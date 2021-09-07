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У Білому домі озвучили кількість громадян США в Афганістані

За інформацією адміністрації США, в Афганістані лишаються менше 100 американців. Про це журналістам заявила речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання журналіста. Коментарі Псакі розміщено на сайті Білого дому.

Речниця Білого дому заявила, що адміністрація продовжує працювати над евакуацією американців із Афганістану.

"Ми працюємо над тим, щоб евакуювати із країни кожного американського громадянина та будь-яку особу, яка має документи", - відзначила Псакі.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував затримку евакуаційних рейсів з Афганістану. За його словами, США не мають інформації про те, що Талібан блокує вихід з Афганістану для тих, хто має відповідні документи.

"Наскільки мені відомо, Талібан не забороняє виїзд тим, хто має відповідний документ, але вони сказали, що ті, хто наразі не має відповідних документів, не можуть виїхати", - сказав Блінкен під час спілкування з пресою в Катарі.

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