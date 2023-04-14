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Культура

Андрій Хливнюк про те, як війна змінила його та чому він не пише пісень. Інтерв'ю

Андрій Хливнюк про те, як війна змінила його та чому він не пише пісень. Інтерв'ю
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Андрій Хливнюк про те, як війна змінила його та чому він не пише пісень. Інтерв'ю

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«Щоб вижити, українці мусять бути собою. Українці не можуть більше вдавати з себе космополітів у час, коли йдуть збройні перегони та битва на смерть за існування української нації та держави», - про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив Андрій Хливнюк, музикант, лідер гурту «Бумбокс» та доброволець.

В рамках лише благодійного туру по Північній Америці Хливнюку та його команді вдалося зібрати більше $120 тис. Ці кошти допомагають підтримувати роботу його підрозділу. Хливнюк – пілот ударного дрону у підрозділі патрульної поліції «Софія». Про те, як останній рік змінив його, та коли, на його думку, буде перемога, Андрій Хливнюк під час свого перебування у Нью-Йорку розповів в інтерв’ю Ірині Соломко.

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