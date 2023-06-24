Аналітики закликають ЗСУ залишатися пильними, попри надії на вплив "хаосу" в РФ на війну

Події у Росії довкола пересування бойовиків "Групи Вагнер" по території Росії не означають автоматично переможних новин для України. Таке застереження висловили декілька відомих військових експертів та міжнародних оглядачів.

Залишатися пильними та професійними закликає Збройні сили України колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.

За його словами, події у Росії спричиняють хаос всередині країни. Але експерт в серії твітів застеріг від поспішного припущення, що це радикально вплине на події на фронті в Україні. Такі прогнози, за його словами, не враховують інших факторів: російські міни та інші перешкоди все ще є на українській землі, російські війська все ще займають оборонні позиції і намагаються зміцнити прогалини на лінії фронту, які залишили вагнерівці.

Як твітує Гертлінг, потрібен час, щоб ЗСУ визначили нові слабкі місця фронту.

Експерт також наголосив, що Путін наразі стикається з кількома фронтами одночасно: контрнаступом України (проти якого кинуто значні сили російського війська), рухом військ “Групи Вагнера” та партизанською діяльністю по всій Росії.

Від надміру позитивних очікувань українців застерігає і журналіст британської газети Guardian, автор книги “Вторгнення. Кривава війна Росії та боротьба України за виживання” Люк Гардінг. Як повідомляв Голос Америки, Гардінг нагадує, що засновник "Групи Вагнера" Пригожин не менш агресивний, аніж Путін і абсолютно не є миролюбним.

Пригожин і раніше виступав за більш активну позицію Росію у війні проти України та висловлював невдоволення відступами російських військ.

На думку Гардінга, ситуація у Росії все ж відкриває “значні та інтригуючі можливості для України”.

Події в Росії можуть відкрити можливості для просування сил України на фронті, вказує в коментарі CNN Малкольм Девіс, аналітик Австралійського стратегічного інституту. Він припускає, що Україна скористається з протистояння.

Якщо російські війська підуть воювати з "Групою Вагнера", це "відкриє нові можливості, щоб визначити прогалини в російських лініях, якими можна скористатись і де можна просунутись", - цитував Девіса Голос Америки .

"Ідеальним часом" для українців скористатись "хаосом в Москві, хаосом в російських збройних силах" назвав події в Росії колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в коментарі для CNN.

Напад "Групи Вагнера" на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону матиме значний вплив на воєнні дії Росії в Україні, вказує і американський Інститут вивчення війни в щоденному звіті. Читайте більше оцінок у огляді Голосу Америки “Що протистояння в Росії означає для українського контрнаступу” .

Тим часом українські війська розпочали наступ на декількох напрямках одночасно. І на всіх напрямках є просування вперед. Про це 24 червня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр додала, що на всіх напрямках наступу тривають важкі бої.

Як повідомляв Голос Америки в п'ятницю бойовики "Групи Вагнер" почали переміщення в Росії і оголосили про намір змінити керівництво російського Міноборони. В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону, однак згодом канал "Групи Вагнера" в Telegram розмістив звернення про те, що бойовики мають намір відійти. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.