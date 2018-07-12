Трамп "не задоволений" анексією Криму, не знає, що буде з півостровом далі

Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО заявив, що Крим був незаконно анексований Росією ще за його попередника Барака Обами, а він цього б не допустив.

За словами президента США, що буде з Кримом «на цьому етапі» він сказати не може.

«Чи задоволений я тим, що сталося з Кримом? Ні. Я не задоволений. Але це сталося на очах Барака Обами, а не Трампа», – прокоментував президент США «кримське питання» перед тим, як наступного понеділка має зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі.

«Ще задовго до того, як я став президентом, президент Барак Обама дозволив, щоб це сталося. Справа в тому, що вони (росіяни – ред.) будують мости до Криму, щойно вони побудували величезний міст, будівництво якого почалося багато років тому. Вони завершили нове летовище, вклавши мільярди й мільярди доларів. Це відбувалося на очах у Барака Обами. Чи я б дозволив, щоб це сталося? – Ні, я б цього не дозволив. А він допустив, щоб це сталося», – сказав Трамп 12 липня в Брюсселі.

Характеризуючи президента Росії, Трамп заявив, що він не є ні його ворогом, ні другом.

«Він не є моїм ворогом, також я не можу назвати його другом. Можливо, одного дня другом він може стати, але я не знаю його достатньо, щоб це стверджувати, бо я його бачив лише кілька разів», – заявив президент США.

Щодо очікувань і кінцевої мети зустрічі у Гельсінкі Дональд Трамп відповів відсторонено і напівжартома. «Остаточна мета, щоб ніде в світі більше не існувала ядерна зброя, щоб більше не було воєн, проблем і конфліктів. Все щоб було чудово і хвороби більше не турбували людство. Такою є моя мета», – заявив він.

Після саміту НАТО президент США поїде в Гельсінкі, де пройде його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Дональд Трамп, який неодноразово висловлювався за поліпшення відносин із Росією, має прибути до столиці Фінляндії 15 липня, Путін – 16-го.

Президент США раніше заявляв, що «все життя готувався» до таких подій, як зустріч із Путіним, і впевнений в тому, що російському лідерові не вдасться його «переграти».

За даними ЗМІ, на нещодавньому саміті «Групи семи» Трамп заявляв, що Крим має бути частиною Росії, бо там більшість людей говорить російською мовою. Після цього в Білому домі заявили, що США не визнають і не будуть визнавати спроби Росії анексувати український Крим.​

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