Енн Епплбаум – про смертельну імперську ідею Росії, наслідки контрнаступу ЗСУ та закінчення війни. Інтерв'ю

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Також в інтерв’ю Епплбаум поділилася своїми думками щодо причин жорсткості російських, чому, на її думку, перемога України може буквально врятувати Росію, яким чином вона може настати, які висновки з поведінки Росії роблять на Заході, чому Латинська Америка не розуміє Україну і чого чекати від США. Еплбаум — штатна дописувачка журналу «The Atlantic», лауреат Пулітцерівської премії, старша наукова співробітниця Школи передових міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса та Інституту Агора, де вона спільно керує програмою «Арена» з подолання дезінформації та пропаганди 21 століття. Вона є авторкою кількох історичних праць, зокрема про Голодомор в Україні, «Червоний Голод: Війна Сталіна проти України», та «Гулаг».