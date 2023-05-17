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Україна

Енн Епплбаум – про смертельну імперську ідею Росії, наслідки контрнаступу ЗСУ та закінчення війни. Інтерв'ю

Енн Епплбаум – про смертельну імперську ідею Росії, наслідки контрнаступу ЗСУ та закінчення війни. Інтерв'ю
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Енн Епплбаум – про смертельну імперську ідею Росії, наслідки контрнаступу ЗСУ та закінчення війни. Інтерв'ю

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Наслідки весняного контрнаступу продемонструють партнерам України та світові, якою буде решта цієї війни і коли вона може закінчитися. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Тетяні Ворожко розповіла історикиня та публіцистка Енн Епплбаум.

Також в інтерв’ю Епплбаум поділилася своїми думками щодо причин жорсткості російських, чому, на її думку, перемога України може буквально врятувати Росію, яким чином вона може настати, які висновки з поведінки Росії роблять на Заході, чому Латинська Америка не розуміє Україну і чого чекати від США. Еплбаум — штатна дописувачка журналу «The Atlantic», лауреат Пулітцерівської премії, старша наукова співробітниця Школи передових міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса та Інституту Агора, де вона спільно керує програмою «Арена» з подолання дезінформації та пропаганди 21 століття. Вона є авторкою кількох історичних праць, зокрема про Голодомор в Україні, «Червоний Голод: Війна Сталіна проти України», та «Гулаг».

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