевнив українців, що вони можуть розраховувати на довгострокову підтримку Іспанії на шляху до членства у Євросоюзі.
«Ми не забуваємо, що європейські прагнення українського народу були одним із приводів, які спровокували російську реакцію і, у свою чергу, вторгнення. Було справедливо вшанувати це прагнення, надавши вам статус кандидата в Європейський Союз. Ніхто не заслуговує на це більше, ніж ви, (більше) ніж Україна. Але я знаю, що це непростий процес, особливо в умовах війни, яка триває. Щоб стати державою-членом, потрібні зміни, реформи та жертви», – сказав Санчес, чия країна від 1 липня перебирає головування в ЄС.
За його словами, досвід Іспанії, яка також не так завно приєдналася до ЄС, свідчить про те, що реформи потрібні не самі по собі, а для покращення функціонування держави – вони роблять управління та економіку «кращими, сучаснішими, прозорішими».
«Вони зміцнюють міжнародну довіру та близькість. Вони залучають інвестиції. І з часом вони нададуть вам доступ до нашого Європейського Союзу», – сказав Санчес.
Це вже третя поїздка іспанського прем'єра до Києва за час повномасштабного вторгнення. Цього року він побував в Україні у лютому, до того він приїжджав до Києва у квітні 2022 року.
За словоаоми офісу голоови уряду Іспанії, він хоче "своєю присутністю продемонструвати безроздільну підтримку України з боку ЄС у всіх сферах: військовій, гуманітарній та економічній".
Іспанська військова доопомога Україні включає обіцянку надати 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2а4, а також військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».
У серпні 2022 року Іспанія передала Україні батарею протиповітряної оборони, броньовані автомобілі, а також боєприпаси.
У грудні уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk, всього, за повідомленнями, планується предати 4 системи ППО Hawk та батарею ЗРК Aspide.
Американські волонтери вивозять українське мистецтво з Харкова та показують його в США
У США волонтери рятують українське сучасне мистецтво від бомб і забуття. Вони взялись за місію показати сучасне українське мистецтво з Харкова. Дві харків'янки, які проживають у Лос-Анджелесі, заснували неприбуткову організацію Art territoryUA. Жінки хочуть довести, що українське мистецтво може стати гравцем на міжнародному ринку.
У будинку харків’янки Ольги Севериної у Лос-Анджелесі десятки картин. Це мистецтво українських сучасних художників, які її колеги вивезла до Лос-Анджелеса. Їхня мета показати ці роботи американській публіці.
"Це культурна дипломатія в чистому виді. Наша велика ціль зараз, коли весь світ почув український голос, дізнався, що таке є Україна - рухатись далі, відбудовувати цю дипломатію і показувати, що українське мистецтво воно не десь в дев'яностих залишилося, а це сучасне мистецтво, воно рухається". – розповідає Ольга Северина, співзасновниця організації Art territory UA
Ольга Северина є співзасновницею неприбуткового проекту Art territory UA, мета якого врятувати українське мистецтво від наслідків війни та пропагувати його світові.
Інша співзасновниця проекту, мистецтвознавиця Марія Мануленко каже, все почалось із того, що вона разом із подругою у червні торік влаштувала виставку українських митців Колорадо. Серед них були роботи художників, які на той час перебували на фронті.
"Виставка була дуже успішна. Тобто ми продали майже на дев'яносто тисяч доларів двадцять вісім картин". – каже Марія Мануленко, співзасновниця організації ArtterritoryUA.
Після такого успіху Марина зв'язалась з Ольгою і вони започаткували проект. Працюють Марина і Ольга поки що здебільшого із харківськими митцями. За рік організували 5 виставок-фандрейзингів у різних штатах США. За цей час зібрали понад 800 тисяч доларів. Інколи Марина вивозила роботи самотужки, з Харкова, який бомбили росіяни.
"Американська публіка дуже вражена якістю, майстерністю роботи і зацікавленістю українським мистецтвом". – каже Марія Мануленко.
В ArtterritoryUA кажуть - не лише намагаються показати роботи українських художників та зібрати гроші на армію, але й підтримати самих художників. Багато з них покинули рідні міста чи вирушили на фронт.
Поліна Кузнецова, молода українська художниця, яка все життя творила у Харкові. Після повномасштабного вторгнення Поліна стала вимушеною переселенкою в естонському Талліні - та через 6 місяців повернулась в Україну. Щоправда, не рідного Харкова, а до Києва. Зараз вона пише часто як ніколи - всі свої почуття передає на полотно. Жінка каже, як художниці їй важливо, щоб ці роботи побачив світ.
