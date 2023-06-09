Американець, який служить в теробороні України, каже, що не відчував гомофобію від українських побратимів

Колишній морпіх США, представник ЛГБТ-спільноти повернуся у відпустку після майже року служіння в лавах територіальної оборони України. Едді Етью розповів нашим журналістам, чому полюбив українців і чи відчував гомофобію від українських побратимів.

Рік тому 37-річний Едді Етью працював у Сан-Дієго, доставляючи готову їжу. Перед тим служив 4 роки в Корпусі морської піхоти. А 24-го лютого 2022-го вирішив, що має їхати до України.

"Було кілька речей, але головним для мене було те, що президент Зеленський сказав: якщо ви хочете, приїздіть сюди і допоможіть", - згадує Етью.

Тоді ж Едді згадав події 2014-го року, коли вперше почав стежити за подіями в Україні.

"Після анексії Криму я пам’ятаю, як я дивився новини приблизно два дні і я подумав: вау, це жахливо. Росія щойно вторглася в іншу країну і намагається вкрасти цю землю. А потім раптом всі перестали про це говорити. Це було дуже неправильно. І я завжди шкодував, що не полетів тоді в Україну. Тож з'явилася можливість компенсувати це", – розповів Едді.

Коли прилетів в Україну, чоловік нікого там не знав.

"Я об’єднався з Task Force Yankee Ukraine. Це організація, яка на той час в основному діяла у Львові. І у них є безпечні будинки, в яких можна було зупинитись - один у Польщі, а ще один у Львові.

Коли я був у оперативній групі «Янкі», я познайомився з хлопцями, з якими розпочав службу в моїй бригаді територіальної оборони, а потім поїхав до Одеси", – розповідає чоловік.

Так з початку червня минулого року почав служити в одеській 126 бригаді територіальної оборони. Виконував різні завдання та здебільшого оперував дронами.

Едді є відкритим геєм - на наше запитання чи хтось з українських побратимів проявляв гомофобію по відношенню до нього, він відповів:

"Єдина гомофобія, яку я відчув, була від іноземців, а не від українців. Більшість українців є амбівалентними. Їм просто байдуже. Це чудово - так воно й має бути".

Едді говорить, що коли вирушав до України, не знав, чого чекати. І був приємно вражений.

"Люди, їжа. Одна річ, яку я відразу помітив, полягає в тому, що навіть з крилатими ракетами і війною, ви знаєте, люди займаються ділом і продовжують жити. А взагалі моя порада - не жартуйте погано з українцями. Навіть якщо Росії доведеться вбити кожного українця. Кожен українець в серці буде боротися до останнього. Я твердо вірю в це...і я там для цього. Я планую після війни там залишитися", - каже він.

Та поки що триває війна і через кілька тижнів Едді повертається на фронт.

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