Андрій Хливнюк про те, як війна змінила його та чому він не пише пісень. Інтерв'ю

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В рамках лише благодійного туру по Північній Америці Хливнюку та його команді вдалося зібрати більше $120 тис. Ці кошти допомагають підтримувати роботу його підрозділу. Хливнюк – пілот ударного дрону у підрозділі патрульної поліції «Софія». Про те, як останній рік змінив його, та коли, на його думку, буде перемога, Андрій Хливнюк під час свого перебування у Нью-Йорку розповів в інтерв’ю Ірині Соломко.