"Люди, які мені допомагають і які цим займаються, вони показують світу. Для мене зараз дуже важливо показувати мистецтво. Щоб привертати увагу і для нашої країни, і просто аби показати, хто ми є українці", – каже художниця Поліна Кузнецова.
Це дуже швидко може зникнутиОльга Северина
В ArtterritoryUA наголошують, що не лише сучасне українське мистецтво потребує уваги, а й те що зберігається у музеях, особливо в областях, які страждають від постійних обстрілів.
"Це дуже швидко може зникнути. Ми бачимо це і для мене це великий біль, тому що я розумію, що багато музеїв, багато спадщини цієї, вона все залишилась зараз, і я не знаю, в якому стані. Тобто це теж всі музеї. Це велике питання, як вони там зберігаються, яка температура, яке світло? Це дуже боляче думати про це", – каже Ольга Северина, співзасновниця організації ArtterritoryUA.
ArtterritoryUA також співпрацює з Четвертим блоком - харківським музеєм плакату, тож до виставок також залучає і плакатне мистецтво.
Згідно з даними ЮНЕСКО, культурної, освітньої та наукової агенції ООН, після російського вторгнення 24 лютого минулого року було пошкоджено понад 240 об’єктів української спадщини.
Станом на 22 лютого 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 241 об’єкта з 24 лютого 2022 року: 106 культових споруд, 18 музеїв, 86 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам'ятників, 12 бібліотек.
Українські офіційні особи кажуть, що російські війська пограбували або пошкодили понад 30 музеїв — у тому числі кілька в Херсоні, в Маріуполі та Мелітополі. Українські прокурори та керівники музеїв кажуть, що, зокрема, у Херсоні росіяни вкрали понад 15 тисяч предметів образотворчого мистецтва та унікальних артефактів.
Дивіться також: Волонтери взялись за місію показати сучасне українське мистецтво у США.
- Голос Америки
США зацікавлені, щоб Україна та Китай продовжували діалог - Білий дім
США зацікавлені, щоб Україна та Китай продовжували діалог, щоб Китай міг більше дізнатися для себе про українську позицію. Про це заявив кординатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Ми заявляли, що КНР потенційно може підтримати певне врегулювання шляхом переговорів. Дуже важливо, що президент Сі провів розмову з президентом Зеленським, ми були раді це бачити, оскільки до того часу вони насправді не відкривали для себе українську перспективу. Тому ми заохочуємо, щоб цей діалог продовжувався", - сказав Кірбі.
Він також нагадав, що США не приховували стурбованості тим, що Китай не приєднався до західної спільноти у питанні засудження російської агресії та запровадження санкцій щодо РФ.
"Стосовно Китаю, ми б не хотіли бачити, що будь-яка нація полегшує для пана Путіна вбивство українців. Ми не хочемо, щоб будь-яка нація утримувалася від притягнення його до відповідальності. Китай ухвалює власні рішення, ми дуже чітко дали зрозуміти, якою є наша позиція. Ми дуже чітко висловили свою стурбованість такими країнами, як Китай та іншими країнами, які не беруть участі в міжнародних санкціях", - сказав Кірбі.
Тим часом голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що "геостратегічна історія цього століття, ймовірно, визначатиметься відносинами між Сполученими Штатами і Китаєм, а також тим, чи триватиме конкуренція, чи буде натяк на війну великих держав."
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи заважає допомога Україні належній військовій підтримці Тайваню, і чи змагаються обидві країни за озброєння, Міллі відповів: "І так, і ні. Ні, тому що для них обох у деяких випадках потрібна різна зброя. Так, тому що в певному сенсі є деяка зброя, яка потрібна і тим, і тим, а у нас є лише певна Х-кількість цієї зброї, тож ми повинні балансувати… Тому тут є трохи і "так", і "ні."
Він додав, що є союзники та партнери Сполучених Штатів, які готові підтримувати Україну, та інші, які готові допомагати Тайваню.
У лютому 2023 року голова Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс заявив, що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін наказав народно-визвольній армії Китаю бути готовою провести операцію зі встановлення контролю над Тайванем до 2027 року, повідомляла агенція Reuters.
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- Голос Америки
Євросоюз наближається до вироблення механізму, як використати заморожені активи РФ на відбудову України
Російські активи, заморожені на європейських рахунках, можуть становити джерело фондів для повоєнної відбудови і розвитку України. Про це лідери Європейського Союзу говорили на засіданні Європейської Ради в Брюсселі в п'ятницю, 30 червня.
Виступаючи на прес-конференції, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відомство зосередиться на надприбутках від заморожених активів російського центрального банку.
Раніше в п’ятницю прем’єр-міністр Бельгії заявив, що непередбачуваний прибуток від заморожених активів Росії в Європі може скласти 3,27 мільярда доларів на рік для відновлення України.
