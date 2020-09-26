Катастрофа АН-26: посольство США в Україні висловило співчуття

Посольство США в Україні заявило про підтримку сімей та близьких загиблих внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Харковом.

"Висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули або були травмовані внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Харковом у п'ятницю вночі. Наші думки та підтримка поруч з вами в ці часи горя і смутку", - повідомляє посольство США у соціальній мережі Twitter.

Співчуття також висловлює міжнародна спільнота.

"Від імені Словаччини, я висловлюю найщиріші співчуття усім, хто втратив близьких у катастрофі літака української армії Ан-26, у якій загинули десятки людей у східній Україні", - твітує міністр закордонних справ та європейських питань Словаччини Іван Корчок.

Як відомо, 25-го вересня у Харківській області впав та загорівся військовий літак АН-26. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих, ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована.

"Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці й один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання. Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з родинами загиблих.", - писав у суботу у Twitter президент України Володимир Зеленський.

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