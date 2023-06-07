На тлі повідомлень про пошкодження аміакопроводу в Україні, світові ЗМІ наводять наратив Росії про аміак як умову експорту зерна

Неодноразові російські обстріли трубопроводу, що використовувався для транспортування аміаку з Росії через Україну, призвели до його серйозного пошкодження та витоку аміаку на Харківщині - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він заявив про російські обстріли аміакопроводу у Куп'янському районі: “Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка”.

Російський наратив про аміак як причину блокування експорту зерна

Окрім загрози довкіллю і мешканцям сіл на Харківщині, більше уваги міжнародних ЗМІ у контексті пошкодженого трубопроводу наразі зосереджено на блокуванні Росією зернової угоди. Оскільки саме відновлення транзиту аміаку Кремль висував як одну з умов роботи зернового коридору, заблокованого ним же.

Як повідомляв Голос Америки , у відповідній угоді, яку підписувала Україна з іноземними партнерами, не йдеться про аміакопровід. Таку заяву зробив заступник міністра реконструкції України Юрій Васьков. Він сказав, що Україна відмовляється транспортувати російський аміак через свою територію (з часу повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році) в обмін на повноцінну роботу зернової угоди.

Натомість, вказують ЗМІ, “транспортування аміачних добрив з Росії через Україну може мати центральне значення для майбутньої угоди про зерно”, а пошкодження трубопроводу “може ускладнити переговори навколо угоди”.

Раніше речник ООН Стефан Дюжаррік казав, що “експорт аміаку є частиною підписаної угоди”. Йшлося про домовленості поміж ООН, Росією і Туреччиною, коли Україні зокрема було запропоновано для відновлення експорт зерна “почати підготовку до відновлення транзиту російського аміаку”, - писав Голос Америки .

За даними джерел Reuters , зусилля ООН стосовно виконання російської умови про транзит аміаку є “взаємовигідною пропозицію” та “намаганням врятувати Чорноморську зернову угоду”, що дозволяє безпечний експорт зерна.

“ООН хоче провести паралельні переговори щодо розширення Чорноморської угоди, яка була узгоджена в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів”, - повідомило джерело Reuters.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова наполягає, що аміакопровід “був ключовим для глобальної продовольчої безпеки”, – цитує посадовицю Reuters . Російське Міноборони назвало винуватцями у пошкодженні трубопроводу “українську диверсійну групу”.

Україна заявляє про витік 134 тонн аміаку

У вівторок, 6 червня, президент України Володимир Зеленський допустив, що Україна може відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса. “В цілому, якщо говорити про аміак, якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то ми розуміємо, що так, якщо це буде потрібно”, – сказав він на прес-конференції.

Щодо пошкодження аміакопроводу, то стався витік 134 тонн аміаку, - повідомив Синєгубов. Він також озвучив дані Гідрометцентру, згідно з якими хмару з аміаком віднесло у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На Харківщині місцеві органи охорони здоров’я інформують мешканців , як діяти, щоб уберегти себе від хімічного отруєння аміаком.

Аміакопровід, найдовший у світі, тягнеться приблизно 2470 кілометрів від російського Тольятті на річці Волга до трьох чорноморських портів. Він був закритий після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, – нагадує Reuters .

РФ шантажує світ, шантажує саме добривами.

Секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” з приводу дозволу на відновлення експорту аміаку заявив: “РФ шантажує світ, шантажує саме добривами. На превеликий жаль, у неї та Білорусі є певна монополія на певні види добрива. І питання вкрай складне. Єдине я можу сказати, що якщо будуть умови гарантовані для нашої країни країнами-партнерами, питання може розглядатися і не значить, що ми на це питання маємо давати згоду. Інше питання – ми не маємо з вами права підтримувати країну-терориста, щоб вона заробляла, користуючись нашою інфраструктурою, нашою територією”.

В статті використано матеріал Reuters.