"Ми працюємо над методом, заснованим на непередбачуваних прибутках... Якщо ми знайдемо стабільну правову платформу, ми зможемо використовувати її для України", - сказав на саміті Європейської Ради Александер де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії, де зосереджена значна частина російських активів.
Хоча серед європейських лідерів існує політичний консенсус щодо необхідності використати ці активи для оплати реконструкції, потрібно ще розробити законодавство, яке дозволить передати ці гроші Україні на законних підставах.
За оцінками Світового банку, Україні знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів для відновлення збитків, завданих війною. І ЄС та його союзники планують змусити Росію сплатити більшу частину цього рахунку.
Одна з ідей, висунутих в ЄС, полягає в тому, щоб стягнути відсотки з прибутку, отриманого від російських активів, залишивши самі активи недоторканими.
Телеканал CNN цитує слова Андерса Анліда, генерального директора Шведської національної ради з торгівлі та голови робочої групи ЄС, яка займається замороженими російськими активами. Він вважає, що такий підхід, ймовірно, принесе близько 3 мільярдів євро (3,3 мільярда доларів) на рік.
"Це найкращий спосіб використання цих активів, відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", — сказав Анлід в інтерв’ю CNN. Він додав, що з ним погоджуються юристи Європейської комісії, яка пообіцяла розробити механізм доступу до заморожених російських активів протягом кількох тижнів. Зокрема, для цього необхідно було б внести зміни до Закону про державний імунітет 1978 року, який надає імунітет центральним банкам.
Але деякі країни-члени ЄС і Європейський центральний банк висловили стурбованість тим, що навіть ретельно спланований план може похитнути довіру до євро як другої за величиною резервної валюти світу, якщо виникнуть сумніви щодо законності дій ЄС. Деякі аналітики кажуть, що поява механізму вилучення грошей може налякати деяких інвесторів, які будуть боятися опинитися на місці росіян.
Серед тих, хто вважає, що механізм вилучення російських активів має бути ретельно пропрацьований, є і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив у п'ятницю, що використання конфіскованих російських активів для підтримки України є "жахливо складним".
"Наразі ніхто не знає, що можливо і як. Тому ми доручили Комісії поламати голову за нас і, коли вони прийдуть до результатів, знову повідомити нас", - сказав Шольц під час прес-конференції після дводенної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.
Як повідомляв Голос Америки, раніше з німецького уряду надходили сигнали, що Берлін вважає, що пропозиції Єврокомісії «навряд чи здобудуть достатню підтримку» в ЄС, бо вони підіймають «складні фінансові і юридичні питання».
Про які гроші йдеться?
У відповідь на російську агресію країни "Групи семи" та ЄС запровадили безпрецедентні санкції проти Росії. Серед цих заходів було і замороження російських валютних резервів — близько 300 мільярдів євро (327 мільярдів доларів), що становить близько половини валютних резервів Росії. Також було заморожено ще 30 мільярдів євро приватних активів російських олігархів.
Як пояснюють експерти, приблизно дві третини з державних грошей Росії, або 200 мільярдів євро (218 мільярдів доларів), зосереджені переважно на рахунках одного з найбільших у світі фінансових розрахункових будинків – у бельгійській компанії Euroclear.
Ця компанія відіграє ключову роль на світових ринках, врегульовуючи транскордонні операції та зберігаючи активи на суму понад 40 трильйонів доларів.
Як повідомляє CNN, у квітні група заявила, що за рік грошові кошти на її балансі зросли більш, як удвічі, і склали 140 мільярдів євро (153 мільярди доларів), через збільшення виплат, пов’язаних із замороженими російськими активами, включаючи облігації.
Зазвичай ці платежі надходили б на рахунки в російських банках, але вони були заблоковані внаслідок санкцій, і тепер самі по собі генерують величезні суми відсотків.
Як відзвітувала Euroclear, компанія регулярно інвестує такі довгострокові залишки готівки, і в першому кварталі вона зафіксувала 734 мільйони євро (802 мільйони доларів) у вигляді відсотків, отриманих від залишків готівки від російських активів, які перебувають під санкціями.
План, запропонований робочою групою ЄС, передбачав би використання цих доходів, отриманих Euroclear із заморожених російських активів, які потім надходили б до бюджету ЄС для відновлення України.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Велика Британія наклала санкції на 24 російські банки з глобальними активами понад 940 мільярдів фунтів стерлінгів.
Велика Британія неодноразово заявляла, що заморозила активи на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів з моменту вторгнення Росії до України. Якби на цю суму виплачувалися відсотки Україні, то йшлося б про десятки мільйонів.
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