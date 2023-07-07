Міністерка фінансів США критикує Китай за "жорсткі дії" проти американських компаній

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала до проведення ринкових реформ у Китаї та розкритикувала Пекін за його нещодавні "жорсткі дії" щодо американських компаній та запровадження нових експортних обмежень на вивіз деяких важливих корисних копалин.

Єллен прибула до Пекіна в четвер, щоб спробувати налагодити суперечливі американо-китайські відносини, але у своїх публічних зауваженнях дала зрозуміти, що Вашингтон і його західні союзники чинитимуть опір тому, що вона назвала "несправедливою економічною практикою" Китаю.

"Ми прагнемо до здорової економічної конкуренції, яка не передбачає принципу "переможець отримує все", але яка за допомогою чесного набору правил з часом може принести користь обом країнам", — сказала Єллен прем’єр-міністру Китаю Лі Цяну під час зустрічі в п’ятницю, повідомляє агентство Reuters.

Попри заявлене публічно прагнення зменшити економічну прив’язку до Китаю, нещодавні дані показують, що торговельні відносини з другою за величиною економікою світу залишаються міцними, а торік двостороння торгівля досягла рекордних 690 мільярдів доларів.

Як зауважує Reuters, офіційні особи США не очікують будь-яких великих проривів під час цієї поїздки, але водночас наголошують на важливості регулярніших комунікацій між Вашингтоном та Пекіном, які є серед найпотужніших економік світу.

Газета Times повідомила, що офіційний представник міністерства фінансів Китаю висловив сподівання, що економічні відносини між двома країнами покращаться після зустрічей Єллен з китайськими офіційними особами. Як сподіваються в Пекіні, США не розриватимуть економічних зв’язків з Китаєм, бо порушення ланцюжків постачань не вигідне жодній зі сторін.

Як зауважує вашингтонська газета The Hill, поїздка Єллен відбулася в той момент, коли офіційні особи США намагаються послабити напруженість у стосунках з Китаєм, що зростала протягом останніх місяців. Минулого місяця державний секретар Ентоні Блінкен відвідав Пекін, щоб розрядити стосунки, які обтяжувались, зокрема, звинувачення у шпигунстві та заявами, що США вважають агресивними дії Китаю щодо Тайваню.